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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Отставка Богдана: Что кроется за последними слухами

09:25 11.02.2020 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

Уже далеко не впервые СМИ отправляют главу АП Андрея Богдана в отставку. Хотя сейчас "инсайдят" о ней якобы на 90%. А некоторые журналисты, такие как Владимир Бойко, даже дату называют - 13 февраля.

Обсуждать слухи - дело неблагодарное. Но есть несколько интересных фактов.

1. Телеграмм-каналы. Медиа, приближенные к группе Коломойского с одной стороны уже думают, что после отставки Богдана властная вертикаль станет окончательно разбалансированной. Каналы, которые называют пулом Кирилла Тимошенко, соответственно, якобы приближенные к Богдану - все опровергают. И здесь нет ничего удивительного. Несмотря на то, что Богдана активно связывают с Коломойским, по моим источникам у олигарха были несколько недовольны тем, что председатель ОП не помогал с делом "ПриватБанка".

2. О конфликте Богдана и его заместителя Ермака не говорил только ленивый. Противостояние Андреев велось как в Киеве (Богдан поддерживал Ткаченко, а также по слухам он близок с Вавришем; Ермак защищает Кличко) так и в кабинетах Банковой. Ермак стал куратором международной политики, а Богдан, по слухам, следил за судами и силовиками. Их взгляды на работу власти с элитами, организацию вертикали, а также на кадровые решения в правительстве и регионах весьма разнились.

3. Поговаривают, что именно Богдан отвечал за подготовку и поиск голосов в ВР за рынок земли. И не справился, не смог найти их даже во фракции "Слуга народа". Как мы знаем, не помог и визит на заседание фракции Зеленского. И рынок земли подвис до весны. Возможно, это также станет причиной отставки Богдана.

4. Источники также говорят о заметной усталости председателя ОП. И что возможная отставка станет личным желанием Богдана. Но в это трудно поверить.

5. Также поговаривают, что Зеленского наконец убедил Ермак, что Западу и даже России необходимо продемонстрировать независимость от Коломойского. "Прослушка" Гончарука, которая, по данным СБУ монтировалась с компьютера 1+1, стала важным уроком. Обыски на "плюсах" спецслужбой - это один из показательных моментов, что Коломойский не является неприкосновенным. Уход Богдана может быть вторым таким сигналом.

6. Но поверить в отставку пока сложно. Очевидно, что Богдан останется у власти. На нынешней должности или нет - увидим. Но в случае его ухода, головой ОП должен стать Ермак. С меньшей вероятностью им будет нынешний глава СБУ Баканов - еще один конкурент Богдана. Не стоит также забывать, что в последнее время на публику все чаще выходит Шефир. Он является третьим ключевым человеком в окружении Зеленского. Поэтому он также способен заменить Богдана. Но именно Богдан является очень важным человеком для Зеленского - главным коммуникатором с элитами.
 

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