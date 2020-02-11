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Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на этот пост Ермака
11:55 11.02.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.
Соответствующие указы №46/2020, №47/2020 и №48/2020 были обнародованы на сайте президента.
"Уволить Богдана Андрея Иосифовича с должности руководителя Офиса президента Украины", - сообщается в тексте указа №46/2020.
Указом №47/2020 Зеленский уволил Андрея Ермака с должности помощника президента Украины и следующим документом №48/2020 назначил его на должность главы Офиса президента.
Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины 21 мая 2019 года.
Богдан, 1976 г.р., с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).
Ермак, 1971 г.р., основал в 1997 году "Международную юридическую компанию" и занимался разработкой первых в Украине законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права. Возглавлял "Ассоциацию предпринимателей города Киева". В 2006-2010 годах был помошником нардепа от Партии регионов Эльбруса Тадеева.
Занял должность помощника Владимира Зеленского по вопросам внешней политики на следующий день после инаугурации, 21 мая 2019 года.
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