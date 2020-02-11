Рейтинговая кома Вакарчука: Какой раскол есть в партии «Голос»

Ігор Петренко / Depo.ua

Несколько последних соцопросов демонстрируют катастрофическое падение рейтинга партии «Голос». В чем же причина и можно ли остановить этот процесс?

Из представленных в парламенте текущего созыва политических сил не преодолела бы 5% барьер партия "Голос" - за нее сейчас готовы голосовать 2,2%.

Такие данные социологического опроса недавно обнародовал Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS. Другой опрос, Центром Разумкова, показал похожий результат: если бы выборы в парламент проходили в январе этого года, то "Голос" получил бы на них 2,5%. То есть, в ВР не попал бы. По мнению экспертов, избиратели, которые на выборах летом отдали свои голоса партии Святослава Вакарчука, "перетекают" к "Европейской солидарности". И причина этого - отсутствие у "Голоса" четкой политической повестки дня. Эта фракция чаще всего поддерживает "слуг". Однако не является сателлитом монобольшинства, речь скорее идет о колебаниях фракции в разные стороны, в зависимости от того или иного голосования.

Если большинство регулярно штормит от внутренних скандалов, которые снижают рейтинги, однако эти скандалы можно объяснить периодом становления политсилы, притиркой депутатов друг к другу или интригами групп влияния во власти, то в "Голосе" нет даже этого. Не считая скандала, который раздули вокруг выступления самого Вакарчука на новогоднем корпоративе в Минске, а впоследствии - из-за его отдыха в Таиланде. Но это вещи, которые касаются имиджа самого господина Вакарчука. Во фракции же, на первый взгляд, порядок и покой. Но так ли это на самом деле, или "Голос" просто плывет по политическому течению?

Эта политсила формировалась по тому же принципу, что и "слуги" - новые лица, но с акцентом на патриотической позиции. Эта позиция никуда у них не делась и в парламенте, они активно включились в законотворческий процесс, однако сразу чувствовалось, что в "Голосе" готовы поддерживать практически все законодательные предложения "СН", остальные же понемногу потерялись. Отсутствие свежих идей умноженное на недостаточный уровень активности в СМИ и соцсетях подталкивали политсилу Вакарчука к тому состоянию, в котором она находится. "Мы называем это для себя словом "надпозиція". То есть это не является ни оппозицией, ни коалицией". Так Вакарчук сформулировал идеологическую платформу "Голоса". Такой, похоже, эта платформа остается и до сих пор. И если ее не изменят, то падение рейтинга будет продолжаться. Но как изменить - это ключевой вопрос, ответ на который должны искать сами депутаты и лица, связанные с ними.

Как говорят источники Depo.ua в этой фракции, в ней сложилось несколько групп влияния, у которых отличное видение будущего политсилы. Самая многочисленная группа - бывшие общественные активисты из так называемой "грантоедской" среды. Значительная их часть хорошо знакома со "слугами" из той же среды, поэтому критиковать власть эти депутаты не хотят. Тем более, переходить в оппозицию. В этой группе воздействия есть отдельные подгруппки. Одна из них, как и до депутатства, сосредоточилась на защите антикоррупционных органов. К ней относят Ярослава Юрчишина и Александру Устинову. Другая, в состав которой источники включают, например, Ярослава Железняка, не против углубления сотрудничества "Голоса" с властью.

Кроме этой группы есть еще депутаты, которые ориентируются конкретно на Вакарчука, есть те, кто, как указывают источники, просто не понимают, как дальше будет существовать эта политсила, если у нее есть только "надпозиция". К ним относят, к примеру, Сергея Рахманина. Также говорят о нарастающем недовольстве аморфностью фракции со стороны Виктора Пинчука. Его интерес в этой политсиле там активно опровергают, однако экспертная среда и далее связывает "Голос" с этим бизнесменом.

Если о потере интереса к Вакарчуку и компании со стороны Пинчука - правда, то этим можно объяснить активную раскрутку в медиа Олега Сенцова. Источники даже не исключают его участия в каких-то промежуточных выборах в парламент, если кто-то из "слуг" пойдет в исполнительную власть. Однако когда это произойдет, сказать сложно. На горизонте виднеются только одни довыборы в Харькове по 179-му округу. Они должны состояться 15 марта. И вряд ли речь идет об участии в них Сенцова. Во-первых, технологически еще рано, а, во-вторых, в Харькове победить будет очень сложно. Другое дело, если, к примеру, сложит мандат кто-то из мажоритарщиков "Голоса". Во фракции таких трое. Все избранные на Львовщине.

Но все же о походе Сенцова в депутаты - это скорее конспирология. А вот то, что фракции Вакарчука нужно что-то срочно менять - реальность. В этом году будут местные выборы. Все парламентские партии, если, конечно, они хотят продолжить свою политическую жизнь, должны делегировать на эти выборы своих кандидатов. В случае дальнейшего падения рейтинга, к "Голосу" как бренду потеряют интерес не только те, кто симпатизирует этой силе, но и возможные спонсоры. При этом может возникнуть и другая ситуация: отсутствие действенных партийных ячеек на местах или контроля за их деятельностью составляют риск использования бренда партии отдельными лицами с далекими от идей партии целями. Проще говоря, в "Голосе" должны осознать, что их партия - не клуб по интересам, что у партии должно быть будущее. А без четкой позиции в парламенте, без серьезной заявки на местные выборы такое будущее представляется довольно туманным.