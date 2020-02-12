Первые жертвы и регионы: Как Ермак перестроит властную вертикаль

Антон Коломойцев / Depo.ua

Замена ключевого игрока в команде Зеленского будет иметь существенные последствия для всей властной вертикали. Она коснется расположения сил и внутри президентской канцелярии, и в правительстве, и в управлении регионами. Depo.ua пробует разобраться в том, кого принесет с собой "волна Ермака".

ОП

Новый глава президентской канцелярии непременно захочет устроиться на своей должности как можно удобнее. Очевидно, что для этого потребуются определенные кадровые усовершенствования. Впрочем, будут происходить эти изменения, похоже, в течение определенного времени.

После того, как президент отправил Богдана в отставку и назначил на его место Ермака, он собрал у себя все руководство Офиса президента и дал понять, что громких кадровых революций не будет. Все пока что остаются работать на своих местах. Так что пока заявления об увольнении заместители председателя Офиса не подавали.

Тем временем первым "на выход" прогнозируют заместителя Богдана (а теперь - Ермака) Андрея Смирнова. Это адвокат, которого привел в ОП Богдан и которому он поручил направление работы с правоохранительными органами и судами. Судя по бэкграунду Смирнов вряд ли устроит Ермака в качестве куратора этой деликатной и чувствительной сферы.

В то же время рискует сохранить свою должность первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов, который закрывает направление региональной политики. Он является человеком самого Зеленского, как и первый помощник президента Сергей Шефир, и находился в распоряжении Богдана в силу обстоятельств. Не исключено, что при каденции Ермака Трофимов наоборот усилит свои позиции, поскольку получит большее поле для маневра, чем у него было при Богдане. Это позволит ему попробовать самостоятельную игру и наконец доказать президенту свою функциональную эффективность.

Несколько худшие перспективы имеют заместители, которые закрывают медийное направление. Это, напомним, Юрий Костюк, который занимается смысловым наполнением месседжей президента и пишет ему речи. И Кирилл Тимошенко, который организует съемки видео и устраивает другие медийные контакты президента - наподобие автоинтервью в Tesl'е и пресс-марафона на фудкорте.

Костюк давно работает с Зеленским и, вполне возможно, удовлетворяет того в качестве спичрайтера. Он не лез в кадр при любой возможности и придерживался политики неучастия в каких-то внутриофисных разборках. Да и его фамилия вообще очень редко упоминается в СМИ. Эти факторы могут сыграть в пользу сохранения Костюком своей "тихой" должности.

А вот другой коммуникатор ОП, Кирилл Тимошенко, является скорее антагонистом Ермака, чем возможным соратником. Представляется так, что Кирилл пытался как-то найти общий язык с новым шефом и предлагал тому свои услуги. Но похоже, что у нового руководителя ОП совсем другое видение коммуникационной и медийной политики. Вскользь об окончательном понимании Кириллом бесперспективности своего будущего под Ермаком может свидетельствовать то, что ряд анонимных Телеграм-каналов, которые до этого обеспечивали матобеспечение Офиса, начали агрессивно кусать новоназначенного начальника, обвиняя его в объявлении войны этим аноним-каналам.

В то же время Ермак, похоже, просто решил не тянуть в будущее такой неоправданно дорогой и, по его убеждению, бесполезный балласт в виде сетки телеграм-каналов. Поэтому и куратор этой сетки, который, к тому же, еще и имеет неосторожность вступать с ним в контры, ему вряд ли нужен.

В то же время Ермак, похоже, не собирается оставлять вопрос коммуникации без должного внимания. Но он исповедует более трационный подход в этом плане, чем его предшественник со своим "нам журналисты не нужны". Об этом свидетельствует и то, что первым кадровым решением Ермака стало назначение себе пресс-секретаря Даши Заривной и быстрый выход на брифинг для журналистов, который анонсирован на сегодня. Так что, похоже, лозунгом нового председателя ОП будет "телеграфисты нам не нужны", а с классическими медиа Ермак собирается подружиться.

Губернаторы

Еще находясь в статусе общественного помощника президента Андрей Ермак пытался влиять на назначение ряда председателей областных администраций. Так, к его сфере влияния можно отнести губернатора Луганщины Сергея Гайдая, которого Ермак сначала пытался пристроить в Закарпатскую ОГА.

Кстати, что касается Закарпатья, то Ермак очевидно откатит назад назначение председателем местной ОГА Никиты Михайлюка, который уже прошел Кабмин и вот-вот должен был быть назначен в область. Местные инсайдеры говорят об убежденности Ермака в том, что в области руководителем должен быть закарпатец, который неконфликтен с местными элитами и в курсе специфики региона.

В общем все губернаторы, которых проводил на свои должности Андрей Богдан, не могут сейчас чувствовать себя неприкосновенными. Так, например, может наконец дойти до логического конца вопрос увольнения главы Запорожской ОГА Туринка, который уже в течение длительного времени педалирует Сергей Трофимов в интересах группы спонсоров кампании Зеленского.

Не исключено, что у Ермака дойдут руки и до таких "отсталых" регионов как Сумщина, где уже почти год нет полноценного председателя ОГА и из-за этого возникают трудности даже с такими вопросами, как подача заявок на участие в грандиозной президентской инициативе по построению новых дорог.

Однако расслабиться и выдохнуть может киевский городской председатель, который одновременно является и председателем КГГА, Виталий Кличко. Ведь именно Ермак немало способствовал тому, чтобы Кличко устоял во время атаки на него со стороны Богдана-Ткаченко. И, не исключено, что тот же Кличко замолвил за Ермака словечко перед своим американским другом Руди Джулиани, от которого могло зависеть согласование американской администрации на чендж владельца печати ОП. И этот акцепт, скорее всего, привез недавно в Киев госсекретарь США Майк Помпео.

Правительство

В публичной плоскости Ермак, находясь на должности помощника, не сильно формализовал свое видение того, как должно работать правительство. По крайней мере его экономическая составляющая.

Зато можно с осторожной уверенностью говорить, что министерство иностранных дел, возглавляемое Вадимом Пристайко, окажется в распоряжении нового шефа президентского Офиса. Учитывая, что до этого времени Ермак фактически закрывал преимущественно внешнеполитические вопросы, ему теперь, когда круг полномочий значительно расширится, придется на кого-то переложить часть функций в работе с иностранными коллегами. Учитывая неакцентированное недовольство Пристайко, вполне может случиться так, что ему будут искать замену в виде более проворного и ретивого дипломата.

Также проясняются перспективы исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который в контексте кадровых изменений в ОП стал чувствовать себя более уверенно и даже открыто наезжать на своего патрона и бывшего друга Андрея Коболева.

Объясняется такое расправление крыльев тем, что Витренко был ключевым участником переговоров в Париже и дальнейшего подприсания декабрьского газотранспортного соглашения с РФ, в рамках которого вырисовываются очень выгодные гешефты в том числе и для нового начальника ОП. Поэтому Витренко может рассчитывать как минимум на место Коболева, который уже в марте лишится должности из-за окончания контракта.

Также речь может идти и о премьерских перспективах Витренко, акции которого по-прежнему котируются на кадровом рынке. Конечно, в том случае, если баланс сил между группами влияния сместится в сторону "антисоросовской коалиции".

Кремль

Впрочем, похоже, ключевое и самое масштабное кадровое изменение, которое потянуло за собой назначение Андрея Ермака, состоялось не в Киеве а в Москве. Ведь там, в унисон с указом Зеленского, пресс-секретарем Путина было наконец формализироовано первенство нового заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака в украинском вопросе.

"Могу констатировать, что Козак занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которое пока не формализировано", - рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В то же время он не подтвердил, что предшественник Козака в роли связного с Украиной Владислав Сурков лишился поста помощника президента. Впрочем, даже если он и останется в контексте российско-украинских отношений, его роль будет явно меньше, чем у целого профильного заместителя главы АП. Тем более после однозначной презентации новоназначенного Козака президентским пресс-секретарем.

Конечно, можно долго спорить о том, что было сначала - курица или яйцо. То есть решение по Козаку или по Ермаку. Но судя по всему имела место договоренность о синхронной легитимизации главного по Украине в Кремле и, соответственно, главного по России на Банковой.

Тем временем о новых аспектах отношений Зеленского с Путиным и Украины с Россией уже сейчас говорят эксперты и наблюдатели. Очевидно, что обоюдная симпатия Ермака и Козака, а также их способность находить общий язык, стали предпосылкой обоюдного продвижения друг к другу двух президентов.