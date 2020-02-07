Спектакль с козлами отпущения. Поможет ли Зеленскому «перестановка кроватей» в Кабмине

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Спектакль с козлами отпущения. Поможет ли Зеленскому «перестановка кроватей» в Кабмине

11:56 07.02.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Правительство будет переформатироваться еще не раз, поскольку президент хочет сделать эту тему лейтмотивом своего пиара.

Новые кадровые перестановки в правительстве могут быть сделаны уже на следующей пленарной неделе парламента 18-21 февраля. Организатором этого процесса является Владимир Зеленский. Он намерен 14 февраля заслушать отчет Кабмина и после этого решить судьбу его членов.

"Отчет полностью будет 14 февраля, и тогда я смогу вам сказать свое окончательное впечатление. До 14 февраля есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать", - объявил он журналистам 5 февраля.

Судя по его словам, новые назначения будут обязательно. "Мы продолжаем вести практику - усиливать правительство. Сейчас подбираются новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономических. Это для нас очень нужно. Мы ведем постоянно встречи со многими специалистами, которые живут в Украине, и с украинцами, которые живут за границей. Я думаю, пару недель, и мы закончим этот процесс", - сообщил президент.

Перед этим 4 февраля он провел встречу с Кабмином, на которой обсуждались возможные изменения в системе министерств и ведомств. Самое интересное, что Зеленский так и не назвал публично ни одной причины, по которой ему вдруг понадобилось усиливать правительство, как и не сообщил, в чем именно проявилась слабость нынешнего Кабмина.

На самом деле главная причина лежит вне правительства. Заключается она в падающем рейтинге Зеленского и растущем его антирейтинге. 21 апреля прошлого года во втором туре президентских выборов Зеленский получил более 73% голосов, но этот запас прочности быстро истратился, и сейчас уровни доверия и недоверия к президенту уже почти сравнялись.

Именно это больше всего его беспокоит. Он знает из опыта Путина и Лукашенко, что в таких случаях помогает перетряхивание правительства, вот он и занялся тем же. При этом весь негатив должен перетечь на слабый Кабмин (и на уволенных нерадивых его членов), а президент будет выглядеть молодцом, и его рейтинг взбодрится.

Правда, в Украине, в отличие от России и Беларуси, правительство назначается не президентом, а парламентом. Но Зеленскому позарез нужно изобразить себя главным над правительством, для этого и разыгрывается уже несколько недель спектакль. Первый акт его, напомним, телезрители увидели 17 января, когда Зеленский объявил, что рассмотрел заявление премьера Алексея Гончарука об отставке и решил дать ему и его правительству шанс еще поработать.

В действительности же Гончарук не подавал и не мог подать Зеленскому заявление об отставке, а Зеленский, соответственно, не мог это заявление рассмотреть, ибо по Конституции премьер должен заявлять о своей отставке не президенту, а Верховной Раде. Если бы Зеленский хотел соблюсти приличия, то выступал бы с комментариями о судьбе правительства не сам, а совместно со спикером парламента Дмитрием Разумковым, или с главой фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамией, или с его первым замом, председателем этой партии Александром Корниенко. Но нет, по сценарию президент должен чехвостить правительство лично, и он так и делает.

Вообще-то, разыгрывая этот спектакль, Зеленский сильно рискует. Дело в том, что экономические показатели ухудшаются с каждым месяцем. И если после переформатирования правительства падение продолжится, то народ будет напрямую это связывать с Зеленским, который, как все видели, лично подбирал состав Кабмина.

Риск был бы оправдан, если бы президент всерьез озаботился всеми теми вызовами, которые стоят перед экономикой, и стал искать ответы на них. Одним из таких ответов (но не единственным и не главным), наверное, могло бы стать обновление правительства.

Однако пока что мы видим совсем другую логику. Перефразируя старый анекдот о борделе, в котором неважно идут дела, можно сказать, что у нас решили и "девочек" кое-каких поменять, и "кровати" переставить, и даже выстроить их в два этажа. Чисто чтобы продемонстрировать старание сделать все лучше, краше и веселее.

В частности, рассматриваются разные варианты разделения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое сейчас возглавляет Тимофей Милованов. По итогам встречи президента с Кабмином объявлено, что "планируется усилить в правительстве блок сельского хозяйства - по этому вопросу продолжаются консультации". Известно также, что Милованову могут назначить "куратора" - вице-премьера по экономике, инвестициям и индустрии. На эту должность обсуждается кандидатура Ростислава Шурмы, который до ноября прошлого года работал гендиректором завода "Запорожсталь", входящего в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова.

4 февраля в правительстве уже появился новый вице-премьер - Денис Шмигаль, который возглавил Министерство развития громад и территорий вместо Алены Бабак. До этого он был главой Ивано-Франковской ОГА, а раньше работал директором Бурштынской ТЭС, входящей в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Также Гончарук уже объявил, что "в соответствии с заданием президента" принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Ранее такое министерство уже существовало, но при создании нынешнего правительства оно было объединено с Министерством по делам ветеранов. И вот теперь объединенное министерство будет разъединено обратно, а наиболее вероятной кандидатурой на должность нового министра называют Алексея Резникова, который с 18 сентября прошлого года по указу Зеленского представляет Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Также говорят о возможном увольнении министра соцполитики Юлии Соколовской и назначении вместо нее Галины Третьяковой, которая сейчас возглавляет аналогичный комитет парламента. Кроме того, не исключено, что какие-то портфели в правительстве будут отданы представителям других политических сил - например, в обмен на их поддержку по важным для Зеленского (но не особенно важным для правительства и экономики) законопроектам о внесении изменений в Конституцию.

Скорее всего, нас ждет еще не одна, а несколько волн "перестановок кроватей" в Кабмине, поскольку Зеленский собирается сделать тему "усиления правительства" долгоиграющей. Он будет поднимать ее всякий раз, когда понадобится выпустить пар, перевести стрелки, найти козла отпущения или попросту отвлечь внимание. Можно предположить, что именно потому он не станет убирать Гончарука с поста премьера. Ведь второго такого мальчика для битья трудно сыскать.
 

ПО РУБРИКАМ

12:35 Справочный курс гривны 7 февраля повышен на 6,27 коп до 24,5835 грн/$1

12:28 Продажи элитного жилья на первичном рынке Киева в 2019г составили $0,4 млрд

11:44 Биржи АТР 7 февраля закрылись в основном снижением после трехдневного роста

11:37 Международные резервы Украины могут вырасти до $32 миллиардов - Нацбанк

11:32 НБУ снизил прогноз роста денбазы в 2020г до 6,1%, повысил прогноз роста денмассы до 10,1%

11:15 Нацбанк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки с 8% до 7%

11:13 Украинские банки в 2019г сократили количество структурных подразделений на 6% - НБУ

11:05 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.02.20

11:03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 07.02.20

10:58 Остаток средств на корсчетах банков 07.02.20

08:30 Систему PayPal пока не интересует Украина как рынок - Дубилет

08:14 Золото слабо дешевеет 7 февраля в отсутствие новых факторов риска

08:11 Доллар коррекционно дешевеет 7 февраля после обновления локальных максимумов

07:41 Биржи США 6 февраля закрылись в «зелёной зоне» на фоне заявлений Китая по пошлинам

06.02 «Ощадбанк» выдал первый «доступный кредит» для бизнеса

• дальше…

09:00 Белый дом заявил об убийстве главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

08:56 Пит Буттиджич обошел Берни Сандерса на кокусах Демпартии США в Айове

08:35 Турция перебросила танки в Идлиб

06.02 Украина договорилась об отмене разрешений на автомобильные перевозки с Беларусью

06.02 Болгария может инициировать возобновление антимонопольного расследования ЕС по «Газпрому»

06.02 В Совете Европы договорились, как будут наказывать государства за злостные нарушения

06.02 Китай решил вдвое снизить пошлины на импорт из США на $75 млрд

06.02 Украинцам упростили трудоустройство в Литве

06.02 Сенат США не поддержал импичмент президента Трампа

05.02 Суд в Лондоне принял прецедентное решение о борьбе с грязными деньгами

05.02 Еврокомиссия утвердила новую процедуру переговоров о расширении ЕС

05.02 «Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана

05.02 «Я не буду учить фашизму»: венгерские учителя возмущены новой школьной программой Орбана

05.02 Премьера Румынии Орбана отправили в отставку

05.02 Турция предъявила Сирии ультиматум по Идлибу

• дальше…

09:08 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

04.02 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

03.02 В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

03.02 Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

03.02 Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы

31.01 Под Киевом появятся новые развязки

30.01 «Укравтодор» расширит три магистрали до четырех полос

29.01 Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов

29.01 Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсах

• дальше…

11:56 Спектакль с козлами отпущения. Поможет ли Зеленскому «перестановка кроватей» в Кабмине

06.02 Вадим Денисенко: Я не понимаю, почему пиарщики Зеленского ведутся на дешевые игры команды Гончарука

06.02 Три причины испугаться. Что заставило «слуг народа» затормозить с рынком земли

06.02 Дело ПриватБанка. МВФ не согласовал «антиколомойский» закон

06.02 Адвокаты ходатайствуют о закрытии дела «Роттердам+», получили выводы экспертов о законности формулы

06.02 Укрнафта: Почему Коломойский доволен Витренко

06.02 Реинтеграция деоккупации: Почему ветеранов отделяют от Крыма и Донбасса

06.02 Как, после обысков на «плюсах», проголосует группа Коломойского по скандальному закону о рынке земли?

05.02 Обыски на «плюсах». Почему это еще не война с Коломойским

05.02 «Земельная ночь» в Раде: Умножат ли «слуги» на ноль Тимошенко и Медведчука

05.02 Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект «О медиа»

05.02 Две ошибки Зе-команды. Почему провалился конституционный блицкриг Зеленского

05.02 Последний козырь Сытника. Зачем Шабунин врет украинцам о «гневе МВФ»

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 Большинство украинцев готово поддержать вступление в ЕС и НАТО на референдуме - опрос

• дальше…

13:04 Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis

12:50 Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch

09:27 Tata показала электрокар с мхом в салоне

06.02 В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro

06.02 Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее

06.02 Компания Bosch готова выпустить на дороги беспилотники «уже завтра»

06.02 Немецкие учёные создали самый быстрый высокоточный 3D-принтер

06.02 Электрический кроссовер BMW iX3 получит комплект аэродинамических колес

06.02 Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала

06.02 Платёжный сервис WhatsApp Pay выйдет за пределы Индии

06.02 Google избавит Chrome и Youtube от назойливой рекламы

06.02 Эти популярные приложения Android опасны и имеют свои тёмные секреты

05.02 Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе

05.02 Биржевой оператор ICE может приобрести eBay более чем за $30 млрд

05.02 Крейг Райт решил «соскочить с темы» про 1,1 млн BTC

• дальше…

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

15.05 Google начнет зарабатывать на рекламе в приложениях

14.05 Почему начальнику противопоказан перфекционизм

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно