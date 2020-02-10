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Защита Сытника. Почему Шабунину не поможет фамилия Коломойский
21:21 10.02.2020 |
Артем Сытник никак не может понять одну простую вещь: для того чтобы остаться в политике, нужно вовремя уйти. Но Сытник идти не хочет, не понимая одну простую вещь: он уже делегитемизированный в глазах всех: власти, оппозиции, общества и даже "Большой семерки", которая сделала заявление, что уволить Сытника надо законно. В переводе на человеческий язык это означает: мы не против его увольнения, но сделайте это максимально корректно.
За последние дни и Сытник, и его пиар-подразделение - Центр противодействия коррупции - приложили массу усилий, чтобы это заявление появилось, но оно развязывает руки всем, кто считает (и резонно считает), что коррупционер не имеет права возглавлять НАБУ.
Битву за "Большую семерку" Сытник проиграл, хотя и не хочет это осознать. В НАБУ, конечно, говорят сотрудникам, что это победа, но пока это только плохая мина при хорошей игре.
Параллельно разрабатываются все новые и новые идеи по сохранению Сытника. Так появился новый тезис Сытника-Шабунина: главный враг Сытника теперь уже Коломойский, ибо он против МВФ и хочет сдать страну России. И будто именно Сытник единственный, кто может расследовать дело "Привата". Правда, расследование уже идет несколько лет, но об этом Сытник и Ко молчат.
Параллельно они пытаются поднимать ставки и врут, что кредит МВФ напрямую зависит от того, сохранится ли в должности Сытник. А по Коломойскому, то еще вчера тот же Шабунин говорил, что Сытника снимает Аваков. А за несколько дней до того звучали другие фамилии.
Но самое главное не это. Самое главное, что Сытник, даже если случится чудо и он останется в своем кресле, будет человеком, к которому нет доверия. Он полузаконный руководитель органа с почти неограниченными возможностями, может делать только одно: мстить. Ничего другого он делать уже не сможет. И все его дальнейшие действия невозможно будет рассматривать вне контекста мести и прямого конфликта интересов.
И это будет означать одно: у нас борьба с коррупцией, и без того не самая сильная, будет прекращена вообще.
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