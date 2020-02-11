С уходом Богдана завершился первый, начальный этап президентства Зеленского

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловаая столица

Главными событиями 11 февраля стали указы Владимира Зеленского об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента (ОП) и о назначении на его место другого Андрея - Ермака. Естественно, возникает вопрос, что после этой замены изменится во внутриполитических раскладах.

Напомним, что Богдан и Ермак получили кабинеты на Банковой 21 мая прошлого года, на следующий же день после инаугурации Зеленского. Формально функциональные обязанности Богдана как руководителя ОП и Ермака как помощника президента почти не пересекались: Богдан занимался в основном внутренней политикой, а Ермак - внешней. Но именно поэтому внезапная замена Богдана на Ермака обязательно приведет к существенным пертурбациям в системе принятия и реализации политических решений, каковая сложилась при Зеленском.

Мы не будем пытаться просчитать все последствия этой рокировки. Сосредоточимся на четырех направлениях, где возможны наиболее резкие перемены.

Контакты с олигархами

Богдана с самого момента его появления в Зе-команде называли человеком Игоря Коломойского. Конечно, постепенно он научился балансировать между интересами президента и олигарха и частично вышел из-под контроля Коломойского. Так что, возможно, отставка Богдана не была для Коломойского досадной неожиданностью. Некоторые вообще говорят, что Коломойский был заинтересован убрать Богдана из кресла руководителя ОП.

Еще сложнее складывались отношения Богдана с другими олигархами. Например, Виктор Пинчук и Ринат Ахметов, наверное, были бы не против, если бы Богдана во главе ОП заменил кто-то, кто в большей мере учитывал бы их интересы.

Однако все познается в сравнении. Ермак если и склонен учитывать интересы какого-либо бизнеса, то не украинского, а российского. Поэтому замена Богдана на Ермака может привести (не сразу, но постепенно) к значительному усилению позиций в Украине российских компаний и банков. Возможно, даже к восстановлению их влияния на том уровне, которого они достигли при Януковиче. В частности, не исключено, что в какой-то не слишком прекрасный день украинцы вдруг узнают, что никаких санкций против российского бизнеса в Украине уже нет.

Таким образом, возможны два варианта развития событий. И оба они по-своему негативны для Зеленского.

Первый вариант - это усиление степени конфликтности в отношениях Банковой с крупнейшими украинскими бизнесменами. В таком случае Зеленского может ждать усиление критики на телеканалах Коломойского, Пинчука, Ахметова.

А второй вариант заключается в том, что Ермак обнадеживает тех же Коломойского, Пинчука, Ахметова перспективами продвижения их бизнес-интересов на российском рынке. В таком случае Зеленский рискует однозначно связать себя с пророссийским вектором и в результате получить себе имидж Януковича-2 и Азарова-2 в одном лице.

Влияние на суды

Одной из важнейших функций Богдана было влияние на суды. Имеется в виду влияние и в концептуальном, и в практическом смысле.

Концептуально Богдан заведовал новой судебной реформой, которая сейчас как раз на решающем этапе. Правда, реализация ее столкнулась с серьезными проблемами. В частности, согласно Закону "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", вступившему в силу 7 ноября 2019 г., Высший совет правосудия (ВСП) должен был в течение 90 дней утвердить персональный состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Однако 6 февраля 2020-го, когда этот срок истек, ВСП принял решение "признать невозможным утверждение персонального состава Комиссии по вопросам добропорядочности и этики". Это означает, что проводить проверку судей Верховного суда некому. То есть затеянная Богданом новая судебная реформа застопорилась или вообще провалилась.

В практическом смысле Богдан курировал судебные процессы, которые каким-либо образом затрагивают интересы президента. Не будем вдаваться в подробности, но подчеркнем, что здесь тоже дела обстоят далеко не так радужно, как хотелось бы Зеленскому.

Однако совершенно непонятно, с помощью каких рычагов Ермак мог бы сейчас исправить ситуацию с судебной реформой и повлиять на конкретные судебные процессы. Наиболее вероятно, что все те проблемные вопросы в судебной сфере, которые у Богдана начали проваливаться, у Ермака провалятся окончательно и бесповоротно. Конечно, все это можно будет списать на Богдана, но по имиджу Зеленского (который у нас вроде бы как юрист по образованию) это тоже ударит.

Законодательные инициативы

Также Богдан отвечал за законотворчество президента. Проще говоря, он выслушивал пожелания Зеленского, какой конечный результат тот хотел бы получить (какие-то новые полномочия, которых срочно захотелось, или какую-то популистскую новацию, которую можно было бы распиарить). И придумывал, посредством каких изменений действующего законодательства этого можно было бы достичь.

Правда, качество законопроектов, которые разрабатывались на Банковой под руководством Богдана, обычно колебалось между невысоким и откровенно низким. Именно поэтому провалился конституционный блицкриг Зеленского. Напомним, что на Банковой придумали целую серию законопроектов о внесении изменений в Конституцию. Это было одной из главных компонент пиар-стратегии Зе-команды. Однако из семи таких проектов, по которым уже есть выводы Конституционного суда, только два получили положительный вердикт без замечаний, еще два - с замечаниями, а три признаны не соответствующими требованиям ст. 157 Конституции.

По той же причине провалилась затея с внесением изменений в Конституцию о децентрализации власти. Зеленскому пришлось дважды - 27 декабря и 17 января - отзывать свои законопроекты на эту тему. А третий вариант до сих пор не появился.

Однако опять же у Ермака нет каких-то выдающихся собственных наработок, которые можно было бы срочно вбросить в парламент и распиарить как прорывные инициативы Зеленского. И даже если со временем он предложит такие законопроекты, нет никаких гарантий, что они будут выше качеством, чем продукция Богдана.

Контроль над парламентом

Наконец, нельзя не упомянуть о той эксклюзивной роли, которую играл Богдан в обеспечении результативности голосований парламента за президентские и другие нужные Зеленскому законопроекты. Разумеется, какое-то организационное участие в этом деле принимают парламентские функционеры - спикер Дмитрий Разумков, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам, председатель этой партии Александр Корниенко. Однако эксперты отмечают, что именно Богдан контролировал административные и финансовые аргументы, с помощью которых управлялись "слуги народа".

Теоретически Ермак может перебрать эту функцию на себя. Однако для этого нужно глубоко вникнуть во внутренние парламентские расклады. А Ермак не очень-то хочет там увязнуть. Он хочет иметь свободные руки для другой деятельности, ради которой он, собственно, и занял кресло руководителя ОП.

С другой стороны, если Зеленский назначит кого-то другого на роль куратора парламента, то этот кто-то сможет составить конкуренцию Ермаку во влиянии на внутриполитические процессы. Тем более что контроль над парламентом - это и контроль над прохождением через парламент нужных Зеленскому законов, включая и законы, необходимые для судебной реформы. Короче говоря, Ермак может сам впасть в зависимость от этого человека, вопреки своему желанию быть самым влиятельным после президента.

Для Зеленского это означает неизбежность новых конфликтов внутри его команды. Если же Ермак попытается все взять на себя - и внешнюю политику, и внутреннюю, то тут уже не избежать разговоров о том, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака.

В любом случае можно констатировать, что с уходом Богдана завершился первый, начальный этап президентства Зеленского. Тот этап, который характеризовался прежде всего завышенными ожиданиями 73% активного электората помноженными на уверенность, что "хуже не будет".

С приходом Ермака начинается второй этап, где ключевым словом будет "результаты". Ибо если результатов не будет или они окажутся противоположными чаяниям избирателей, то третий этап может приблизиться досрочно.