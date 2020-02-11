Отставка Богдана и назначение Ермака. Что это означает?

Вадим ДЕНИСЕНКО / Деловая столица

Главная причина отставки заключается в том, что Богдан сам себя переиграл, считая себя незаменимым.

1. Действительно ли Коломойский проиграл и потерял своего человека?

Неправда. Богдан частично вышел из-под контроля, и его отставка не была досадной неожиданностью. Некоторые вообще говорят, что Коломойский был в этом заинтересован. Но главная причина отставки заключается в том, что Богдан сам себя переиграл, считая себя незаменимым.

2. Действительно ли это усиление российской партии?

Да. Это правда. Но также надо понимать, что Богдан не влиял на внешнюю политику, и поэтому глобально мало что изменится в этом вопросе. Мы как двигались в сторону формулы Штайнмайера, так и будем двигаться. Единственный вопрос на который пока нет ответа, будет ли назначен кого-то в "противовес" к Ермаку. Сейчас такого человека нет (Шефир не хочет быть таким персонажем), и поэтому Ермак сможет практически единолично контролировать доступ к "телу".

3. Правда ли, что сейчас начнет сыпаться фракция "Слуг" в Раде?

Не правда. Сейчас начнутся большие торги и очевидно, что будут выставлены на торги ряд политических должностей. Главный вопрос, будут ли определены ответственные за парламент. Пока такого человека в зе-команде нет. Если такого человека определят (с соответствующими возможностями), то и дальше будут идти торги между группами влияния.