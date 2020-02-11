Зачем Коломойский легализует частные военные компании

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

В Раде появился законопроект, который легализует частные военные компании, позволяя олигархам серьезно нарастить свое влияние в стране.

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала в парламенте законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности", который позволит легализовать в Украине частные военные компании.

Примечательно, что нардеп раньше никоим образом не интересовалась военной сферой - ни тогда, когда стала депутатом, ни раньше, в бытность журналистом на канале "1+1". Видимо, все дело в его владельце Игоре Коломойском, к группе влияния которого в Раде и относят Василевскую-Смаглюк, но обо всем по порядку.

Зачем легализовывать украинских "Вагнеров"

Объясняя важность своего законопроекта, Василевская-Смаглюк резонно отмечает , что за годы конфликта на Донбассе в Украине появились высококвалифицированные специалисты военной сферы, часть из которых сейчас не могут найти себе применение, именно таким людям проект даст возможность зарабатывать на своей специальности.

Кроме того, беря в союзники международный опыт, "слуга" пересчитывает государства, где ЧВК существуют на законных основаниях: США, Китай, Британия, Германия. В Украине они тоже действуют, хоть и запрещены официально, воевать же за рубежом украинцы могут лишь нелегально. Что же конкретно предлагается в документе?

Сам термин "военный консалтинг" автор инициативы определяет как услуги военного или охранного характера, которые предоставляются за пределами Украины - другим государствам или отдельным щедрым гражданам. Законопроект четко определяет виды деятельности, которая будет разрешена украинским наемникам - обучение иностранных войск и спецслужб, ремонт и обслуживание техники, военное строительство, миротворчество, разминирование, охрана отдельных персон и военных объектов.

Примечательно, что документ запрещает компаниям вести наступательные или оборонительные операции за границей, точно так же, как и оказывать военные услуги России или ее резидентам. Кроме того, оговаривается, что ЧВК не должны участвовать в свержении законной власти и посягать на территориальную целостность стран, в которых работают.

"Надсмотрщиком" над военно-консалтинговой деятельностью автор инициативы видит соответствующую Нацкомиссию в подчинении Кабмина. Каждый договор о предоставлении услуг частник будет регистрировать именно в этом ведомстве.

Согласно замыслу нардепа человек "с улицы", естественно, не сможет получить лицензию на военный консалтинг и работать в нем - речь идет в первую очередь об основателях военной компании. Создать ее не смогут ранее судимые и фигуранты уголовных дел. "Отрезают" от создания частных военных компаний и силовиков - нынешних или уволенных оттуда с "волчьим билетом".

Что касается рядовых наемников, то на специальности, связанные с военным обучением или, например, миротворчеством, ограничений нет, как и на административные должности. Вполне объяснимое требование ко всему персоналу компаний - проверка на спецдопуск от СБУ.

Дела денежно-военные

По вполне понятным причинам сотрудникам частных военных компаний будет запрещено использовать символику украинских силовых органов и подразделений, как и госсмиволику в принципе.

Порог вхождения в достаточно специфический бизнес ЧВК законопроект устанавливает немаленький - в первый год работы компания должна иметь уставный капитал до 1250 минимальных зарплат, другими словами, около 6 млн грн. Впрочем, окупится такой бизнес, скорее всего, за довольно небольшой срок - военным консультантам, которым нельзя работать внутри Украины, разрешено ввозить и вывозить оружие, как и, по сути, торговать им. Кроме того, частникам будет разрешено иметь базы и полигоны, проводить тренировки, включая работу с огнестрельным оружием. Разрешается и производство военных товаров, а также открытие мастерских по ремонту.

Конечно, оборот товаров военного назначения военно-консалтинговая компания должна будет проводить через Нацкомиссию, которая будет контролировать места хранения военной продукции и заносить их в Единый госреестр. В украинских условиях это может означать лишь одно - собственнику фирмы нужно иметь своих людей в этом ведомстве.

Чей гешефт

То что законопроект о ЧВК зарегистрировала депутат, ассоциируемый с Игорем Коломойским, как уже отмечалось, не случайно. Как известно, в 2014-2015 гг. Коломойский спонсировал добробаты "Днепр-1" и "Донбасс", причем первый из них злые языки называли чуть ли не частной армией олигарха. С тех пор прошло много времени, побывавший в опале днепровский олигарх при президенте Зеленском вернул все свое бывшее влияние, но этого ему, кажется, мало.

Если допустить, что законопроект все-таки примут, хотя пока что шансы на это достаточно невелики, Коломойский фактически получит право нанять себе несколько частных армий, чем значительно усилит свои позиции во власти и бизнесе. Чем это закончится, предсказать трудно - вспомнить хотя бы конфликт вокруг "Укртранснафты", в котором олигарх, по сути, пошел на открытое противостояние с силовиками, не имея официального прикрытия в виде частной военной компании.

Кроме силового ресурса, Коломойский получает еще и хорошие финансовые возможности - дело в том, что в законопроекте предусмотрено финансирование ЧВК из бюджета при условии патриотического воспитания молодежи военными консультантами. О торговле оружием уже говорилось выше - легальный заход на этот рынок раскрывает поистине широкие возможности для таких влиятельных игроков, как Игорь Валерьевич.

В целом идея легализовать частную военную деятельность не так уж и плоха, но только при условии жесткого государственного контроля над ЧВК. В украинских же реалиях, где олигархи не отделены от государства, а законы соблюдаются не всеми и не всегда, такие нововведения несут вполне очевидные риски.

Коломойский и его собратья по олигархическому статусу наверняка будут использовать открывающиеся перед ними возможности по максимуму как для бизнеса, так и для усиления политического влияния, и тогда будет крайне сложно утверждать, что монополия на насилие находится у государства, а выражение "олигархические войны" куда чаще будет использоваться в его прямом значении.