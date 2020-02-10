Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Зеленский решил срочно разрубить надвое должность начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ, которую сейчас занимает генерал-полковник Руслан Хомчак.

На сайте Верховной Рады появился президентский законопроект №3015 со статусом "неотложный", предлагающий уже с 1 марта 2020 г., то есть буквально через три недели, разделить должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генштаба ВСУ. Сейчас это единая должность, но в июне 2018 г. был принят Закон "О национальной безопасности Украины", в котором записано, что эта должность должна быть разделена с 1 января 2021 г. Войска планомерно готовились к этому событию, как вдруг сейчас на Банковой срочно решили приблизить его на 10 месяцев.

В пояснительной записке, которую подписала замруководителя президентского Офиса Анна Коваленко, инициатива Владимира Зеленского объясняется "необходимостью обеспечения реализации оборонной реформы и внедрения уже в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО". В это объяснение можно было бы поверить, если бы Зеленский в декабре слетал в Лондон на саммит НАТО и договорился там о срочном вступлении Украины в Альянс, но ведь ничего подобного не было, да и не предвидится.

Гораздо более убедительной выглядит версия о том, что эта спешка вызвана не объективными, а субъективными факторами. Имеется в виду имеющаяся некоторая, скажем так, напряженность как внутри руководства Генштаба ВСУ, так и между Верховным главнокомандующим ВСУ Зеленским и руководством Генштаба ВСУ.

Сейчас должность начальника Генштаба - главнокомандующего ВСУ занимает генерал-полковник Руслан Хомчак. Зеленский назначил его 21 мая 2019 г., на следующий же день после своей инаугурации. Интрига ближайших недель заключается даже не в том, какую из двух должностей сохранит за собой Хомчак: главнокомандующего или начальника Генштаба. Возможно, дилемма Хомчака состоит в том, останется ли у него хоть одна из этих должностей.

В любом случае можно уверенно говорить о том, что потребность срочно разделить две должности Хомчака возникла у Зеленского внезапно. Доказательством может служить крайне низкое качество подготовки законопроекта №3015, которое можно объяснить исключительно спешкой.

В пояснительной записке к проекту утверждается, что принятие этого закона "не потребует внесения изменений в другие законы Украины". Однако к противоположному выводу пришло Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады. Оно подчеркивает, что в ряде действующих сейчас законодательных актов упоминается такая должность, как начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины. В частности, это имеет место в законах Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", "О правовом режиме военного положения", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", "Об очищении власти", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О Военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины", а также в Дисциплинарном уставе ВСУ, Уставе внутренней службы ВСУ, Уставе гарнизонной и караульной служб ВСУ.

Таким образом, разработчики проекта нарушили правила законотворчества. В ст. 90 Регламента Верховной Рады записано, что, "если для реализации положений представленного законопроекта после его принятия необходимы изменения в другие законы, такие изменения должны излагаться в разделе "Переходные положения" этого законопроекта или в одновременно внесенном его инициатором отдельном законопроекте". В то же время в поданном законопроекте поправки к вышеупомянутым законам отсутствуют, а их внесение путем принятия отдельного законопроекта невозможно будет осуществить до 1 марта 2020 г.

Как следствие, принятие законопроекта №3015 в его нынешнем виде может нанести ущерб управляемости ВСУ и в целом обороноспособности Украины. Парламентские эксперты указывают на то, что в некоторых законах необходимо не только заменить одно название должности другим, но и провести разграничение полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба ВСУ. Без этого не сможет работать, например, Закон "О правовом режиме военного положения" - нельзя будет назначить областные и районные военные администрации, а также военные администрации населенных пунктов.

Однако Банковая, вопреки всем этим предостережениям, не просто спешит, а очень спешит. Профильный парламентский комитет (по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки), возглавляемый некомпетентным в этой сфере "слугой народа" Александром Завитневичем (до избрания в парламент он был директором Смелянского литейного завода), быстренько рассмотрел законопроект №3015 и рекомендовал Верховной Раде принять его сразу за основу и в целом как закон, то есть обойтись без второго чтения. Такая процедура означает, что у депутатов не будет возможности пополнить проект "Переходными положениями" с поправками к другим законам. И если Банковая, зная о возможном ущербе обороноспособности Украины, все равно торопится - что ж, тогда еще более интересно, ради какой кадровой перестановки в руководстве ВСУ потребовалась такая спешка.