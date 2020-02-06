Как, после обысков на «плюсах», проголосует группа Коломойского по скандальному закону о рынке земли?

Юрій Васильченко / Depo.ua

Либо СБУ назовет имена не только "монтажеров" так называемых пленок Гончарука, но и заказчиков, а также тех, кто непосредственно занимался прослушиванием, либо все это дело в глазах общества будет выглядеть большим пшиком.

Вчера информационное пространство взорвала новость: сотрудники СБУ проводят обыски на телеканале "1+1". Том самом, который очень существенно приложился к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. У рядового избирателя из-за этого события мог произойти "взрыв мозга". Эксперты же в один голос заговорили о войне Банковой с Коломойским. Причем причины военных действий высказывались разные - от расследования "слива" так называемых пленок Гончарука (что в итоге подтвердилось) до якобы "указаний" американского госсекретаря Майка Помпео, который прилетал в Киев "разобраться" с влиятельным экс-"приватовцем".

Первым об обысках сообщил "слуга" Александр Дубинский. В своем Телеграм-канале он сразу дал оценку действиям СБУ: "Очевидно, лейтенант Баканов - совсем идиот". Впоследствии этот же нардеп, которого считают близким к Игорю Коломойскому, предложил собственную версию событий: обыски - пиар-ход, чтобы переключить внимание с содержания "пленок Гончарука" и проблем в экономике, чтобы замылить глаза обществу. И напомнил: источники информации журналистов защищены законом. Оперативно отреагировали и на канале "1+1". Там уточнили, что эсбэушники приходили в редакцию программы "Деньги", которая "является источником важной информации". На "плюсах" считают, что журналисты "стали заложниками своей разоблачительной деятельности".

Объяснили свои действия и в СБУ: "Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным путем". Свой комментарий дал и председатель спецслужбы Иван Баканов. Он попросил не манипулировать и не спекулировать. Впоследствии стали вырисовываться детали: обыскивали рабочее место журналиста Евгения Куксина. У него и у его коллег якобы с обысками побывали еще и дома. Также стало известно об изъятии компьютера. Сам Куксин сообщил: уголовное производство, в рамках которого было получено разрешение на обыск, возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. А генпрокурор Руслан Рябошапка на одном из телеканалов предположил, что в течение недели-двух СБУ будет иметь по этому делу результат, о котором сообщат президенту и обществу.

Итак, какие выводы можно сделать из всех этих перипетий. Вывод первый: пока не идет речь о войне Банковой с Коломойским, скорее речь идет о попытке руками Службы безопасности приструнить "Бениных ребят". Не секрет, что именно представители "группы Коломойского" в Телеграм-каналах и в СМИ ведут активные боевые действия против Гончарука, отдельных членов правительства, генпрокурора и так далее. То есть против тех, кто как-то им мешает. Поэтому будет очень интересно посмотреть, наступит ли на горло своей песне "Темный рыцарь" и дружественные к нему Телеграм-каналы. Если наступит и потоки "сливов" остановятся, вполне вероятно, что это дело не будут педалировать. Забавно, но вчера этот канал странным образом с самого утра молчал. Если же нет, то Куксина и кого там еще подозревают в монтировании пресловутых "пленок", будут таскать на допросы. И еще большой вопрос: сдадут ли они на этих допросах своих "подельников".

Однако здесь есть две проблемы. Первая - если эти лица действительно монтировали те файлы, то а) откуда они их взяли, то есть кто прослушивал Гончарука; б) кто заказал всю кампанию. Проще говоря, когда с обысками придут к нардепам или к самому Коломойскому. Есть подозрение, что не придут. А вторая проблема - либо дело расследуют быстро и предоставят убедительные доказательства, либо "плюсы" и духовно близкие к ним журналисты будут давить на то, что в Украине нарушается свобода слова. Что добавит властям третью, четвертую и так далее проблемы. В том числе и с западными защитниками прав журналистов.

Вывод второй: трудно не заметить, что обыски совпали по времени с намеченным на сегодня голосованием за закон об обороте земли. Соратники Коломойского в парламенте заняли относительно этого закона непримиримую позицию. Поэтому интересно будет проследить, не изменится ли за ночь их мнение на полностью противоположное.

И, наконец, вывод третий - вряд ли сейчас Зеленский готов к полномасштабной войне с Коломойским. Для этого у него нет ресурсов. Да, обыски в редакции программы "Деньги" - это некий звоночек Игорю Валерьевичу, что надо немного притормозить. И что Гончарука и его правительство трогать нельзя. А желательно вообще прекратить интриги, которые бумерангом бьют и по Зеленскому. На Банковой, видимо, надеются, что звоночек будет услышан. Правда, есть риск, что у Коломойского попробуют нанести удар в ответ. И вот тогда начнется настоящая война между группами влияния во власти. Ее результат, на самом деле, предсказать сложно.