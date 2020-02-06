Три причины испугаться. Что заставило «слуг народа» затормозить с рынком земли

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

«Турборежим» в принятии земельной реформы, похоже, закончился, так и не начавшись.



Четверг, 6 февраля, должен был стать для украинского парламента эпохальным. Монобольшинство планировало в этот день принять во втором чтении скандальный закон о рынке земли. Естественно, в турборежиме, планируя ради этого даже работать всю ночь. Оппозиция, в свою очередь, собиралась героически противостоять принятию "антинародного закона".

Утро для нардепов из фракции "Слуга народа" началось со встречи с президентом Владимиром Зеленским, на которой глава государства попросил депутатов принять законопроект о земле за два дня. Спикер Дмитрий Разумков резонно ответил ему, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале, а их около четырех тысяч. Несмотря на то, что профильный аграрный комитет рекомендовал Раде учесть лишь девять поправок, которые охватывают весь текст законопроекта, а остальные - отклонить, по самому легкому пути "слугам" пройти не удалось.

Помимо процедурных сложностей на пути принятия закона о земле встали: во-первых, разброд и шатание внутри монобольшинства, что привело к уже привычной в последнее время нехватке голосов, а во-вторых, активность оппозиции, в частности "Батьківщини" Юлии Тимошенко, которая пыталась прибегнуть к старому методу парламентского оппонирования в виде блокирования трибуны.

Бесконечные переговоры внутри самих "слуг" и с ситуативными союзниками из ОПЗЖ, "Голоса", групп "Доверие" и "За будущее" привели руководство Рады к решению о том, что заседание нужно продлевать по крайней мере до 20:00. Провалив несколько попыток сделать это, депутаты все же пролонгировали свой рабочий день, при этом не обошлось без эксцессов и потасовок.

Пытаясь захватить трибуну фракция "Батьківщини", первыми понесла "потери" - во время вырывания микрофона у Разумкова Тимошенко порезала руку, пролив первую "земельную" кровь. Ее соратнику Сергею Власенко пришлось дважды вступать в борцовский спарринг, а Алексей Кучеренко стал жертвой парламентского "буллинга". Один из "слуг народа" в непарламентских выражениях пригрозил ему избиением.

После гладиаторских боев Разумков призвал нардепов разблокировать президиум и работать по регламенту, дав понять, что "турборежима" в земельном вопросе не будет.

"Если мы говорим о том, что все надеялись, что мы нарушим регламент, то теперь они разочарованы. Я понимаю, что кто-то хочет политического пиара, я это понимаю. Но пиар не должен быть выше, чем государственная позиция", - резюмировал спикер.

После выступления Разумков, видимо, устав от происходящего балагана, передал право ведения заседания Руслану Стефанчуку. Тем временем глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что принятие земельного закона займет от трех до пяти пленарных недель, подтвердив слова Разумкова о том, что принято решение рассматривать все правки, согласно регламенту.

"Там около 3800 правок, это 78 часов и это пять пленарных недель, то есть два месяца" - сказал он, отметив, что при условии продления каждого заседания на два часа, срок принятия закона можно сократить до трех пленарных недель, тут же признав, что рассмотрение закона затормозит проведение других реформ. Так что же помешало "слугам" с наскока принять такой важный законопроект? Тому есть три главных причины.

Во-первых, скорость, с которой у Зеленского намеревались принять закон, автоматически подымала цену вопроса на торгах. Дело в том, что голосовать "за" собирались далеко не все члены монобольшинства. Поэтому монобольшинству нужно было искать дополнительные голоса в других фракциях и группах. При этом все потенциальные партнеры президентской фракции понимали, насколько важно для Зеленского, чтобы закон был принят, и что власть крайне ограничена во времени. А значит, есть возможность заломить за помощь максимально высокую цену. В результате во власти поняли, что цена быстрого принятия законопроекта может оказаться несоразмерно высокой.

Во-вторых, растянув принятие земельной реформы на несколько недель, "слуги" минимизировали эффект от протестов, которые организовываются под Радой, и активности оппозиции внутри сессионного зала. Протестовать на улице несколько недель подряд, пока депутаты монотонно рассматривают каждую поправку, как блокировать трибуну внутри Рады, дорого и малоэффективно. Да и интерес общества к затяжному конфликту вокруг законопроекта о земле со временем будет утихать.

Ну, и в-третьих, успешное голосование за такой скандальный законопроект по упрощенной процедуре на "всенощном" заседании давало бы оппозиции куда больше шансов успешно оспорить принятый закон в Конституционном суде. Очень маловероятно, что монобольшинству удалось бы провести законопроект так быстро, как они изначально хотели, и без нарушения выписанной в регламенте процедуры рассмотрения правок. Тем более, как показал опыт с внесением изменений в Конституцию, у президента сегодня решающего влияния на судей Конституционного суда просто нет. А это значит, что "слуги народа" сами создавали основания для отмены такого важного для них законопроекта. И потом им пришлось бы проходить весь процедурный путь заново.

Таким образом, от попытки земельного "блицкрига" в партии власти благоразумно решили отказаться, перейдя к тактике методичной осады. За несколько недель, которые нужны для рассмотрения всех правок по полной процедуре, можно не спеша и нужные голоса собрать, и попытаться успокоить недовольное общество, и сбить запал оппозиции. Вопрос лишь в том, хватит ли далеко не монолитным и не слишком дисциплинированным "слугам" политической выдержки, чтобы пройти весь этот путь.