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Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком
13:54 10.02.2020 |
Тимошенко, Медведчук, Бойко - очень опытные "старые лица". Поэтому стоит не столько прислушиваться к их заявлениям на публику, потому что у них они - за народ, сколько присматриваться к кулуарным движениям, где они уже - за себя.
В четверг, когда в повестке дня ВР появился земельный закон, фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" слаженно срывали сессионное заседание. "Тимошенковцы" были даже более радикальными, они толкались со "слугами" на подступах к президиуму, сама Юлия Владимировна находилась в президиуме, во время этого действа один из соратников Владимира Зеленского Максим Ткаченко даже обматерил соратника Тимошенко Алексея Кучеренко. После того, как тот назвал визави "клоуном".
Не лезла лидер "Батькивщины" и за словом в карман. Еще относительно недавно стрелы ее гневных заявлений нацеливались на отдельных министров или на Алексея Гончарука, сейчас все чаще - конкретно на президента. "Сегодня утром на фракцию "Слуга народа" приехал президент Зеленский. И он до начала этого позорного заседания "накачивал" свою команду, что необходимо обязательно проголосовать за закон о распродаже земли. Поэтому знайте автора этой беды, которая вот-вот постигнет Украину", - говорила Юлия Тимошенко в четверг. Не отстают от нее и соратники: они постоянно ставят знак равенства между законом о рынке земли и Владимиром Зеленским.
В то же время в "ОПЗЖ" непосредственно на президента стараются не прыгать, от них преимущественно достается правительству и парламентским "слугам". Они говорят: рынок земли нужно открывать, но делать это справедливо. Что под этим понимают экс-"регионалы" озвучил Юрий Бойко: переходный период, при котором землю могут приобретать только физические лица; ограничения по продаже в одни руки - не больше 500 га; через три года, после переходного периода, для юридического лица - не более 5 тыс. га. Но все это, отмечают в "ОПЗЖ", только после проведения референдума. Ну, и конечно, не забывают про главную страшилку - землю хотят распродать иностранцам. Практически то же говорит и Тимошенко: "Батькивщина" настаивает на том, чтобы сначала был проведен референдум, чтобы государство помогло фермерскому классу стать на ноги, и только потом можно разрешать оборот земель с исключительным правом выкупа для фермеров, работающих на земле".
Итак, о чем свидетельствует политический союз "ОПЗЖ" и "Батькивщины". Первое - у Тимошенко нет мощного медиа-ресурса, зато он есть у Медведчука и Левочкина с Бойко. В свою очередь у них нет харизматичных спикеров, и этот пробел закрывает Юлия Владимировна. То есть, союз между этими двумя политсилами можно считать таким себе временным взаимовыгодным проектом. Который, может, и не будет иметь развития после завершения медиа-кампании "не дадим продавать украинскую землю". Сейчас Тимошенко пытается избегать комментариев по теме Донбасса. Не исключено, что в случае активизации реинтеграционных планов власти относительно ОРДЛО, "Батькивщина" вступит в такой же временный союз с "Евросолидарностью" против "капитуляции". А "ОПЗЖ", наоборот, поддержит. Однако это будет когда-то, а сейчас есть тема земли и ее используют по полной.
Второе - как показывают последние соцопросы, рейтинги "ОПЗЖ" и "Батькивщины", несмотря на их напористость в вопросе земли, не растут. И это плохая новость для нынешних союзников. Но речь идет о партиях, лидеры которых не сходят с арены уже при пятом президенте подряд, их живучесть объясняется способностью к политической мимикрии и чрезвычайной гибкости - и это плохая новость для нынешней власти. Ведь темы земли и другие социально-популистские вещи они положат в основу своих предвыборных кампаний на местных выборах.
Будут ли они отбирать друг у друга голоса? Предположим, что сценарий может быть другим - они просто поделят между собой базовые регионы и не будут заниматься взаимной борьбой. Что в итоге позволит этим политсилам получить свое большинство в огромном количестве местных советов.
Это как "ширка" 2009 года. Только тогда кулуарно договаривались о разделении власти между Януковичем и Тимошенко, участии в выборах "Батькивщины" и Партии регионов единым списком и о внесении изменений в Конституцию для избрания президента в парламенте, сейчас же, не исключено, будут договариваться о разделение округов.
И, наконец, третье - оппозиционеры питают надежду, что "слуги" уже весной рухнут, правительство Гончарука уйдет в отставку и тогда вызреет патовая ситуация, когда президенту или придется распускать Раду и идти на досрочные выборы, или заключать неудобные для него коалиции в этом парламенте. Оба сценария устраивают "ОПЗЖ" и "Батькивщину". Поэтому то, что они сейчас делают - совместными усилиями подталкивают Банковую к одному из них.
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