Финансовые новости
- |
- 11.02.20
- |
- 20:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зачем Коломойский легализует частные военные компании
12:05 11.02.2020 |
В Раде появился законопроект, который легализует частные военные компании, позволяя олигархам серьезно нарастить свое влияние в стране.
Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала в парламенте законопроект №3005 "О военно-консалтинговой деятельности", который позволит легализовать в Украине частные военные компании.
Примечательно, что нардеп раньше никоим образом не интересовалась военной сферой - ни тогда, когда стала депутатом, ни раньше, в бытность журналистом на канале "1+1". Видимо, все дело в его владельце Игоре Коломойском, к группе влияния которого в Раде и относят Василевскую-Смаглюк, но обо всем по порядку.
Зачем легализовывать украинских "Вагнеров"
Объясняя важность своего законопроекта, Василевская-Смаглюк резонно отмечает , что за годы конфликта на Донбассе в Украине появились высококвалифицированные специалисты военной сферы, часть из которых сейчас не могут найти себе применение, именно таким людям проект даст возможность зарабатывать на своей специальности.
Кроме того, беря в союзники международный опыт, "слуга" пересчитывает государства, где ЧВК существуют на законных основаниях: США, Китай, Британия, Германия. В Украине они тоже действуют, хоть и запрещены официально, воевать же за рубежом украинцы могут лишь нелегально. Что же конкретно предлагается в документе?
Сам термин "военный консалтинг" автор инициативы определяет как услуги военного или охранного характера, которые предоставляются за пределами Украины - другим государствам или отдельным щедрым гражданам. Законопроект четко определяет виды деятельности, которая будет разрешена украинским наемникам - обучение иностранных войск и спецслужб, ремонт и обслуживание техники, военное строительство, миротворчество, разминирование, охрана отдельных персон и военных объектов.
Примечательно, что документ запрещает компаниям вести наступательные или оборонительные операции за границей, точно так же, как и оказывать военные услуги России или ее резидентам. Кроме того, оговаривается, что ЧВК не должны участвовать в свержении законной власти и посягать на территориальную целостность стран, в которых работают.
"Надсмотрщиком" над военно-консалтинговой деятельностью автор инициативы видит соответствующую Нацкомиссию в подчинении Кабмина. Каждый договор о предоставлении услуг частник будет регистрировать именно в этом ведомстве.
Согласно замыслу нардепа человек "с улицы", естественно, не сможет получить лицензию на военный консалтинг и работать в нем - речь идет в первую очередь об основателях военной компании. Создать ее не смогут ранее судимые и фигуранты уголовных дел. "Отрезают" от создания частных военных компаний и силовиков - нынешних или уволенных оттуда с "волчьим билетом".
Что касается рядовых наемников, то на специальности, связанные с военным обучением или, например, миротворчеством, ограничений нет, как и на административные должности. Вполне объяснимое требование ко всему персоналу компаний - проверка на спецдопуск от СБУ.
Дела денежно-военные
По вполне понятным причинам сотрудникам частных военных компаний будет запрещено использовать символику украинских силовых органов и подразделений, как и госсмиволику в принципе.
Порог вхождения в достаточно специфический бизнес ЧВК законопроект устанавливает немаленький - в первый год работы компания должна иметь уставный капитал до 1250 минимальных зарплат, другими словами, около 6 млн грн. Впрочем, окупится такой бизнес, скорее всего, за довольно небольшой срок - военным консультантам, которым нельзя работать внутри Украины, разрешено ввозить и вывозить оружие, как и, по сути, торговать им. Кроме того, частникам будет разрешено иметь базы и полигоны, проводить тренировки, включая работу с огнестрельным оружием. Разрешается и производство военных товаров, а также открытие мастерских по ремонту.
Конечно, оборот товаров военного назначения военно-консалтинговая компания должна будет проводить через Нацкомиссию, которая будет контролировать места хранения военной продукции и заносить их в Единый госреестр. В украинских условиях это может означать лишь одно - собственнику фирмы нужно иметь своих людей в этом ведомстве.
Чей гешефт
То что законопроект о ЧВК зарегистрировала депутат, ассоциируемый с Игорем Коломойским, как уже отмечалось, не случайно. Как известно, в 2014-2015 гг. Коломойский спонсировал добробаты "Днепр-1" и "Донбасс", причем первый из них злые языки называли чуть ли не частной армией олигарха. С тех пор прошло много времени, побывавший в опале днепровский олигарх при президенте Зеленском вернул все свое бывшее влияние, но этого ему, кажется, мало.
Если допустить, что законопроект все-таки примут, хотя пока что шансы на это достаточно невелики, Коломойский фактически получит право нанять себе несколько частных армий, чем значительно усилит свои позиции во власти и бизнесе. Чем это закончится, предсказать трудно - вспомнить хотя бы конфликт вокруг "Укртранснафты", в котором олигарх, по сути, пошел на открытое противостояние с силовиками, не имея официального прикрытия в виде частной военной компании.
Кроме силового ресурса, Коломойский получает еще и хорошие финансовые возможности - дело в том, что в законопроекте предусмотрено финансирование ЧВК из бюджета при условии патриотического воспитания молодежи военными консультантами. О торговле оружием уже говорилось выше - легальный заход на этот рынок раскрывает поистине широкие возможности для таких влиятельных игроков, как Игорь Валерьевич.
В целом идея легализовать частную военную деятельность не так уж и плоха, но только при условии жесткого государственного контроля над ЧВК. В украинских же реалиях, где олигархи не отделены от государства, а законы соблюдаются не всеми и не всегда, такие нововведения несут вполне очевидные риски.
Коломойский и его собратья по олигархическому статусу наверняка будут использовать открывающиеся перед ними возможности по максимуму как для бизнеса, так и для усиления политического влияния, и тогда будет крайне сложно утверждать, что монополия на насилие находится у государства, а выражение "олигархические войны" куда чаще будет использоваться в его прямом значении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Отставка Богдана и назначение Ермака. Что это означает?
|Зачем Коломойский легализует частные военные компании
|Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака
|Рейтинговая кома Вакарчука: Какой раскол есть в партии «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Помощник Зеленского Ермак считает, что замглавы администрации Путина Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков
|Защита Сытника. Почему Шабунину не поможет фамилия Коломойский
|Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих
|Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии
|Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком
|Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ
Это интересно
|Мошенники обновили методы социальной инженерии
|Lexus выпустит автомобиль с автопилотом второго уровня
|Google запретит Chrome скачивать всё подряд
|Cadillac переведет большинство моделей на электричество
|Новый Cadillac Escalade: дизель, пневмоподвеска и изогнутый 38-дюймовый дисплей
|Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
|Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением