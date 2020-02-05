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Полевой эксперимент. На какую цифру Дубилет поделит губернаторов
11:49 05.02.2020 |
В Кабмине решили оценить, насколько эффективно работают главы местных администраций, поручив руководить процессом Дмитрию Дубилету, который, усилившись, сможет начать собственную игру.
Правительство запустило экспериментальный проект по проведению ежеквартального мониторинга и оценке эффективности деятельности глав областных и Киевской городской госадминистраций до 31 декабря 2021 г., о чем говорится в постановлении правительства №35 от 24 января.
Эксперимент призван заменить собой ежегодные отчеты глав ОГА, к которым на местах подходили весьма формально, что и неудивительно - эти бумажки ни на что не влияли. Кажется, у Гончарука решили полностью изменить ситуацию в данном направлении, дав старт оцениванию представителей власти в регионах.
Суть проекта в том, что каждые три месяца главы областных и Киевской городской госадминистраций передают в Госстат ряд показателей. К ним относятся, в частности, процент доходов областного бюджета в бюджете развития; сколько километров дорог капитально отремонтировано и какой их прирост; капитальные расходы областного бюджета в пересчете на 1000 жителей; количество детей в очереди в детские садики; количество школ, стопроцентно доступных для детей с особыми потребностями и их процент и другие. Все эти показатели упомянутый выше Госстат суммирует и передает в Секретариат правительства. Ряд показателей, по которым Госстат не ведет учета - например, количество школ, доступных для детей с особыми потребностями, ОГА передают в Секретариат Кабмина напрямую. На основе всей собранной информации там составят рейтинги из "отстающих" и "передовиков" среди глав ОГА.
Подобные инициативы уже имели место не так давно - оценкой деятельности губернаторов занимались у Владимира Гройсмана. Правда, о том, что такое оценивание привело к каким-то конкретным кадровым выводам, ничего не известно.
Потребность в нынешнем оценивании в Кабмине объяснили весьма заурядно и формально. Мол, оценка будет проводиться для выявления проблем в развитии регионов и повышения эффективности принятия управленческих решений, но в постановлении есть пункт, который заставляет ближе присмотреться к якобы абсолютно формальной, ни к чему не обязывающей инициативе.
Дело в том, что проведение мониторинга и оценки будет возложено на Секретариат правительства, который будет аккумулировать показатели государственной статистики, информацию центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций и других источников данных.
Тут сразу нужно вспомнить, а кому, собственно, подчиняется Секретариат Кабмина. Курирует эту структуру министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. Занимаясь тотальной диджитализацией Кабмина, объединением реестров личных данных, реформой Госслужбы статистики и переписью населения, он, видимо, решил обратить внимание на очень перспективное для себя направление, связанное с тем же Госстатом.
Относимый на старте нынешнего Кабмина к назначенцам Игоря Коломойского, сын бывшего председателя правления Приватбанка Дмитрий Дубилет, тем не менее, за время работы в правительстве поводов считать, что он зависим от олигарха, не давал. При этом Дубилет позиционирует себя достаточно независимым и от Гончарука, критикуя "цифрового" вице-премьера Михаила Федорова как конкурента в направлении диджитализации.
Однако вернемся к оцениванию губернаторов. Главный вопрос, на который в Кабмине пока не дали ответа, - будет ли ежеквартальное оценивание основанием для кадровых решений относительно глав ОГА? Формально президенту, разумеется, поводы, чтобы отправлять в отставку губернаторов, и вовсе не нужны, но если задуман столь масштабный эксперимент с ежеквартальным оцениванием, то логично было бы предположить, что это делается с какой-то практической целью.
Если выставление Секретариатом Кабмина оценок губернаторам не превратится в ничего не значащую формальность, что в нашей стране уже случалось, то правительство может попытаться воспользоваться им как политическим инструментом для влияния на власть на местах, которая относится к президентской вертикали.
Все зависит от того, как Кабмин будет подавать свои результаты президенту, насколько активно будет освещать свои оценки губернаторам в СМИ и сможет ли убеждать Зеленского, что результаты оценивания должны стать основанием для политических решений.
При этом может оказаться так, что ключевой фигурой в оценивании губернаторов станет персонально Дубилет. Ведь именно к нему будет стекаться вся информация и именно он курирует Госстат и именно у него будет возможность привлекать к оценке "представителей научно-исследовательских учреждений, международных организаций и общественных объединений". А поскольку мало кто из губернаторов хочет оказаться в хвосте рейтинга от Дубилета, все главы ОГА окажутся заинтересованы в налаживании с министром без портфеля теплых и дружественных отношений.
Получив такой рычаг влияния на местную власть, Дубилет сможет попытаться усилиться и поконкурировать за влияние на местах с первым заместителем главы ОП Сергеем Трофимовым, ведающим назначениями в регионах. Правда, далеко не факт, что с оцениванием губернаторов не случится прокола, как это уже произошло с электронной "переписью населения", за которую Дубилета массово критикуют все, кому не лень, называя саму перепись имитацией и профанацией, с делением и без того известных статистических данных на коэффициент 0,888.
Так что далеко не факт, что оценки от "няни" для губернаторов, независимо от того, каким в этот раз станет коэффициент оценивания, кто-то в принципе будет воспринимать всерьез.
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