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Реинтеграция деоккупации: Почему ветеранов отделяют от Крыма и Донбасса
14:13 06.02.2020 |
В Правительстве хотят отыграть назад объединение нескольких министерств. Первым реинтегрируют министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В команде Владимира Зеленского, похоже, решили, что поспешили с укрупнением министерств на старте работы нового Кабмина и откатывают ситуацию назад. "Разукрупнению" подлежит министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПО).
А также в перспективе - министерство культуры, молодежи и спорта, информирует Depo.ua.
Впрочем, вопрос относительно ведомства Бородянского пока окончательно не решен, хотя власть и озвучивает планы выделить молодежную политику и спорт снова в отдельное министерство. Сам министр активно оказывает сопротивление тому, чтобы у него отрезали часть хозяйства. И пытается порешать, чтобы молодьспорт остался под его управлением - хотя бы и в виде некоего государственного агентства или комитета.
Зато ведомству Оксаны Коляды, министерству с самым длинным названием, похоже, уже не избежать политической ампутации.
Согласно заявлению премьера Алексея Гончарука, которое он сделал на днях на совещании у президента Зеленского, правительством уже принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий, которое будет выделено из министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Таким образом, Оксане Коляде останутся только ветераны. А непосредственно работой с оккупированными территориями и внутренне перемещенными лицами будет заниматься новая структура.
История вопроса
Решение о повышении статуса для ведомства, которое занимается ветеранами, участниками боевых действий и другими задействованными в военных конфликтах лицами произошло при каденции Петра Порошенко. Министерство по делам ветеранов было создано осенью 2018 года путем реорганизации Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции. Служба, в свою очередь, была создана еще в 2014 году, и до момента преобразования в самостоятельное министерство находилась "под крышей" Министерства социальной политики.
Вместе с отдельным Министерством по делам ветеранов работало также и министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Его создало правительство Гройсмана весной 2016 года путем объединения госагентства по вопросам восстановления Донбасса и госслужбы по вопросам Автономной республики Крым и города Севастополя.
Новосозданное министерство, как следует из постановления правительства о его создании, должно было заниматься государственной политикой в отношении временно оккупированных территорий Украины и населения, на них проживающего. И занималось, прежде всего, реинтеграцией Донбасса и Крыма в единое конституционное пространство Украины.
После победы Зеленского и его партии происходило формирование Правительства, на знамена новой власти были подняты популярные среди избирателей вопросы сокращения государственного аппарата и количества государственных учреждений. В рамках этой благородной миссии 2 сентября 2019 года ветеранов смиксовали с оккупированными территориями и ВПЛ. Министром нового правительственного образования стала полковник Вооруженных сил Украины Оксана Коляда. До назначения она работала в Министерстве ветеранов Правительства Гройсмана на должности заместителя министра.
Реинтеграция деоккупации
Но уже вскоре стало очевидным, что глобализация министерств оказалась слишком поспешной. И, если в Минкульте Бородянского избыточную власть пытаются скрыть и убедить всех, что так и должно быть, то Коляда первой заговорила о неестественности объединения политических функций деоккупации с социальной работой с ветеранами.
В январе она сообщила, что сейчас в министерстве консультируются, каким должно быть разделение и отметила, что среди вариантов есть отмена решения об объединении этих министерств. "Нам удалось донести информацию про огромный объем задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, которое даже возглавит профильный вице-премьер-министр. Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не начинать снова Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время", - заявила министр.
Уже Гончарук вскоре формализовал разъединение функций министерства: "Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и с временно перемещенными лицами".
О том, какие функции будут возложены на старое-новое "деоккупационное" министерство, мы пока можем судить только из того, чем занималось это ведомство во времена Порошенко-Гройсмана. А также из отрывочной информации относительно представлений нынешней власти об этом министерстве.
Так, основными задачами бывшего МВОТ постановлением Правительства были определены:
- обеспечение формирования и реализация государственной политики в отношении Донбасса и Крыма и реинтеграция их в Украину;
- забота о соблюдении прав и адаптации внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий;
- координация деятельности по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению во время вооруженных конфликтов;
- построение мира, восстановление и развитие Донецкой и Луганской областей.
Кроме этого бывшее министерство должно помогать жителям Крыма не забывать о том, что Крым является частью Украины, а также всячески содействовать крымским татарам в сохранении их национальной идентичности.
Из того, что уже провозгласили чиновники, можно понять, что новое министерство будет более наполнено политическими функциями, и главным направлением деятельности будет провозглашена именно реинтеграция оккупированных территорий. Не исключено, что понятие "реинтеграция" найдет отражение даже в названии нового министерства.
Также об увеличении политической составляющей в деятельности ведомства может свидетельствовать персона предложенного на пост министра Алексея Резникова. Он, напомним, сейчас углублен в процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе и является представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Поэтому его переход на министерскую должность является, с одной стороны, повышением политического уровня вопроса, которым он занимается. С другой - является одобрением со стороны Зеленского той направленности, которую миротворец Резников демонстрирует в Минске.
Ну и не следует забывать, что рано или поздно на Донбассе должны состояться выборы. И их результаты во многом будут зависеть от того, как себя проявит украинская власть в течение следующего периода. А проводником этой власти, как теперь понятно, будет именно Резников.
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