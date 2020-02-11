Зачем Коломойский легализует частные военные компании

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зачем Коломойский легализует частные военные компании

12:05 11.02.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

В Раде появился законопроект, который легализует частные военные компании, позволяя олигархам серьезно нарастить свое влияние в стране.

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала в парламенте законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности", который позволит легализовать в Украине частные военные компании.

Примечательно, что нардеп раньше никоим образом не интересовалась военной сферой - ни тогда, когда стала депутатом, ни раньше, в бытность журналистом на канале "1+1". Видимо, все дело в его владельце Игоре Коломойском, к группе влияния которого в Раде и относят Василевскую-Смаглюк, но обо всем по порядку.

Зачем легализовывать украинских "Вагнеров"

Объясняя важность своего законопроекта, Василевская-Смаглюк резонно отмечает , что за годы конфликта на Донбассе в Украине появились высококвалифицированные специалисты военной сферы, часть из которых сейчас не могут найти себе применение, именно таким людям проект даст возможность зарабатывать на своей специальности.

Кроме того, беря в союзники международный опыт, "слуга" пересчитывает государства, где ЧВК существуют на законных основаниях: США, Китай, Британия, Германия. В Украине они тоже действуют, хоть и запрещены официально, воевать же за рубежом украинцы могут лишь нелегально. Что же конкретно предлагается в документе?

Сам термин "военный консалтинг" автор инициативы определяет как услуги военного или охранного характера, которые предоставляются за пределами Украины - другим государствам или отдельным щедрым гражданам. Законопроект четко определяет виды деятельности, которая будет разрешена украинским наемникам - обучение иностранных войск и спецслужб, ремонт и обслуживание техники, военное строительство, миротворчество, разминирование, охрана отдельных персон и военных объектов.

Примечательно, что документ запрещает компаниям вести наступательные или оборонительные операции за границей, точно так же, как и оказывать военные услуги России или ее резидентам. Кроме того, оговаривается, что ЧВК не должны участвовать в свержении законной власти и посягать на территориальную целостность стран, в которых работают.

"Надсмотрщиком" над военно-консалтинговой деятельностью автор инициативы видит соответствующую Нацкомиссию в подчинении Кабмина. Каждый договор о предоставлении услуг частник будет регистрировать именно в этом ведомстве.

Согласно замыслу нардепа человек "с улицы", естественно, не сможет получить лицензию на военный консалтинг и работать в нем - речь идет в первую очередь об основателях военной компании. Создать ее не смогут ранее судимые и фигуранты уголовных дел. "Отрезают" от создания частных военных компаний и силовиков - нынешних или уволенных оттуда с "волчьим билетом".

Что касается рядовых наемников, то на специальности, связанные с военным обучением или, например, миротворчеством, ограничений нет, как и на административные должности. Вполне объяснимое требование ко всему персоналу компаний - проверка на спецдопуск от СБУ.

Дела денежно-военные

По вполне понятным причинам сотрудникам частных военных компаний будет запрещено использовать символику украинских силовых органов и подразделений, как и госсмиволику в принципе.

Порог вхождения в достаточно специфический бизнес ЧВК законопроект устанавливает немаленький - в первый год работы компания должна иметь уставный капитал до 1250 минимальных зарплат, другими словами, около 6 млн грн. Впрочем, окупится такой бизнес, скорее всего, за довольно небольшой срок - военным консультантам, которым нельзя работать внутри Украины, разрешено ввозить и вывозить оружие, как и, по сути, торговать им. Кроме того, частникам будет разрешено иметь базы и полигоны, проводить тренировки, включая работу с огнестрельным оружием. Разрешается и производство военных товаров, а также открытие мастерских по ремонту.

Конечно, оборот товаров военного назначения военно-консалтинговая компания должна будет проводить через Нацкомиссию, которая будет контролировать места хранения военной продукции и заносить их в Единый госреестр. В украинских условиях это может означать лишь одно - собственнику фирмы нужно иметь своих людей в этом ведомстве.

Чей гешефт

То что законопроект о ЧВК зарегистрировала депутат, ассоциируемый с Игорем Коломойским, как уже отмечалось, не случайно. Как известно, в 2014-2015 гг. Коломойский спонсировал добробаты "Днепр-1" и "Донбасс", причем первый из них злые языки называли чуть ли не частной армией олигарха. С тех пор прошло много времени, побывавший в опале днепровский олигарх при президенте Зеленском вернул все свое бывшее влияние, но этого ему, кажется, мало.

Если допустить, что законопроект все-таки примут, хотя пока что шансы на это достаточно невелики, Коломойский фактически получит право нанять себе несколько частных армий, чем значительно усилит свои позиции во власти и бизнесе. Чем это закончится, предсказать трудно - вспомнить хотя бы конфликт вокруг "Укртранснафты", в котором олигарх, по сути, пошел на открытое противостояние с силовиками, не имея официального прикрытия в виде частной военной компании.

Кроме силового ресурса, Коломойский получает еще и хорошие финансовые возможности - дело в том, что в законопроекте предусмотрено финансирование ЧВК из бюджета при условии патриотического воспитания молодежи военными консультантами. О торговле оружием уже говорилось выше - легальный заход на этот рынок раскрывает поистине широкие возможности для таких влиятельных игроков, как Игорь Валерьевич.

В целом идея легализовать частную военную деятельность не так уж и плоха, но только при условии жесткого государственного контроля над ЧВК. В украинских же реалиях, где олигархи не отделены от государства, а законы соблюдаются не всеми и не всегда, такие нововведения несут вполне очевидные риски.

Коломойский и его собратья по олигархическому статусу наверняка будут использовать открывающиеся перед ними возможности по максимуму как для бизнеса, так и для усиления политического влияния, и тогда будет крайне сложно утверждать, что монополия на насилие находится у государства, а выражение "олигархические войны" куда чаще будет использоваться в его прямом значении.

 

ПО РУБРИКАМ

20:03 Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

17:59 Золото 11 февраля умеренно дешевеет на восстановлении фондового рынка

17:25 Депозитные ставки для физлиц 11.02.20

16:59 Deutsche Bank хочет привлечь к своей модернизации американские технологические компании

16:53 В Налоговой объяснили, могут ли ФОПы тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды

15:58 Нацкомфинуслуг в 2019г закрыла 260 небанковских финучреждений

15:33 Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

15:26 Доллар стабилен к евро и иене 11 февраля, фунт стерлингов растет

13:20 В 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши

12:25 Справочный курс гривны 11 февраля вырос на 10,7 коп до уровня 24,5237 грн/$1

11:23 Биржи АТР 11 февраля закрылись ростом на ослаблении опасений вокруг коронавируса

11:07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.02.20

11:01 Остаток средств на корсчетах банков 11.02.20

10:57 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.02.20

07:45 Биржи США 10 февраля выросли, несмотря на неопределенность вокруг влияния коронавируса на экономику

• дальше…

20:03 Минфин на аукционах ОВГЗ смог привлечь $200 млн под 3,4% и понизить доходность 3-мес. и 16-мес. бумаг в гривне

19:32 В мелком опте 11 февраля отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

17:59 Золото 11 февраля умеренно дешевеет на восстановлении фондового рынка

17:53 Цены производителей промышленной продукции в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 2,5%

17:31 Украинские порты увеличили перевалку грузов в январе на 20%

16:53 В Налоговой объяснили, могут ли ФОПы тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды

15:56 Автогаз в рознице 11 февраля подешевел еще на 5–20 коп./л

15:40 Аграрии смогут получить выплаты по программам господдержки-2020 не раньше апреля

15:39 Зеленский одобрил введение единого юрлица для налоговой и таможни

15:37 Аграрии негативно оценили перспективы развития в первом квартале

• дальше…

18:48 Северная Македония ратифицировала протокол о вступлении в НАТО

18:43 США будут работать с Венгрией, чтобы снять блокаду Украины в НАТО

17:47 Филиппины расторгли договор о военном сотрудничестве с США

16:56 НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет

15:48 Критик Путина и Украины: «темная лошадка» президентских выборов в Польше

15:33 Mastercard сможет создать бизнес в сфере клиринга операций по банковским картам в Китае

12:55 Беларусь начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ

09:06 Иран запустил спутник, Франция встревожена по поводу безопасности Европы

09:00 Китайских хакеров обвинили в США в кибермошенничестве

08:57 США увеличивают финансирование программы освоения Луны и Марса

08:55 Президент США заложил в бюджет более 760 млн долларов на сдерживание России

10.02 Войска Турции нанесли удары по позициям армии Асада в Сирии

10.02 Золотая акция Кремля. Как Ангела Меркель лишилась преемницы и при чем здесь премьер Тюрингии

10.02 Пять турецких военных погибли при обстреле поста в Сирии

10.02 Две трети венгров имеют территориальные претензии к соседним государствам

• дальше…

11:48 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

11:43 Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

07.02 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

04.02 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

03.02 В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

03.02 Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

03.02 Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы

31.01 Под Киевом появятся новые развязки

30.01 «Укравтодор» расширит три магистрали до четырех полос

• дальше…

18:15 С уходом Богдана завершился первый, начальный этап президентства Зеленского

13:34 Отставка Богдана и назначение Ермака. Что это означает?

12:05 Зачем Коломойский легализует частные военные компании

11:55 Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака

09:30 Рейтинговая кома Вакарчука: Какой раскол есть в партии «Голос»

09:25 Отставка Богдана: Что кроется за последними слухами

08:35 Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

10.02 Защита Сытника. Почему Шабунину не поможет фамилия Коломойский

10.02 Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих

10.02 Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии

10.02 Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком

10.02 Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ

10.02 В первой половине 2020г в армии введут электронные военные билеты

10.02 В Украине действительно все так плохо, как говорят?

10.02 Всплытие «ихтамнета»-подводника. Что означает смена «премьера ДНР»

• дальше…

19:22 Потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли 4,5 млрд долларов

19:13 Kia обновила бизнес-седан, который больше и мощнее Optima

12:19 Tata показала на выставке в Нью-Дели субкомпактный концептуальный вседорожник HBX

09:17 Диагональ модульных экранов Samsung The Wall достигла 583 дюймов

09:11 Volvo и Geely рассматривают вопрос о полном слиянии

10.02 У Toyota Highlander появилась заводская спортверсия

10.02 44 процента американцев готовы отказаться от личных автомобилей

10.02 Volkswagen откажется от Passat. Ему на смену придет электрокар

10.02 Мошенники обновили методы социальной инженерии

10.02 Lexus выпустит автомобиль с автопилотом второго уровня

10.02 Google запретит Chrome скачивать всё подряд

10.02 Cadillac переведет большинство моделей на электричество

07.02 Новый Cadillac Escalade: дизель, пневмоподвеска и изогнутый 38-дюймовый дисплей

07.02 Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением

07.02 Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно