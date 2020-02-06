Укрнафта: Почему Коломойский доволен Витренко

Сергей Куюн, Директор консалтингового агентства "А-95" / БИЗНЕС ЦЕНЗОР

Кто виноват в появлении налогового долга Укрнафты? И почему государство должно закрывать долги группы "Приват"?

Летом 2019 года Игорь Коломойский назвал своего фаворита среди кандидатов на пост премьер-министра. Им неожиданно стал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Откуда такая симпатия?

В конце 2018 года Юрий Витренко был назначен куратором "Укрнафты", а в начале 2019 года - возглавил набсовет компании.

Параллельно оттуда удалился Андрей Коболев, который за пять лет так и не смог деолигархизировать "Укрнафту", находящуюся под контролем Коломойского с 2003 года.

К марту 2019 года стало ясно, что Витренко нашел общий язык с олигархом. Был обнародован план разрешения налоговых проблем "Укрнафты". А вместе с ним, похоже, и причина вышеуказанной симпатии: более чем 30-миллиардный долг предстояло погасить... государству без участия миноритарных акционеров.

Нюанс в том, что именно последние этот долг и сформировали.

Не вижу

В своей риторике Витренко, ставший главой набсовета "Укрнафты", старательно обходит историю возникновения рекордного долга и категорически отрицает тотальный контроль миноритарных акционеров в компании, где НАКу принадлежит 50% акций.

Вот одна из показательных фраз Витренко из Facebook: "...Наиболее известной является группа миноритарных акционеров, которую представляет Игорь Коломойский. Как мы все прекрасно понимаем, это влияет на восприятие "Укрнафты".

Вообще-то, в деловых и не только кругах, восприятие "Укрнафты" одно - эта компания полностью подконтрольная группе "Приват". И это не просто слова. Специально для главы Наблюдательного совета "Укрнафты" перечислю некоторые факты:

* добываемый природный газ "Укрнафта" реализует без конкурса. В конечном итоге он преимущественно оказывается на "ДнепрАзоте" (контролируется "Приватом").

* сжиженный газ "Укрнафта" продает на бирже, но 90% объема забирает "приватовская" фирма с дисконтом к рынку. Электронные торги, на которых нечужая Витренко компания "Укргаздобыча" продает тот же газ дороже, "Укрнафта" отказывается вводить категорически.

* 99% нефти "Укрнафты" идет на Кременчугский НПЗ, которым оперирует "Укртатнафта" (контролируется "Приватом"). Небольшие покупатели, в том числе "Укргаздобыча" (входит в группу "Нафтогаз") доступа к этой нефти получить не могут.

* 100% нефтепродуктов для своей сети из 570 АЗС "Укрнафта" закупает у "Укртатнафты". Другие крупные сети закупают в разных источниках.

* цены в сети АЗС "Укрнафты" полностью синхронны и одинаковы с сетью группы "Приват" (около 1000 АЗС). На станциях "Укрнафты" написано, что она партнер фирмы "Авиас" - флагманского бренда группы "Приват".

* корпоративными продажами нефтепродуктов (очень весомая доля реализации) через сеть "Укрнафты" занимается сторонняя компания "Ливайн Торг", входящая в орбиту группы "Приват".

Не слышу

"Весь менеджмент "Укрнафты" никогда не был и сейчас не является "за Коломойского", - пишет в Facebook Юрий Витренко.

Чтобы опровергнуть это, вернемся к налоговому долгу. Специально, или по незнанию Витренко меняет последовательность событий и причины появления налогового долга "Укрнафты", выставляя государство причиной проблем компании. Но факты говорят о другом.

Цитата из Facebook Витренко: Источник:

Если бы "Нафтогаз" дал возможность "Укрнафте" свободно распоряжаться добытым газом, то у "Укрнафты" была бы возможность в полном объеме платить налоги и не допустить формирования этого налогового долга.

До 2014 года "Укрнафта" была прибыльной компанией без долгов перед бюджетом. Там хватало других эпизодов, но сейчас не об этом.

В условиях разгорающейся на Донбассе войны правительство Арсения Яценюка инициирует повышение ренты на добычу нефти и газа. И сразу же, в августе 2014-го "Укрнафта" прекращает платить ренту - около 1 млрд грн в месяц.

Нефть и газ добываются и продаются, но налоги с них не платятся. К лету 2015 года долг достиг 8 млрд грн. С марта по июль 2015 года эти деньги, а также нефть на 7,5 млрд грн были выведены на структуры "Привата".

Еще порядка 2 млрд грн ушло через схему с прокруткой нефтепродуктов "Укрнафты" через "Полтаванефтегаз".

Цитаты Юрия Витренко:

Нафтогаз" всесторонне содействует работе правоохранителей, но мне неизвестно чтоб была установлена вина тогдашнего менеджмента или миноритарных акционеров.

Кем доказано, что "деньги из "Укрнафты" в 2015 году пошли на "Приват"? И если это доказано, то почему никто за это не осужден?

Эти слова Витренко, топ-менеджера крупнейшей компании страны, пугают. Он не видит ничего странного в том, что менеджмент "Укрнафты" отдал 1 млн т нефти без предоплаты фирмам, которые после аукционов в один голос заявляли, что не могут за нее расплатиться. Но заплатят потом.

Разумеется, денег так никто и не увидел.

Не смущает Витренко и перечисление "Укрнафтой" 7,5 млрд "живых" гривень десяткам компаний с уставным капиталом 1000 грн без какого-либо обеспечения. Это была предоплата за нефтепродукты. Разумеется, их тоже никто не увидел.

Интересно, в НАКе тоже так раздают свои ресурсы?

Ну и контрольный. За пару лет до этих ярких событий, а точнее в октябре 2012 года, те же менеджеры по той же схеме загнали предоплату за нефтепродукты в размере $289 млн на "приватовскую" фирму "Реализ Ойл". Угадайте, господин Витренко, это топливо компания получила?

Теперь о том, куда пошли деньги?

Витренко говорит, что у него нет убедительной информации о том, что они пошли в "Приват". Приводим данные НАБУ. (рис. 1) Надеюсь, вопрос исчерпан.

Ну и, наконец, спрашивает Витренко, почему же никто не осужден? Ответ ему не очень понравится: не осужден в том числе и благодаря самому Витренко, как главе Наблюдательного совета "Укрнафты".

"Просим принять исчерпывающие меры в восстановлении решающего влияния на хозяйственную деятельность ПАО "Укрнафта" органами управления - Наблюдательным советом Общества и Общим собранием с целью восстановления нарушенных прав акционеров", - написал в 2019 году глава НАБУ Артем Сытник.

О чем это он? А о том, что даже после смены руководства "Укрнафта" продолжает направлять в суды заявления о пересмотре решений, принятых в пользу НАБУ.

Также юристы "Укрнафты" регулярно требует отстранения детективов от расследования, создавая препятствия для следствия. В открытых реестрах можно найти сотни жалоб укрнафтовских юристов, которые призваны помешать следствию.

"С момента начала осуществления детективами НАБУ досудебного расследования сотрудниками "Укрнафты" по поручению Правления компании принимаются все меры по предотвращению восстановления нарушенных прав акционеров и интересов государства", - говорится в письме главы НАБУ.

Молчу

"Менеджмент "Укрнафты" по закону обязан действовать в интересах "Укрнафты", поэтому если они считают, что такое признание соглашений недействительными вредит интересам компании, они обязаны использовать все законные возможности для защиты интересов "Укрнафты", - прокомментировал Витренко в Facebook просьбу Сытника.

Вот только противодействие НАБУ новый менеджмент "Укрнафты" оказывает по всем эпизодам, а не по одному. И все они, переплетаясь между собой, направлены на то, чтобы наказать виновных и вернуть деньги акционерам. Всем акционерам, а не одному.

Ведь 20 млрд украли из общего котла. То, что один акционер украл у другого, это уже второй вопрос.

И нет никакого корпоративного конфликта, есть элементарное преступление с хищением средств в особо крупных размерах и с особым цинизмом. И глава Наблюдательного совета должен обеспечить правоохранителям максимально благоприятный режим для проведения расследования и наказания виновных.

Что же мы видим на деле? Вся старая юридическая команда "Укрнафты" трудится на своем месте, имея жесточайший конфликт интересов.

Ведь именно эта команда во главе с Вячеславом Карташовым, бывшим адвокатом Коломойского, составляла договоры с "фиктарями" в 2015 году и тогда же позволила уйти из компании нефти без предоплаты, что было прямо запрещено законом. Будучи, по сути, соучастниками, эти юристы сегодня противостоят НАБУ.

Витренко же твердит свою мантру: "Мы только за то, чтоб правоохранительные органы и суды привлекали нарушителей закона к ответственности. Мы даже им всячески помогаем в этом".

В чем эта помощь? Где она, если участники тех событий до сих пор в компании и мешают правосудию?

Выборочная потеря памяти и загадочное поведение - профессиональный диагноз у менеджеров "Нафтогаза" и чиновников, связанных с "Укрнафтой". Но раньше им отводилась роль пассивных наблюдателей, а случай с Витренко особый.

Он собирается спасать "Укрнафту" исключительно за счет НАКа. Пользуясь пафосным лексиконом Витренко: "опосредованно за счет украинского народа".

Вернуть "газовый" долг, ок. Но почему госкомпания должна кредитовать на 4 года "Укрнафту", выкупая газ на 15 млрд грн? И почему в спасении не участвуют миноритарии? У них нет денег? Или совести? А что с выведенными деньгами? Их когда вернут?..

"Это не вы украли? Тогда большинством голосов набсовета мы отстраняем менеджмент, назначаем временно исполняющего обязательности, увольняем ваших юристов и прочих, открываем полный доступ и оказываем полное содействие силовикам, пусть ищут виновных и деньги. Вы ж не против, это же в наших общих интересах, не так ли? А еще давайте опубликуем договора и прочие протоколы того периода, с 1+1 поможете?.. В смысле не надо?.. Не расслышал, все-таки это были вы? Так когда вернете?..", - таким представляется идеальный монолог виртуального эффективного и профессионального госменеджера, тогда как реальные персонажи предпочитают бесконечные тошнотворные разговоры о стандартах корпоративного управления.

Необходимо четко понимать, что менеджмент "Укрнафты" и стоящая за ним группа "Приват" не только положили крупнейшую нефтедобывающую компанию "на бок", не только ослабили нашу энергетическую независимость, но и ударили в спину истекающей кровью стране, перестав платить ренту в разгар войны на Донбассе.

И после этого государство должно их простить и, ко всему, заплатить за них долги? Вам не послышалось, все выглядит именно так.