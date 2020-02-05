Текучие рейтинги. Почему Тягнибок может занять места Вакарчука и Ляшко

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Партия "Голос" Святослава Вакарчука и Радикальная партия Олега Ляшко, судя по динамике социологии, следующие выборы проиграют с треском.

К началу нового политического сезона подоспели со своими рейтингами социологи. Особенно интересно сравнить результаты по партиям. Один и тот же вопрос - «За какую из партий вы проголосовали бы на парламентских выборах, если бы они проводились в следующее воскресенье?» - задавался респондентам трех соцопросов: Центра Разумкова (с 17 по 21 января); Социологической группы «Рейтинг» (с 22 по 26 января); Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко (с 24 по 28 января). Мы будем называть их просто: первый, второй, третий соцопрос. Их результаты довольно сильно отличаются.

Начнем с лидера - партии «Слуга народа». На парламентских выборах 21 июля прошлого года она набрала 43,16% голосов. Прошло полгода - и в январе три соцопроса дали ей (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) 45,4; 42,2; 38,9% соответственно. В среднем - 42,2%, что почти на 1% ниже прошлогоднего результата.

Если учесть, что в первые месяцы работы нового парламента рейтинг "слуг народа" был гораздо выше, то можно говорить о том, что сейчас он на траектории падения. Это закономерно. Перед выборами Зе-команда, обещая украинцам быстрое решение всех проблем, сама сформировала у электората завышенные ожидания. И теперь электорат недоволен, что ожидания не оправдались, обещания не выполняются, а вместо этого появляются все новые и новые проблемы.

По-видимому, рейтинг "слуг народа" будет падать и дальше, а разочарованный Зе-электорат будет искать себе других кумиров. Посмотрим же, как себя чувствуют конкуренты.

Серебряный призер прошлых выборов - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". Тогда ее поддержали 13,05%. Теперь по трем соцопросам она получила 13,8; 13,5; 14,8%. В среднем - 14%, что почти на 1% выше, чем полгода назад.

В то же время окончательно стала аутсайдером и уже практически забыта избирателями партия "Оппозиционный блок". На прошлых выборах ее список возглавлял Евгений Мураев; тогда она пришла к финишу восьмой, набрав 3,03%. Сейчас "Оппоблок" поддерживают 0,9; 1,4; 2,5%. В среднем - 1,6%. Потерянные 1,4%, очевидно, в большинстве своем ушли к ОПЗЖ.

Можно было бы сказать, что ОПЗЖ заняла всю пророссийскую нишу, но это не так, потому что "Слуга народа" одним своим боком тоже в той же нише. Именно боязнь отдать всю эту нишу ОПЗЖ заставляет Зе-команду идти на уступки Кремлю, лишь бы сохранялась видимость продвижения по пути к мирному урегулированию на Донбассе.

За бронзу на прошлых выборах отчаянно боролись "Батькивщина" и "Европейская солидарность", набравшие 8,18 и 8,1%. Сейчас по первым двум соцопросам "Батькивщина" проигрывает "Евросолидарности" со счетом 8 против 12,3% и 8,1 против 9,5%, а по третьему соцопросу - выигрывает со счетом 10,8 против 10,6%. После усреднения имеем 9% за "Батькивщину", что почти на 1% выше, чем полгода назад. А за "Евросолидарность" - 10,8%, что почти на 3% выше, чем на прошлогодних выборах. Этот эффект точно выходит за рамки статистической погрешности.

В то же время заметно ухудшились результаты партий, которые паслись на том же электоральном поле. Так, партия «Голос» Святослава Вакарчука, полгода назад имевшая 5,82%, сейчас набрала 2,5; 3,4; 4,4%. В среднем у нее 3,4%, то есть после выборов она потеряла 2,4%. Очень похоже на то, что эта недостача как раз и составила пополнение "Евросолидарности". Проблема Вакарчука в том, что он рассчитывал на принятие его партии в правящую коалицию и оказался совершенно не готовым к работе в оппозиции. В итоге "Голос" почти не слышен в парламенте и так и не обрел собственного политического лица.

Радикальная партия Олега Ляшко, получившая полгода назад 4,01% и шестое место, сейчас имеет только 2,9; 2,4; 2,1%. В среднем - 2,5%, то есть потеряны 1,5%. Похоже, многие избиратели Ляшко ушли к "Батькивщине", которая продвигает те же самые темы, на которых пиарился Ляшко: против повышения тарифов, против продажи земли и т.п.

Это означает плохие новости как для Вакарчука, так и для Ляшко. Выборы в следующий парламент они проиграют с треском, потому что их избиратели все более разуверяются в них и переходят в лагерь более сильных игроков - соответственно Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Фактически партия Порошенко сейчас застолбила за собой патриотическую нишу, а партия Тимошенко - нишу популистскую.

Некоторые шансы имеет также партия "Свобода" Олега Тягнибока. Полгода назад она заняла 11-е место с 2,15% голосов. Сейчас ее готовы поддержать 1,6; 2,5; 4,6%. В среднем это 2,9%, что позволяет говорить о возрождении интереса к этой политической силе. Эта тенденция напрямую зависит от того, насколько серьезными будут уступки Зе-власти на переговорах с Путиным. И соответственно насколько вырастет в обществе спрос на демонстративный национализм.

Конечно, к нынешним рейтингам не стоит относиться слишком серьезно. По каждой партии результаты трех соцопросов заметно разнятся, а какие-нибудь очередные социсследования могут внести в эти данные еще больший разнобой. Однако нужно понимать, что именно сейчас начинается кастинг партий на участие в местных выборах 25 октября. И к рейтингам присматриваются не только избиратели и не только потенциальные кандидаты в местные советы, но и все более-менее крупные акционеры украинской политики.