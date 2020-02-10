Всплытие «ихтамнета»-подводника. Что означает смена «премьера ДНР»

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Январский мартиролог

Тем, кто в пылу новогодне-рождественских праздников забыл, что у нас продолжается война с Россией, на минувшей неделе напомнили составители списка погибших украинских армейцев в зоне ООС, обновив свой мартиролог за первый месяц года. Итак, в январе 2020-го российские оккупанты унесли на Донбассе жизни 11 украинских бойцов: пятеро воинов пали на Луганщине, шестеро - на Донетчине, самому младшему было 22 года, самому старшему - 48 лет. Семеро погибших стали жертвами вражеских снайперов, больше всего - трое - были военнослужащими 72-й механизированной бригады Черных запорожцев, двое - из 28-й механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода.

Читая этот январский список павших героев, понимаешь, что у них были разные судьбы, профессии на гражданке и география проживания. Кто-то до войны был фермером на Хмельнитчине, кто-то - сварщиком на Днепропетровщине. Кого-то ждала с фронта семья на Волыни, кого-то - на Одесчине, Николаевщине, Харьковщине, Житомирщине, Сумщине... К сожалению, их утрату не восполнить нечем, но потерь в рядах Объединенных сил на Донбассе могло быть больше, потому что в январе на линии соприкосновения не было ни одних суток, когда "ихтамнеты" не нарушали пресловутый "режим тишины", а всего за месяц осуществив 230 обстрелов. При этом 11 январских дней ВСУ удавалось обойтись-таки без погибших и раненых.

Кстати, количество 200-х и 300-х по ту сторону фронта на порядок больше. Так, согласно данным украинской разведки, в январе на Донбассе были ликвидированы 27 российских оккупантов, еще 56 боевиков получили ранения и травмы. К тому же враг потерял два автомобиля "Урал", два БПЛА и один миномет. Впрочем, эти сухие цифры статистики вряд ли могут служить такой уж утехой.

Всплытие "ихтамнета"-подводника

Тем временем в тылу врага произошла на уходящей неделе очень важная и, можно даже сказать, ключевая кадровая рокировка - сменился "премьер ДНР". Причем российская оккупационная администрация в Донецке по этому поводу никаких представлений или других брифингов не делала, все обошлось коротким сообщением от 5 февраля на официальном сайте "главы ДНР". А в нем было указано, что в одном из "совещаний" кроме самого Пушилина, "спикера парламента ДНР" Бедевки и других местных коллаборантов помельче участвовал "исполняющий обязанности председателя правительства" Пашков, который с апреля 2019-го числился у "премьера ДНР" Ананченко "заместителем". Кстати, об Ананченко: он напрочь куда-то исчез, и последний раз его видели 23 января на "совещании", но не в Донецке, а в оккупированном Крыму.

Можно было бы допускать, что бывший вице-губернатор Иркутской области РФ Пашков является и. о. "премьера ДНР" на время некого отпуска Ананченко, если б ситуацию не прокомментировал путинский пресс-секретарь Песков. "Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица. В данном случае может идти речь только о действиях физического лица, как просто гражданина РФ. Никаких здесь противоречий нет", - отчеканил кремлевский рупор, отвечая на вопрос, как назначение "главой правительства" в оккупированном Донецке российского чиновника коррелируется с заявлениями Москвы о непричастности России к оккупации части восточных регионов Украины. Тем самым Песков, по сути, дал четко понять, что в Кремле более чем в курсе актуальных кадровых перестановок в ОРДО.

Так кто ж такой этот Пашков? До того, как прошлой весной стать "вице-премьером ДНР" этот гражданин России был гендиректором де-юре южноосетинской, а де-факто близкой к отдельным генералам ФСБ корпорации "Внешторгсервис", которая сейчас контролирует практически всю оставшуюся экономику в Донецке, Луганске и окрестностях. Собственно, еще в октябре 2018-го в неожиданно возродившееся кресло "премьера ДНР" Ананченко уселся, будучи на тот момент официальным советником Пашкова во "Внешторгсервисе". Ну а реальными акционерами данной фирмы является тройка товарищей: президент госкомпании "Роснефть" Сечин, гендиректор госкорпорации "Ростех", генерал-полковник ФСБ Чемезов (иркутский земляк Пашкова) и сосед последнего по закрытому дачному поселению в подмосковном Акулинино, также генерал-полковник ФСБ Беседа, курирующий на Лубянке, между прочим, все те же ОРДЛО.

Но вернемся к Пашкову. До того как стать "южноосетинским бизнесменом", он числился владельцем 40% акций московской IT-компании Expertek, постоянно выигрывавшей конкурсы на контракты с филиалами госкорпорации "Роснефть" по всей России. Перед тем Пашков был первым вице-губернатором Иркутской области, где работал под патронатом вышеупомянутого Чемезова, в 1980-х служившего с Путиным в структурах КГБ СССР в ГДР. До 1993-го Пашков также служил, но в рядах сначала советского, а потом российского Военно-морского флота на атомных подводных лодках, уволился в запас в звании капитана III ранга. Так что теперь ФСБ, убрав, наконец, в сторонку своего вечного конкурента за влияние и потоки в ОРДЛО Суркова, дала команду своему давнему агенту-подводнику на всплытие, тем более что сложившаяся ситуация в оккупированной части Донетчины уже явно поджимает.

Пушилинская операция "Деградация"

А то, что сурковец Пушилин не справляется буквально ни с чем, было понятно давно, но в последнее время пушилинская операция "Деградация" стала принимать уж очень откровенные формы. Например, нынешнему пока еще главарю российской оккупационной администрации в ОРДО пришлось-таки признать, что на территории "народной республики" долги по зарплатам и пенсиям тянутся еще с осени прошлого года. Но тут же Пушилин стал пенять на "внешние факторы", и такая его аргументация стоит отдельной цитаты.

"Что касается задержек по выплате заработной платы, мы, конечно же, будем этому противостоять в силу наших возможностей. Основная причина - и здесь я не открою никакого секрета - это наша непризнанность и экономическая блокада, еще не закончившиеся военные действия. Поэтому каждому предприятию приходится бороться за то, чтобы работать, чтобы загрузить свои мощности, чтобы выйти на уровень рентабельности и полноценно выплачивать без задержек заработную плату. Чтобы говорить о том, что нужно уже повышать заработную плату, нужно реализовывать продукцию", - посетовал на сложившиеся обстоятельства "глава ДНР", подавая отличный пример оправданий для чинуш рангом пониже.

И "фидбек" не заставил себя долго ждать - на одном из "совещаний" в "мэрии" Донецка стали жаловаться, что техническое состояние двух третей донецких маршруток (487 из 750-ти обследованных) "не соответствует требованиям правил дорожного движения, и на сегодняшний день они уже выработали свой потенциал". Проще говоря, выпускать на дорогу такой транспорт не просто не стоит, а смертельно опасно. Что, кстати, подтвердили последующие дни, когда в Донецке и округе начался "внезапный" снегопад, "власти" тут же объявили чрезвычайное положение, а новостийные ленты стали заполнять постоянные сообщения о массовых ДТП в оккупации, в том числе и с участием пассажирского транспорта. Непогода в ОРДЛО с поваленными повсеместно деревьями и столбами, с порванными проводами и никем не чищенными от снега дорогами вообще полностью раскрыла тему местной деградации. И даже дала возможность донецким шутникам запустить местный мем - "при Захарченко такого не было".