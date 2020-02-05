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Последний козырь Сытника. Зачем Шабунин врет украинцам о «гневе МВФ»
19:28 05.02.2020 |
Общественные активисты-"антикоррупционеры" пошли в наступление на оппонентов директора НАБУ. На этот раз их "оружием" стали международные финансовые структуры. Правда, те даже не догадываются, что "спасают" кресло под Сытником.
"Центр противодействия коррупции", возглавляемый Виталием Шабуниным, придумал новую страшилку для украинцев. Звучит она следующим образом: "Смещение Сытника не в рамках закона - на 99% отсутствие программы с МВФ. Это прямо нарушает условия старых программ и согласованный текст новой. После такого кидка никто на Западе не будет серьезно воспринимать украинскую власть. Это прямой путь к еще большей утрате субъектности. Вся эта история имеет лишь одну цель - и это не увольнение Сытника, а блокировка работы с МВФ. Со всеми катастрофическими последствиями". В сети "Фейсбук" "ЦПК" разместил конспирологическую версию: Игорь Коломойский разводит Владимира Зеленского на увольнение директора НАБУ Артема Сытника по беспределу: без аудита или изменений в закон. "Ему это необходимо для того, чтобы МВФ отказалось подписать с Украиной меморандум. Именно МВФ стоит между Коломойским и возвращением ПриватБанка (или компенсаций за него). Увольнение Сытника по беспределу - практически наверняка сорвет подписание меморандума", утверждают "антикоррупционеры". А еще, говорят они, "обезьянки Коломойского в Раде уже собирают подписи" за отставку Сытника.
Это напомнило заявления другого известного "борца с коррупцией" Сергея Лещенко. 7 декабря 2017 года он пугал: если Верховная Рада поддержит законопроект, который позволит депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов простым большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами ЕС, также сократится американская помощь в области безопасности. Было ясно, что безвиз и американская военная помощь никоим образом не связаны с перипетиями касательно упомянутого законопроекта (в итоге так и не принятого), однако тогда слова Лещенко активно тиражировались и обсуждались в СМИ и соцсетях. Ныне он - член наблюдательного совета "Укрзализныци". Шабунину же должность при новой власти не досталась, хотя двое бывших членов "ЦПК" - Анастасия Красносельская и Александра Устинова - получили депутатские мандаты. Первая - от "Слуг", вторая - от "Голоса". Красносельская даже возглавила комитет по вопросам антикоррупционной политики.
На этой должности она получила существенные рычаги для лоббирования интересов НАБУ и защиты его директора. Это вылилось в законопроект №2714 об изменениях в законодательные акты Украины относительно усиления борьбы с коррупцией, который в случае принятия сделает директора НАБУ "неприкосновенным" для украинской власти. Красносельская значится главным автором этого документа. Он, как ранее писал Depo.ua, предполагает принципиальные изменения процедуры аудита НАБУ, в частности, изменяет подходы к созданию комиссии "ревизоров". Сейчас их по одному назначают президент, Рада и правительство из числа людей, которые имеют большой опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуре, судах за границей или международных организациях. А предлагается формировать комиссию из кандидатур только от Кабмина на основании "предложений доноров, которые предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции". То есть, судьбу Сытника фактически будут решать только международные организации. На данный момент этот законопроект на рассмотрении в парламентских комитетах, а это означает, что до того времени, пока он появится в повестке дня парламента, защитники директора НАБУ всячески будут оттягивать время отчета Сытника перед народными депутатами. Чтобы те по итогам отчета не организовались для его отставки.
Depo.ua писал о том, как антикоррупционный комитет Рады спасает директора Бюро от отставки. Члены этого комитета даже пошли в НАБУ, где провели совместное заседание с руководителями Сытником и Холодницким. То есть, если "Магомет" не пришел в парламент, то "горы" сами пришли к нему. Может, госпожа Красносельская сама за Сытника и отчитается?
Впрочем, вернемся к ужастику "ЦПК" о прекращении сотрудничества с МВФ. Финансовые доноры Украины действительно пристально наблюдают за ситуацией относительно "Приватбанка". Президент Зеленский вчера четко дал понять, что он поддерживает принятие законопроекта №2571 о невозврате банков, признанных неплатежеспособными, экс-владельцам. Если фракция "слуг" прислушивается к президенту, то Украина снимет с повестки дня важное предостережение МВФ перед предоставлением транша. Что касается Сытника, то его пребывание в кресле никогда не было требованием Международного валютного фонда.
Поэтому деятелям из "ЦПК" не стоит путать "свою личную шерсть с государственной". Если Сытник потеряет должность, у грантодателей исчезнет интерес давать деньги активистам-"антикоррупционерам". Нет, не потому, что им не удалось спасти директора НАБУ, а потому, что они упорно защищают личность, которая оказалась в реестре коррупционеров. Вместо того, чтобы самим стать инициаторами замены Сытника на незапятнанную личность. Которую они смогут защищать за иностранные гранты без имиджевых потерь для доноров, которые дают Украине деньги на противодействие коррупции.
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