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Отставка Богдана и назначение Ермака. Что это означает?
13:34 11.02.2020 |
Главная причина отставки заключается в том, что Богдан сам себя переиграл, считая себя незаменимым.
1. Действительно ли Коломойский проиграл и потерял своего человека?
Неправда. Богдан частично вышел из-под контроля, и его отставка не была досадной неожиданностью. Некоторые вообще говорят, что Коломойский был в этом заинтересован. Но главная причина отставки заключается в том, что Богдан сам себя переиграл, считая себя незаменимым.
2. Действительно ли это усиление российской партии?
Да. Это правда. Но также надо понимать, что Богдан не влиял на внешнюю политику, и поэтому глобально мало что изменится в этом вопросе. Мы как двигались в сторону формулы Штайнмайера, так и будем двигаться. Единственный вопрос на который пока нет ответа, будет ли назначен кого-то в "противовес" к Ермаку. Сейчас такого человека нет (Шефир не хочет быть таким персонажем), и поэтому Ермак сможет практически единолично контролировать доступ к "телу".
3. Правда ли, что сейчас начнет сыпаться фракция "Слуг" в Раде?
Не правда. Сейчас начнутся большие торги и очевидно, что будут выставлены на торги ряд политических должностей. Главный вопрос, будут ли определены ответственные за парламент. Пока такого человека в зе-команде нет. Если такого человека определят (с соответствующими возможностями), то и дальше будут идти торги между группами влияния.
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