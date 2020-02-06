«Земельная ночь» в Раде: Умножат ли «слуги» на ноль Тимошенко и Медведчука

Ігор Петренко / Depo.ua

Руководители монобольшинства в Раде обещают завтра принять закон о введении рынка земли. Чтобы убрать препятствия на этом пути, хотят рассматривать вопрос по сокращенной процедуре. Намерениям власти оппозиция будет противодействовать.

В четверг, 6 февраля, Верховная Рада, скорее всего, начнет рассмотрение законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. По словам председателя фракции партии власти "Слуга народа" Давида Арахамии, рассмотрение может затянуться до глубокой ночи или до утра. Но и этот прогноз, возможно, слишком оптимистичен.

Напомним, 13 ноября 2019 года Рада под аккомпанемент драк в сессионном зале и на улицах 240 голосами приняла проект закона о рынке земли №2078-10 в первом чтении. Согласно ему, рынок земли должны открыть с 1 октября 2020 года. Право собственности на землю сельскохозяйственного назначения будут иметь государство, территориальные общины, граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине и участниками которых являются украинцы, государство или общины. Право собственности на землю планируют предоставить еще и банкам и кредитным учреждениям, но только в случае взыскания залога. Что касается вопроса, который больше всего поднимают на свои знамена оппоненты открытия рынка земли, а это возможность приобретения земли иностранцами, то такая возможность у них появится только в случае одобрения на референдуме.

28 декабря аграрный комитет Рады рекомендовал депутатской общественности принять закон о рынке земли во втором чтении и в целом. В конце января члены комитета заново рассмотрели более 2 тысяч поправок к проекту этого закона. Председатель комитета, депутат от "Слуги народа" Николай Сольский убеждает: голоса для принятия законопроекта в зале есть. Но на самом деле не все может сложиться гладко для провайдеров рынка земли. Еще во время первого чтения проблемы возникали даже среди своих: тогда по разным причинам не проголосовал за документ, воздержались или отсутствовали в зале каждый десятый "слуга" из 252 членов фракции.

Не голосовали в первом чтении фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и группа "За Майбутне". Результативным голосование могут сделать лишь 227 депутатов. Чтобы недостаток голосов не закрыл перспективу принятия проекта, Банковой придется приложить сверхусилия. Недаром президент Владимир Зеленский завтра может прийти в Верховную Раду. Наверное, будет уговаривать свою "зеленую" команду дружно отдать голоса за земельный закон.

Готовится и оппозиция. На четверг уже анонсированы новые "земельные" митинги под стенами Рады. Предыдущие "дни земли", 13 ноября и 17 декабря, были горячими. Тогда Зеленский заявлял, что на митингах против продажи земли под Радой раздавались голоса не фермеров, а политические лозунги. Похожую картину можно будет наблюдать и завтра. О планах оппозиционеров можно судить из сегодняшнего заявления лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая с трибуны Рады призвала "всех неравнодушных" прийти на митинг под стены ВР в девять утра.

Уже прошло полугода как партия Тимошенко сделала противодействие открытию рынка земли одним из своих главных лозунгов. Логично, что сейчас она вновь активизировалась. Но отметим важный момент: по данным последних социологических опросов, акцент на земельном вопросе не помог "Батькивщине" повысить свой рейтинг. Как сообщают сразу несколько социологических служб, он колеблется ниже отметки в 8% и остается близким к результатам партии на выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Или украинцы не слишком озабочены этим вопросом, или в партии не смогли донести свою доминирующую роль в противодействии открытию земельного рынка.

И это еще не все плохие новости для "Батькивщины". Перед ней встает еще одна проблема: в случае принятия закона о рынке земли Тимошенко потеряет одну из главных своих тем для пиара. Эта угроза не только "Батькивщины", но и других "оппозиций" разных цветов. В "ОПЗЖ" устами Вадима Рабиновича обещают обжаловать решение Рады в Конституционном суде. Условия для этого может создать само же монобольшинство, если нарушит процедуру рассмотрения указанного вопроса. А такие предположения уже звучат. "Главный аграрий" Рады Николай Сольский заявил, что в случае рассмотрения всех четырех с лишним тысяч поправок к законопроекту "Об обороте земли" этот вопрос может затянуться на несколько пленарных заседаний. Чтобы не рисковать перспективой закона, большинство может попробовать рассмотреть проект по сокращенной процедуре. И нарвется на иск в Конституционный суд, которых может быть и несколько. И которые могут заблокировать открытие рынка земли, если оппозиция сможет доказать, что соответствующий закон был принят с нарушениями.

Но все же с точки зрения политических технологий переноса этой темы из улиц и парламентского зала в закрытые от постороннего глаза и телекамер помещения Конституционного суда - это снижение веса этого вопроса в общественном внимании. Оппозиции придется достучаться до электората другими путями. Выбор которых сейчас ограничен, а желающих много.

Тема коммунальных тарифов и цен на газ не сработала так, как ожидали оппозиционеры: отопительный сезон оказался теплым, и эта проблема отошла для электората на второй план. Есть вопрос, который волнует избирателей больше всего: тема восстановления мира, которую застолбили за собой в команде Виктора Медведчука с Юрием Бойко. Она позволит отхватить у "слуг" часть электоральных симпатий на востоке и юге страны. Но "ОПЗЖ" ревностно охраняет монополию на нее от конкурентов.

Для работы под телекамеры Юлии Тимошенко остается закон о труде и выступления против приватизации. Однако последняя тема далека от понимания рядового избирателя. Понятное людям "предательство" здесь найти сложно. Проще говоря, социально-популистская оппозиция в случае принятия закона о земле рискует остаться без действительно резонансных тем, на которых можно возвратить своего удельного избирателя с "зеленой" гавани.