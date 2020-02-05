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Две ошибки Зе-команды. Почему провалился конституционный блицкриг Зеленского
19:34 05.02.2020 |
Зеленский не захотел исправлять законопроект, по которому в промежутке между выборами и началом работы нового парламента в Украине вообще не будет парламента.
Одним из первых решений новой сессии Верховной Рады стало предварительное одобрение президентского законопроекта №1017. Для Зе-власти этот проект не просто важен, а стратегически важен. Он предлагает переделать статьи 76 и 77 Конституции, чтобы уменьшить конституционный состав Верховной Рады с 450 народных депутатов до 300 и закрепить пропорциональную избирательную систему.
Хотя парламент 4 февраля дал президентской инициативе путевку в жизнь, но с высокой степенью уверенности можно утверждать, что она уже умерла. Потому что ее поддержали только 236 нардепов. Этого хватило для предварительного одобрения, нуждающегося в 226 голосах, но для окончательного принятия на следующей сессии потребуется 300 голосов, а взять их негде.
Даже во фракции правящей партии "Слуга народа" из 247 депутатов за проект №1017 проголосовали только 197. Полсотни "слуг народа" продинамили своего президента.
То есть этот проект мог бы провалиться уже на стадии предварительного одобрения. И чтобы наскрести 226 голосов, Зе-власти пришлось обращаться за помощью к ОПЗЖ. Ее фракция дала 35 голосов, еще четыре голоса нашлось у внефракционных (двое из них, правда, те же "слуги", только из президиума, - спикер и вице-спикер). А все остальные фракции и группы парламента не дали президентскому законопроекту ни одного голоса поддержки.
Конечно, можно пофантазировать, что к осени недостающие голоса откуда-то возьмутся. Но если смотреть на реальные настроения депутатов, в том числе и "слуг народа", то Банковая своими конституционными инициативами лишь усугубляет свое положение. По сути, эти инициативы стали доказательством крайнего непрофессионализма Зе-власти, помноженного на крайнюю самонадеянность. И с этой гремучей смесью никто из нормальных нардепов, мало-мальски пекущихся о своем политическом будущем, не желает иметь дела.
Чтобы провести через парламент законопроект о внесении изменений в Конституцию, нужно проделать две работы. Во-первых, грамотно выписать этот проект, чтобы он легко прошел через Конституционный суд. Во-вторых, заблаговременно провести переговоры с другими политическими силами, чтобы найти под этот проект 300 голосов. Непрофессиональная самонадеянная Зе-власть провалила обе эти работы.
О грамотности. Проверив проект №1017, КСУ счел его соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции, что формально открыло дорогу его принятию парламентом. Но в ходе этой проверки КСУ обнаружил вопиющий факт: внесение предложенных изменений сделает Конституцию внутренне противоречивой. И этот факт вверг многих нардепов в шок. Оказывается, команда юристов с Банковой проморгала дурацкую ошибку в законопроекте, которую заметил бы даже первокурсник юрфака.
Суть в том, что разработчики проекта №1017 во главе с Владимиром Зеленским и Андреем Богданом захотели уменьшить число нардепов до 300, начиная со следующего парламента, то есть не требуя досрочного роспуска нынешней Верховной Рады. В статье 90 Конституции записано, что "полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва". Поэтому в проекте №1017 нужно было бы записать, что нынешняя Верховная Рада "продолжает выполнять свои полномочия до дня открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".
Но авторы проекта №1017 придумали другую формулировку и записали, что нынешняя Верховная Рада "продолжает выполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины". Получилось, что в промежутке между выборами и началом работы нового парламента в Украине вообще не будет парламента. А значит, Украина подставляется под удар: если враг начнет наступление, парламент с прекращенными полномочиями не сможет дать согласие президенту на введение военного положения.
В решении КСУ прямо говорится, что проект №1017 противоречит статье 90 Конституции и его применение может привести "к нарушению конституционного принципа непрерывности функционирования законодательной власти". Казалось бы, если уж авторы проекта сделали такую ошибку, то следовало бы тихонько исправить ее и внести новый законопроект. Но Зе-команда решила иначе и принялась пропихивать проект №1017 без каких-либо исправлений. Естественно, все другие фракции, кроме ОПЗЖ (которая всегда готова подсобить Путину), не захотели участвовать в этой авантюре.
В завершение темы грамотности упомянем о том, что на Банковой придумали целую серию законопроектов о внесении изменений в Конституцию. Это было одной из главных компонентов пиар-стратегии Зе-команды. Однако из семи таких проектов, по которым уже есть выводы КСУ, только два получили положительный вердикт без замечаний, еще два (в том числе №1017) - с замечаниями, а три - признаны не соответствующими требованиям статьи 157 Конституции. И теперь это не поднимает, а опускает рейтинг Зеленского.
О грамотности уже достаточно. Теперь о переговорах. По идее, чтобы гарантировать всем этим проектам 300 голосов с некоторым запасом, нужно было бы договариваться о сотрудничестве. Например, с "Батьківщиной" Юлии Тимошенко, "Голосом" Святослава Вакарчука и группой "За будущее", которые суммарно насчитывают 66 нардепов.
Однако на Банковой понадеялись, что почти все нардепы проголосуют просто потому, что побоятся перечить "народному президенту". И не удосужились достичь даже внутреннего согласия во фракции "слуг народа". А теперь в попытках исправить ситуацию Зе-команда закапывается все глубже и глубже.
После проекта №1017 парламент приступил к проекту №1014 (о включении в статью 106 Конституции полномочий президента создавать независимые регуляторные органы и НАБУ, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР), по которому КСУ дал отрицательный вердикт. Депутатам было предложено принять постановление о порядке доработки этого проекта. Однако раздосадованные нардепы провалили это постановление - оно получило только 214 голосов.
Дальше планировалось обсудить судьбу еще трех президентских проектов о внесении изменений в Конституцию, которые вызвали у КСУ серьезные возражения. Предчувствуя фиаско, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил убрать законопроекты Зеленского в конец повестки дня, что и было сделано.
Даже если эти проекты будут доведены до ума, пройдут через КСУ и получат на первом этапе 226 голосов, все равно вероятность того, что осенью их поддержат 300 нардепов, стремится к нулю, делая из Зеленского и "слуг народа" "конституционных неудачников", а не реформаторов.
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