Спектакль с козлами отпущения. Поможет ли Зеленскому «перестановка кроватей» в Кабмине

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Правительство будет переформатироваться еще не раз, поскольку президент хочет сделать эту тему лейтмотивом своего пиара.

Новые кадровые перестановки в правительстве могут быть сделаны уже на следующей пленарной неделе парламента 18-21 февраля. Организатором этого процесса является Владимир Зеленский. Он намерен 14 февраля заслушать отчет Кабмина и после этого решить судьбу его членов.

"Отчет полностью будет 14 февраля, и тогда я смогу вам сказать свое окончательное впечатление. До 14 февраля есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать", - объявил он журналистам 5 февраля.

Судя по его словам, новые назначения будут обязательно. "Мы продолжаем вести практику - усиливать правительство. Сейчас подбираются новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономических. Это для нас очень нужно. Мы ведем постоянно встречи со многими специалистами, которые живут в Украине, и с украинцами, которые живут за границей. Я думаю, пару недель, и мы закончим этот процесс", - сообщил президент.

Перед этим 4 февраля он провел встречу с Кабмином, на которой обсуждались возможные изменения в системе министерств и ведомств. Самое интересное, что Зеленский так и не назвал публично ни одной причины, по которой ему вдруг понадобилось усиливать правительство, как и не сообщил, в чем именно проявилась слабость нынешнего Кабмина.

На самом деле главная причина лежит вне правительства. Заключается она в падающем рейтинге Зеленского и растущем его антирейтинге. 21 апреля прошлого года во втором туре президентских выборов Зеленский получил более 73% голосов, но этот запас прочности быстро истратился, и сейчас уровни доверия и недоверия к президенту уже почти сравнялись.

Именно это больше всего его беспокоит. Он знает из опыта Путина и Лукашенко, что в таких случаях помогает перетряхивание правительства, вот он и занялся тем же. При этом весь негатив должен перетечь на слабый Кабмин (и на уволенных нерадивых его членов), а президент будет выглядеть молодцом, и его рейтинг взбодрится.

Правда, в Украине, в отличие от России и Беларуси, правительство назначается не президентом, а парламентом. Но Зеленскому позарез нужно изобразить себя главным над правительством, для этого и разыгрывается уже несколько недель спектакль. Первый акт его, напомним, телезрители увидели 17 января, когда Зеленский объявил, что рассмотрел заявление премьера Алексея Гончарука об отставке и решил дать ему и его правительству шанс еще поработать.

В действительности же Гончарук не подавал и не мог подать Зеленскому заявление об отставке, а Зеленский, соответственно, не мог это заявление рассмотреть, ибо по Конституции премьер должен заявлять о своей отставке не президенту, а Верховной Раде. Если бы Зеленский хотел соблюсти приличия, то выступал бы с комментариями о судьбе правительства не сам, а совместно со спикером парламента Дмитрием Разумковым, или с главой фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамией, или с его первым замом, председателем этой партии Александром Корниенко. Но нет, по сценарию президент должен чехвостить правительство лично, и он так и делает.

Вообще-то, разыгрывая этот спектакль, Зеленский сильно рискует. Дело в том, что экономические показатели ухудшаются с каждым месяцем. И если после переформатирования правительства падение продолжится, то народ будет напрямую это связывать с Зеленским, который, как все видели, лично подбирал состав Кабмина.

Риск был бы оправдан, если бы президент всерьез озаботился всеми теми вызовами, которые стоят перед экономикой, и стал искать ответы на них. Одним из таких ответов (но не единственным и не главным), наверное, могло бы стать обновление правительства.

Однако пока что мы видим совсем другую логику. Перефразируя старый анекдот о борделе, в котором неважно идут дела, можно сказать, что у нас решили и "девочек" кое-каких поменять, и "кровати" переставить, и даже выстроить их в два этажа. Чисто чтобы продемонстрировать старание сделать все лучше, краше и веселее.

В частности, рассматриваются разные варианты разделения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое сейчас возглавляет Тимофей Милованов. По итогам встречи президента с Кабмином объявлено, что "планируется усилить в правительстве блок сельского хозяйства - по этому вопросу продолжаются консультации". Известно также, что Милованову могут назначить "куратора" - вице-премьера по экономике, инвестициям и индустрии. На эту должность обсуждается кандидатура Ростислава Шурмы, который до ноября прошлого года работал гендиректором завода "Запорожсталь", входящего в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова.

4 февраля в правительстве уже появился новый вице-премьер - Денис Шмигаль, который возглавил Министерство развития громад и территорий вместо Алены Бабак. До этого он был главой Ивано-Франковской ОГА, а раньше работал директором Бурштынской ТЭС, входящей в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Также Гончарук уже объявил, что "в соответствии с заданием президента" принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Ранее такое министерство уже существовало, но при создании нынешнего правительства оно было объединено с Министерством по делам ветеранов. И вот теперь объединенное министерство будет разъединено обратно, а наиболее вероятной кандидатурой на должность нового министра называют Алексея Резникова, который с 18 сентября прошлого года по указу Зеленского представляет Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Также говорят о возможном увольнении министра соцполитики Юлии Соколовской и назначении вместо нее Галины Третьяковой, которая сейчас возглавляет аналогичный комитет парламента. Кроме того, не исключено, что какие-то портфели в правительстве будут отданы представителям других политических сил - например, в обмен на их поддержку по важным для Зеленского (но не особенно важным для правительства и экономики) законопроектам о внесении изменений в Конституцию.

Скорее всего, нас ждет еще не одна, а несколько волн "перестановок кроватей" в Кабмине, поскольку Зеленский собирается сделать тему "усиления правительства" долгоиграющей. Он будет поднимать ее всякий раз, когда понадобится выпустить пар, перевести стрелки, найти козла отпущения или попросту отвлечь внимание. Можно предположить, что именно потому он не станет убирать Гончарука с поста премьера. Ведь второго такого мальчика для битья трудно сыскать.