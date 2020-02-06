Обыски на «плюсах». Почему это еще не война с Коломойским

Вадим ДЕНИСЕНКО / Деловая столица





СБУ проводит обыски на канале "1+1", поскольку считает, что прослушку в кабинете Гончарука монтировали именно там.

Итак, что это значит?

1. На первом этапе виновным будет техработник. Главный вопрос, дойдем ли мы до поиска заказчика и какого уровня будет этот заказчик. Пока все выглядит так, что после первого этапа (задержания журналиста) будет пауза без стремительных обвинений. Через 72 часа будет избираться мера пресечения, и здесь мы увидим, будет ли дело спускаться на тормозах или будет раскручиваться. Пока очень сомнительно, что будет принято стремительное решение обвинять кого-то из нардепов.

2. Обратите внимание, что до сих пор не уволен руководитель УГО или даже руководитель охраны Гончарука. А это первое, что нужно сделать.

3. Важно, что СБУ целых три недели искала журналиста, который делал монтаж. Почему так долго? Ждали отмашку? Пожалуй, да. Решили заставить группу Коломойского завтра проголосовать за землю? Наверное, тоже. Собственно, от того, сколько голосов эта группа даст за землю, будет во многом зависеть дальнейшее развитие событий. Хотя прямой корреляции здесь нет.

4. Пока вся эта история - это не поиск заказчика и тем более не война с Коломойским. Пока это попытка остановить войну сливов компроматов, которая процветала последние месяцы. Это попытка предупреждения с возможным подвешиванием условного теоретического заказчика. И предупреждение звучит так: "Остановитесь, и вам ничего не будет"

Теперь самое главное понять: будет ли ответ. Ждать осталось несколько дней.