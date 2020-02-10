Финансовые новости
- |
- 10.02.20
- |
- 23:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ
13:43 10.02.2020 |
Зеленский решил срочно разрубить надвое должность начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ, которую сейчас занимает генерал-полковник Руслан Хомчак.
На сайте Верховной Рады появился президентский законопроект №3015 со статусом "неотложный", предлагающий уже с 1 марта 2020 г., то есть буквально через три недели, разделить должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генштаба ВСУ. Сейчас это единая должность, но в июне 2018 г. был принят Закон "О национальной безопасности Украины", в котором записано, что эта должность должна быть разделена с 1 января 2021 г. Войска планомерно готовились к этому событию, как вдруг сейчас на Банковой срочно решили приблизить его на 10 месяцев.
В пояснительной записке, которую подписала замруководителя президентского Офиса Анна Коваленко, инициатива Владимира Зеленского объясняется "необходимостью обеспечения реализации оборонной реформы и внедрения уже в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО". В это объяснение можно было бы поверить, если бы Зеленский в декабре слетал в Лондон на саммит НАТО и договорился там о срочном вступлении Украины в Альянс, но ведь ничего подобного не было, да и не предвидится.
Гораздо более убедительной выглядит версия о том, что эта спешка вызвана не объективными, а субъективными факторами. Имеется в виду имеющаяся некоторая, скажем так, напряженность как внутри руководства Генштаба ВСУ, так и между Верховным главнокомандующим ВСУ Зеленским и руководством Генштаба ВСУ.
Сейчас должность начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ занимает генерал-полковник Руслан Хомчак. Зеленский назначил его 21 мая 2019 г., на следующий же день после своей инаугурации. Интрига ближайших недель заключается даже не в том, какую из двух должностей сохранит за собой Хомчак: главнокомандующего или начальника Генштаба. Возможно, дилемма Хомчака состоит в том, останется ли у него хоть одна из этих должностей.
В любом случае можно уверенно говорить о том, что потребность срочно разделить две должности Хомчака возникла у Зеленского внезапно. Доказательством может служить крайне низкое качество подготовки законопроекта №3015, которое можно объяснить исключительно спешкой.
В пояснительной записке к проекту утверждается, что принятие этого закона "не потребует внесения изменений в другие законы Украины". Однако к противоположному выводу пришло Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады. Оно подчеркивает, что в ряде действующих сейчас законодательных актов упоминается такая должность, как начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины. В частности, это имеет место в законах Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", "О правовом режиме военного положения", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", "Об очищении власти", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины", а также в Дисциплинарном уставе ВСУ, Уставе внутренней службы ВСУ, Уставе гарнизонной и караульной служб ВСУ.
Таким образом, разработчики проекта нарушили правила законотворчества. В ст. 90 Регламента Верховной Рады записано, что, "если для реализации положений представленного законопроекта после его принятия необходимы изменения в другие законы, такие изменения должны излагаться в разделе "Переходные положения" этого законопроекта или в одновременно внесенном его инициатором отдельном законопроекте". В то же время в поданном законопроекте поправки к вышеупомянутым законам отсутствуют, а их внесение путем принятия отдельного законопроекта невозможно будет осуществить до 1 марта 2020 г.
Как следствие, принятие законопроекта №3015 в его нынешнем виде может нанести ущерб управляемости ВСУ и в целом обороноспособности Украины. Парламентские эксперты указывают на то, что в некоторых законах необходимо не только заменить одно название должности другим, но и провести разграничение полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ. Без этого не сможет работать, например, Закон "О правовом режиме военного положения" - нельзя будет назначить областные и районные военные администрации, а также военные администрации населенных пунктов.
Однако Банковая, вопреки всем этим предостережениям, не просто спешит, а очень спешит. Профильный парламентский комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки), возглавляемый некомпетентным в этой сфере "слугой народа" Александром Завитневичем (до избрания в парламент он был директором Смелянского литейного завода), быстренько рассмотрел законопроект №3015 и рекомендовал Верховной Раде принять его сразу за основу и в целом как закон, то есть обойтись без второго чтения. Такая процедура означает, что у депутатов не будет возможности пополнить проект "Переходными положениями" с поправками к другим законам. И если Банковая, зная о возможном ущербе обороноспособности Украины, все равно торопится - что ж, тогда еще более интересно, ради какой кадровой перестановки в руководстве ВСУ потребовалась такая спешка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих
|Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии
|Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком
|Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|В Украине действительно все так плохо, как говорят?
|Всплытие «ихтамнета»-подводника. Что означает смена «премьера ДНР»
|Позитив недели. ВСУ смогут уничтожать врагов неуправляемыми ракетами РС-80
|«Несерьезные» преступления Путина: как Совет Европы обещает наказывать государства-нарушители
|«Золотая акция». Как Сытник будет шантажировать Зеленского Приватбанком
|Спектакль с козлами отпущения. Поможет ли Зеленскому «перестановка кроватей» в Кабмине
Это интересно
|Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
|Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением
|Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis
|Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch
|Tata показала электрокар с мхом в салоне
|В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro
|Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее