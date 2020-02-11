С уходом Богдана завершился первый, начальный этап президентства Зеленского

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

С уходом Богдана завершился первый, начальный этап президентства Зеленского

18:15 11.02.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловаая столица

Главными событиями 11 февраля стали указы Владимира Зеленского об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента (ОП) и о назначении на его место другого Андрея - Ермака. Естественно, возникает вопрос, что после этой замены изменится во внутриполитических раскладах.

Напомним, что Богдан и Ермак получили кабинеты на Банковой 21 мая прошлого года, на следующий же день после инаугурации Зеленского. Формально функциональные обязанности Богдана как руководителя ОП и Ермака как помощника президента почти не пересекались: Богдан занимался в основном внутренней политикой, а Ермак - внешней. Но именно поэтому внезапная замена Богдана на Ермака обязательно приведет к существенным пертурбациям в системе принятия и реализации политических решений, каковая сложилась при Зеленском.

Мы не будем пытаться просчитать все последствия этой рокировки. Сосредоточимся на четырех направлениях, где возможны наиболее резкие перемены.

Контакты с олигархами

Богдана с самого момента его появления в Зе-команде называли человеком Игоря Коломойского. Конечно, постепенно он научился балансировать между интересами президента и олигарха и частично вышел из-под контроля Коломойского. Так что, возможно, отставка Богдана не была для Коломойского досадной неожиданностью. Некоторые вообще говорят, что Коломойский был заинтересован убрать Богдана из кресла руководителя ОП.

Еще сложнее складывались отношения Богдана с другими олигархами. Например, Виктор Пинчук и Ринат Ахметов, наверное, были бы не против, если бы Богдана во главе ОП заменил кто-то, кто в большей мере учитывал бы их интересы.

Однако все познается в сравнении. Ермак если и склонен учитывать интересы какого-либо бизнеса, то не украинского, а российского. Поэтому замена Богдана на Ермака может привести (не сразу, но постепенно) к значительному усилению позиций в Украине российских компаний и банков. Возможно, даже к восстановлению их влияния на том уровне, которого они достигли при Януковиче. В частности, не исключено, что в какой-то не слишком прекрасный день украинцы вдруг узнают, что никаких санкций против российского бизнеса в Украине уже нет.

Таким образом, возможны два варианта развития событий. И оба они по-своему негативны для Зеленского.

Первый вариант - это усиление степени конфликтности в отношениях Банковой с крупнейшими украинскими бизнесменами. В таком случае Зеленского может ждать усиление критики на телеканалах Коломойского, Пинчука, Ахметова.

А второй вариант заключается в том, что Ермак обнадеживает тех же Коломойского, Пинчука, Ахметова перспективами продвижения их бизнес-интересов на российском рынке. В таком случае Зеленский рискует однозначно связать себя с пророссийским вектором и в результате получить себе имидж Януковича-2 и Азарова-2 в одном лице.

Влияние на суды

Одной из важнейших функций Богдана было влияние на суды. Имеется в виду влияние и в концептуальном, и в практическом смысле.

Концептуально Богдан заведовал новой судебной реформой, которая сейчас как раз на решающем этапе. Правда, реализация ее столкнулась с серьезными проблемами. В частности, согласно Закону "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", вступившему в силу 7 ноября 2019 г., Высший совет правосудия (ВСП) должен был в течение 90 дней утвердить персональный состав Комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Однако 6 февраля 2020-го, когда этот срок истек, ВСП принял решение "признать невозможным утверждение персонального состава Комиссии по вопросам добропорядочности и этики". Это означает, что проводить проверку судей Верховного суда некому. То есть затеянная Богданом новая судебная реформа застопорилась или вообще провалилась.

В практическом смысле Богдан курировал судебные процессы, которые каким-либо образом затрагивают интересы президента. Не будем вдаваться в подробности, но подчеркнем, что здесь тоже дела обстоят далеко не так радужно, как хотелось бы Зеленскому.

Однако совершенно непонятно, с помощью каких рычагов Ермак мог бы сейчас исправить ситуацию с судебной реформой и повлиять на конкретные судебные процессы. Наиболее вероятно, что все те проблемные вопросы в судебной сфере, которые у Богдана начали проваливаться, у Ермака провалятся окончательно и бесповоротно. Конечно, все это можно будет списать на Богдана, но по имиджу Зеленского (который у нас вроде бы как юрист по образованию) это тоже ударит.

Законодательные инициативы

Также Богдан отвечал за законотворчество президента. Проще говоря, он выслушивал пожелания Зеленского, какой конечный результат тот хотел бы получить (какие-то новые полномочия, которых срочно захотелось, или какую-то популистскую новацию, которую можно было бы распиарить). И придумывал, посредством каких изменений действующего законодательства этого можно было бы достичь.

Правда, качество законопроектов, которые разрабатывались на Банковой под руководством Богдана, обычно колебалось между невысоким и откровенно низким. Именно поэтому провалился конституционный блицкриг Зеленского. Напомним, что на Банковой придумали целую серию законопроектов о внесении изменений в Конституцию. Это было одной из главных компонент пиар-стратегии Зе-команды. Однако из семи таких проектов, по которым уже есть выводы Конституционного суда, только два получили положительный вердикт без замечаний, еще два - с замечаниями, а три признаны не соответствующими требованиям ст. 157 Конституции.

По той же причине провалилась затея с внесением изменений в Конституцию о децентрализации власти. Зеленскому пришлось дважды - 27 декабря и 17 января - отзывать свои законопроекты на эту тему. А третий вариант до сих пор не появился.

Однако опять же у Ермака нет каких-то выдающихся собственных наработок, которые можно было бы срочно вбросить в парламент и распиарить как прорывные инициативы Зеленского. И даже если со временем он предложит такие законопроекты, нет никаких гарантий, что они будут выше качеством, чем продукция Богдана.

Контроль над парламентом

Наконец, нельзя не упомянуть о той эксклюзивной роли, которую играл Богдан в обеспечении результативности голосований парламента за президентские и другие нужные Зеленскому законопроекты. Разумеется, какое-то организационное участие в этом деле принимают парламентские функционеры - спикер Дмитрий Разумков, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам, председатель этой партии Александр Корниенко. Однако эксперты отмечают, что именно Богдан контролировал административные и финансовые аргументы, с помощью которых управлялись "слуги народа".

Теоретически Ермак может перебрать эту функцию на себя. Однако для этого нужно глубоко вникнуть во внутренние парламентские расклады. А Ермак не очень-то хочет там увязнуть. Он хочет иметь свободные руки для другой деятельности, ради которой он, собственно, и занял кресло руководителя ОП.

С другой стороны, если Зеленский назначит кого-то другого на роль куратора парламента, то этот кто-то сможет составить конкуренцию Ермаку во влиянии на внутриполитические процессы. Тем более что контроль над парламентом - это и контроль над прохождением через парламент нужных Зеленскому законов, включая и законы, необходимые для судебной реформы. Короче говоря, Ермак может сам впасть в зависимость от этого человека, вопреки своему желанию быть самым влиятельным после президента.

Для Зеленского это означает неизбежность новых конфликтов внутри его команды. Если же Ермак попытается все взять на себя - и внешнюю политику, и внутреннюю, то тут уже не избежать разговоров о том, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака.

В любом случае можно констатировать, что с уходом Богдана завершился первый, начальный этап президентства Зеленского. Тот этап, который характеризовался прежде всего завышенными ожиданиями 73% активного электората помноженными на уверенность, что "хуже не будет".

С приходом Ермака начинается второй этап, где ключевым словом будет "результаты". Ибо если результатов не будет или они окажутся противоположными чаяниям избирателей, то третий этап может приблизиться досрочно.
 

ПО РУБРИКАМ

20:03 Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

17:59 Золото 11 февраля умеренно дешевеет на восстановлении фондового рынка

17:25 Депозитные ставки для физлиц 11.02.20

16:59 Deutsche Bank хочет привлечь к своей модернизации американские технологические компании

16:53 В Налоговой объяснили, могут ли ФОПы тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды

15:58 Нацкомфинуслуг в 2019г закрыла 260 небанковских финучреждений

15:33 Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

15:26 Доллар стабилен к евро и иене 11 февраля, фунт стерлингов растет

13:20 В 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши

12:25 Справочный курс гривны 11 февраля вырос на 10,7 коп до уровня 24,5237 грн/$1

11:23 Биржи АТР 11 февраля закрылись ростом на ослаблении опасений вокруг коронавируса

11:07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.02.20

11:01 Остаток средств на корсчетах банков 11.02.20

10:57 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.02.20

07:45 Биржи США 10 февраля выросли, несмотря на неопределенность вокруг влияния коронавируса на экономику

• дальше…

20:03 Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

19:32 В мелком опте 11 февраля отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

17:59 Золото 11 февраля умеренно дешевеет на восстановлении фондового рынка

17:53 Цены производителей промышленной продукции в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 2,5%

17:31 Украинские порты увеличили перевалку грузов в январе на 20%

16:53 В Налоговой объяснили, могут ли ФОПы тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды

15:56 Автогаз в рознице 11 февраля подешевел еще на 5–20 коп./л

15:40 Аграрии смогут получить выплаты по программам господдержки-2020 не раньше апреля

15:39 Зеленский одобрил введение единого юрлица для налоговой и таможни

15:37 Аграрии негативно оценили перспективы развития в первом квартале

• дальше…

18:48 Северная Македония ратифицировала протокол о вступлении в НАТО

18:43 США будут работать с Венгрией, чтобы снять блокаду Украины в НАТО

17:47 Филиппины расторгли договор о военном сотрудничестве с США

16:56 НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет

15:48 Критик Путина и Украины: «темная лошадка» президентских выборов в Польше

15:33 Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

12:55 Беларусь начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ

09:06 Иран запустил спутник, Франция встревожена по поводу безопасности Европы

09:00 Китайских хакеров обвинили в США в кибермошенничестве

08:57 США увеличивают финансирование программы освоения Луны и Марса

08:55 Президент США заложил в бюджет более 760 млн долларов на сдерживание России

10.02 Войска Турции нанесли удары по позициям армии Асада в Сирии

10.02 Золотая акция Кремля. Как Ангела Меркель лишилась преемницы и при чем здесь премьер Тюрингии

10.02 Пять турецких военных погибли при обстреле поста в Сирии

10.02 Две трети венгров имеют территориальные претензии к соседним государствам

• дальше…

11:48 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

11:43 Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

07.02 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

04.02 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

03.02 В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

03.02 Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

03.02 Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы

31.01 Под Киевом появятся новые развязки

30.01 «Укравтодор» расширит три магистрали до четырех полос

• дальше…

18:15 С уходом Богдана завершился первый, начальный этап президентства Зеленского

13:34 Отставка Богдана и назначение Ермака. Что это означает?

12:05 Зачем Коломойский легализует частные военные компании

11:55 Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака

09:30 Рейтинговая кома Вакарчука: Какой раскол есть в партии «Голос»

09:25 Отставка Богдана: Что кроется за последними слухами

08:35 Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

10.02 Защита Сытника. Почему Шабунину не поможет фамилия Коломойский

10.02 Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих

10.02 Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии

10.02 Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком

10.02 Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ

10.02 В первой половине 2020г в армии введут электронные военные билеты

10.02 В Украине действительно все так плохо, как говорят?

10.02 Всплытие «ихтамнета»-подводника. Что означает смена «премьера ДНР»

• дальше…

19:22 Потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли 4,5 млрд долларов

19:13 Kia обновила бизнес-седан, который больше и мощнее Optima

12:19 Tata показала на выставке в Нью-Дели субкомпактный концептуальный вседорожник HBX

09:17 Диагональ модульных экранов Samsung The Wall достигла 583 дюймов

09:11 Volvo и Geely рассматривают вопрос о полном слиянии

10.02 У Toyota Highlander появилась заводская спортверсия

10.02 44 процента американцев готовы отказаться от личных автомобилей

10.02 Volkswagen откажется от Passat. Ему на смену придет электрокар

10.02 Мошенники обновили методы социальной инженерии

10.02 Lexus выпустит автомобиль с автопилотом второго уровня

10.02 Google запретит Chrome скачивать всё подряд

10.02 Cadillac переведет большинство моделей на электричество

07.02 Новый Cadillac Escalade: дизель, пневмоподвеска и изогнутый 38-дюймовый дисплей

07.02 Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением

07.02 Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно