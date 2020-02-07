«Золотая акция». Как Сытник будет шантажировать Зеленского Приватбанком

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Похоже, признанный виновным в коррупции директор НАБУ Артем Сытник уверен, что у него в руках оказалась "золотая акция", которая поможет ему избежать отставки.

После крайне странного заседания антикоррупционного парламентского комитета, которое было проведено в закрытом режиме в здании НАБУ, и где был заслушан отчет директора главного антикоррупционного ведомства в стране, ожидаемо не приведший для Сытника ни к каким кадровым последствиям, а также после того, как парламентарии собрали более 150 подписей для инициирования отставки директора НАБУ, Артем Сергеевич решил выйти в народ. Главный антикоррупционер страны дал пресс-конференцию, где отчитался об "успехах" работы его ведомства, завалил журналистов цифрами о количестве открытых и переданных в суд уголовных производств, ответив заодно на несколько не всегда приятных для него вопросов.

Ничего принципиально нового по делу о признании его виновным в коррупционном правонарушении Сытник, разумеется, не сказал, продолжив гнуть свою линию о нехороших судьях, политической мести и отсутствии у него "ощущения, что он что-то натворил". Подытоживая эту тему, Сытник в очередной раз заверил, что ни в какую отставку он не собирается, а намерен и впредь бороться с коррупцией, вопреки тому, что он теперь вполне официально тоже является коррупционером.

В общем чего-то по-настоящему интересного на пресс-конференции было сказано немного. Но нельзя не отметить один нюанс - Сытник несколько раз акцентировал внимание присутствовавших журналистов на деле Приватбанка, насколько оно масштабное и сложное (убытки по нему, если верить Сытнику составляют 50% от общей суммы убытков от всех коррупционных дел), и что теперь расследование этого дела полностью перешло к НАБУ. Последнее стало возможно после того, как Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия и дела, расследовавшиеся там, перешли в другие правоохранительные органы. "Фактически сейчас полноценное расследование по Приватбанку проводит только НАБУ, другие органы этим делом не занимаются", - подчеркнул он.

Тут стоит напомнить, что дело, о котором говорит Сытник, касается возможных злоупотреблений в Приватбанке его собственниками еще до национализации финансового учреждения. По данным аудита, перед национализацией собственники, главным из которых является олигарх Игорь Коломойский, якобы вывели из банка около 5,5 млрд долларов, что теперь и расследует исключительно НАБУ.

Нет сомнения, что Сытник вдруг вспомнил о деле Приватбанка совсем не случайно. Статус фигуранта реестра коррупционеров естественным образом поставил вопрос об отставке директора НАБУ. И хотя Сытника активно защищают и грантовые антикоррупционеры в лице Центра противодействия коррупции и его главы Виталия Шабунина, и ряд парламентариев (глава антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская до получения мандата была заместителем все того же Шабунина), его положение на должности заметно пошатнулось. И дело Приватбанка оказалось в руках НАБУ очень кстати.

Как известно, Коломойский после смены власти в Украине рассчитывает вернуть себе утерянный актив или хотя бы получить немалую компенсацию за его потерю. Однако новая власть как-то не очень спешит идти в этом вопросе навстречу олигарху. Буквально за несколько дней до пресс-конференции Сытника запутанные отношения между властью и Коломойским получили новое развитие. В компанию журналистских расследований, которая работает на канале Коломойского "1+1", пришла СБУ с обыском по делу о незаконной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. После этого некоторые даже заговорили о возможном начале большой политической войны между Владимиром Зеленским и Коломойским. Сытник же, похоже, решил, что противостояние между президентом и олигархом - это отличный шанс для него усидеть в кресле директора НАБУ.

По сути заявление Сытника на пресс-конференции о деле Приватбанка можно расценить, как предложение власти своих услуг. Дескать, не забывайте, что расследование теперь полностью в моих руках и я готов вести его так, как будет нужно.

Сытник прекрасно понимает, что, несмотря на всю юридическую казуистику, которая усложняет его отставку, его пребывание в статусе признанного судом коррупционера во главе главного антикоррупционного органа страны бьет в том числе по имиджу власти, для которой было бы лучше всего избавиться от токсичного антикоррупционера. И единственный вариант удержаться в кресле - это предложить настолько ценные услуги, что польза от них перекроет для власти имиджевые потери. И дело Приватбанка может оказаться как раз такой спасительной соломинкой для Сытника.