Вадим Денисенко: Я не понимаю, почему пиарщики Зеленского ведутся на дешевые игры команды Гончарука

Президент Владимир Зеленский перетягивает на себя ответственность за ошибки премьер-министра Гончарука, нелепые заявления "Слуг народа" и непопулярные решения правительства. Например, относительно двух платежек за газ, потому что уверен, что его рейтинг вытащит всех и выдержит все.

Об этом в интервью Depo.ua рассказал руководитель Центра изучения России и оккупированных территорий, народный депутат VIII созыва Вадим Денисенко.

- Судя по публичным встречам Гончарука и Зеленского складывается впечатление, что президент берет на себя ответственность за то, что Верховная рада его не увольняет. И таким образом все провалы Гончарука фактически перекладываются на Зеленского. Как считаете, зачем он так делает и берет на себя ответственность за неудачи правительства?

- По моему мнению, это ошибка людей, которые занимаются пиаром Владимира Зеленского. На сегодняшний момент он как человек с наибольшим рейтингом в Украине, может много вещей на этом рейтинге вытаскивать. Но чем больше ты на себя берешь, тем больше ты за это отвечаешь. По сути Гончарук во многих моментах мог бы быть идеальным громоотводом. Но Зеленский делает все от него зависящее, чтобы самому стать громоотводом вместо Гончарука, уровень узнаваемости которого едва ли достигает 80%, не говоря уже о рейтинге доверия. Это абсолютно бессмысленная работа людей, которые занимаются пиаром Владимира Зеленского.

Что самое важное - последняя встреча Зеленского и Гончарука была посвящена отчету премьера перед президентом о работе правительства за последние шесть месяцев. В любой нормальной стране, президент, особенно имея монобольшинство, берет на себя ответственность за самые успешные проекты. А вот за самые неуспешные - перекладывает на правительство, определенного министра или парламент, и тому подобное. Вместо этого команда Гончарука, я не могу сказать, что переиграла, там некому, в принципе, играть, но во многом навязала игру Зеленскому в красивых картинках. Гончарук отчитывается о мифических вещах, а Зеленский берет на себя, вместе с мифическими вещами, огромные негативы, которые уже начались в экономике страны.

- Опять же, после скандальной истории с депутатом от "Слуги народа" Брагаром, который предложил продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, Зеленский дал поручение разобраться с ситуацией, сложившейся у женщины, которая звонила. И здесь важно даже не то, что это не уровень президента - заниматься такими вопросами. Он "вписывается" за депутата от "Слуг", портя себе рейтинг. Или его пиарщики уверены, что рейтинг Зеленского сильнее рейтинга "Слуги народа" и сможет все вытаскивать?

- В этой ситуации с ним сыграло злую шутку то, что Зеленский хочет быть близким к народу человеком. Я всех отсылаю к книге Яна-Вернера Мюллера "Что такое популизм", из которой мы узнаем, что Владимир Зеленский является классическим примером популиста, ведь именно популисту не нужны посредники в виде СМИ. А Зеленский считает, что ему не нужны посредники и он может напрямую коммуницировать с каждым.

Знаменитая фраза "Услышу каждого" во многом соответствует духу популизма. Я ни в коем случае не хочу сравнивать Зеленского с Януковичем, но дух популизма строится в фразах "Услышу каждого", "Помогу каждому". И здесь мы выходим на глубинную проблему непонимания людьми из окружения Зеленского того, как присоходит коммуникация и нужно ли вообще разруливать скандалы. В данном "газовом" случае гораздо разумнее было бы подняться над ситуацией и сказать, что я поручил разобраться с двумя платежками, я требую убрать две платежки. Указать на эту женщину из Кировоградщины и сказать чиновникам: посмотрите, это классический пример вашей глупости и я требую вместе с проблемой этой женщины разобраться с проблемами тысяч людей, которые стоят в очередях сейчас у облгазов. Вместо этого кто-то посоветовал Зеленскому заступиться за одну женщину. Поступив так, он де-факто оскорбил сотни тысяч людей, которые сегодня возмущаются из-за платежки за газ.

- Почему, собственно говоря, появились две платежки? Гончарук и Коболев уверяют всех, что газ подешевел, а на самом деле приходит вторая платежка за транспортировку газа и в целом приходится платить дороже на 9%. Люди очень сердятся на такое улучшение

- Зеленский "натянул" на себя историю с двумя платежками. Вместо того, чтобы подняться над ситуацией и сказать, что Гончарук, Оржель, "Нафтогаз", Коболев, которые придумали две платежки, должны разобраться и убрать это дело, чтобы не раздражать людей, он вошел в историю с одним человеком. При том, что мог подняться до миллионов.

Но тут вопрос, почему две платежки, как они появились. Почему они вызвали такой негатив?

Главная проблема в том, что когда вводились две платежки, вообще не учитывалась пиар-составляющая. Две платежки можно было объяснить и обыграть, но в то же время, не было проведено элементарного анализа, к чему это приведет. И даже сейчас, когда произошла вся эта история, считают, что проще всего - просто убрать две платежки. Да, они уберуться, но осадок останется и цена никак не изменится.

В то же время нужно было выделить целевые аудитории. Кто больше всего возмущается? Люди, которые вообще не имеют транзита газа и живут с баллонами. Также люди, которые не пользуются газом, но он у них подключен, а еще - люди, в основном в дачных кооперативах и деревнях, которые за свои деньги протягивали себе газоснабжающие трубы, а теперь должны, как они считают, несправедливо платить за транзит голубого топлива. То есть не произошло вообще коммуникации и если мы скажем, что возмущены 100% населения - то это неправда. На самом деле, примерно только 15% от всех потребителей газа в стране. Но в то же время, ощущение такое, что против двух платежек выступает вся страна. Это исключительно из-за того, что не было продумано, какие целевые аудитории больше всего будут из-за этого возмущаться и параллельно не было подложено никакой "подушки". А это надо было делать, потому что субсидиарная кампания в пиаре уничтожена полностью, количество людей, которые получают субсидии, резко уменьшилась и поэтому, если вы вводите что-то, что будет заставлять людей платить больше, надо думать об обратной стороне медали. А об этом никто, к сожалению, не думает. И главное, что Зеленского затягивают в эту историю, считая, что его рейтинг выдержит абсолютно все.

- А кто именно затягивает?

- В данном случае виноваты все. И Гончарук, и Оржель, и "Нафтогаз" и, безусловно, пиар-команда самого Владимира Зеленского.

- В общем, это команда пиарщиков Гончарука такая умная или команда Зеленского такая, менее умная?

- И там и там, в принципе, никто над этим даже не задумывался. В обеих командах сложные вопросы никто даже не задавал. Мы слышали, как Гончарук говорил, что президенту надо объяснять все очень просто. Вместо того, чтобы задавать сложные вопросы самим себе, люди думают, как упростить ответ. Примитивные вопросы порождают примитивные ответы. А примитивные ответы порождают непонятные для всех нас последствия.

В этой ситуации не скажешь, что команда Гончарука такая умная, нет. Но они поймали эту волну и им очень нравится, что через Зеленского можно продавить все, и поэтому любое решение они просят его взять на себя. А он соглашается.



Анализа никто в Офисе президента не проводит, расчеты никто не делает. Я просто четко помню, как поднималась цена на газ и сколько произошло совещаний по этому поводу в правительстве, чтобы решить, насколько поднимать цену, какой должен быть размер субсидии, какие будут самые болевые точки, и тому подобное. Это минимум два месяца дискуссий на всех уровнях. А в данном случае в течение недели приняли решение без мыслей о том, что же будет дальше. Ответственность переложили на местную власть, решили сказать, что во всем виновата она и пусть отвечает. На самом деле так оно не работает, потому что люди не понимают, (не в силу своей тупости, а потому что оно им просто не нужно в этом разбираться), что городское коммунэнерго принадлежит городскому совету. Так же они не понимают, что есть дороги, которые принадлежат областной власти, государственной власти, а есть дороги, за которые отвечает мэр.

- Для них за все отвечает президент: дороги, цены, тарифы на коммуналку...

- Конечно. А в данном случае, возвращаясь к первому вопросу, он не создает сеть громоотводов, а все берет на себя, в силу того, что его команда ленится делать анализ с одной стороны. А с другой стороны, многим легче сказать, что их подставил кто-то. Вот сейчас, я уверен, что вместо того, чтобы проанализировать ситуацию с двумя платежками и этой женщиной и собакой из Аджамки, говорится о том, что нас, мол, подставил телеграмм-канал такой-то, мочит телеканал или сайт такой-то. Хотя надо было бы сказать: ок, они нас мочат, но давайте вернемся на две недели назад и подумаем, почему мы приняли это решение и проанализируем его, чтобы знать, как действовать в дальнейшем.

- В чем именно медийщики Гончарука переигрывают медийщиков Зеленского? Можете описать конкретно по фактам?

- У них нет медийщиков, которые могут в чем-то переигрывать, потому что пиарный мыльный пузырь раздувать можно, но только до определенного времени. У Гончарука нет ни одного прорывного момента, который можно было бы пропиарить. Даже если мы посмотрим социологию, которая говорит о большом рейтинге Зеленского на сегодняшний день, на вопрос, какие реформы начал Зеленский 52% говорят, что никаких и лишь 9% могут рассказать о каких-то изменениях. Команда Гончарука не предприняла абсолютно ничего. В принципе, то, на чем выехали в первые дни - отмена неприкосновенности, людям понравилось. Но это единственное, чем запомнились последние полгода

- А как же кейс "Укрзализныци" и Deutsche Bahn?

- Люди этого не поймут, пока не увидят, что билеты на железную дорогу стали дешевле, а постель - чистой. По состоянию на сегодняшний день люди слышат о каких-то мифических немцах, которые будут заниматься неизвестно чем. Но параллельно людям говорится, что придут немцы и железные дороги подорожают. И для людей на самом деле это является самым важным.

Пиарить Гончаруку, по состоянию на сегодняшний день, практически ничего.

- Сейчас, после появления очередного скандала, многие говорят, что он был кем-то придуман для того, чтобы перекрыть предыдущий скандал. Действительно так работает информмашина государства?

- Это миф, построенный на том, что многие верят в конспирологические теории. В Офисе президента нет структуры, которая бы генерировала подобные вещи (хотя возможности, в целом, есть). Сейчас идет война всех против всех, которая базируется на принципе "много дерьма не бывает". Суть этой войны проста: всех держать в тонусе и не дать возможности расслабиться в любой момент. Дирижера здесь нет: есть ряд талантливых исполнителей, которые меньше всего думают о стране и народе, а монетизируют свои услуги через скандалы.

Сейчас очень интересно посмотреть чем закончится скандал с прослушкой кабинета Гончарука. Стороны уже начали договариваться, чтобы снизить градус метания фекалий на вентилятор. Но сам принцип войны всех против всех не предусматривает четких договоренностей.