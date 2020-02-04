Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения

Ігор Петренко / Depo.ua

Антикоррупционный комитет Рады провел заседание в причудливом формате: закрытое, выездное, в помещении НАБУ, которым руководит включен в реестр коррупционеров Артем Сытник.

Парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики 3 февраля провел весьма неоднозначное заседание в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). В мероприятии приняли участие директор Бюро Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

Информационное управление Верховной Рады лаконично сообщило о "дискуссии по обсуждению проблемных вопросов работы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры". Что кроется за этой чиновничьей формулировкой? Были ли приняты на "тайной вечере" какие-то решения, о которых следует знать общественности? Кажется, нет: ни о каких решениях комитета не известно. Сытнику всего лишь дали возможность изложить аргументы в свою защиту. Как и планировалось ранее, по решению комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики от 15 января, время "X" для Сытника должно наступить 12 февраля. Именно в этот день отчет директора Бюро будет слушаться на открытом заседании антикоррупционного комитета Рады и в помещении комитета. Но будут ли для него какие-то персональные последствия?

Кстати, заседание комитета 15 января Сытник проигнорировал: сослался на занятость и отправил краснеть за себя письма. Как и ранее в 2019 году, когда он "забивал" на заседания судов, в которых его признали виновным в скандале с отдыхом за чужой счет на Ровенщине. 13 декабря директор Бюро проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде, и его включили в реестр коррупционеров. Уже сам по себе факт нахождения "главного антикоррупционера страны" в таком обществе требует минимум его увольнения с должности. Но на такое решение руководство государства до сих пор не решилось.

Аргументом в свою пользу Сытник называет ангажированность судебной системы Украины: говорит, решение в отношении него сфальсифицировано. А "группа поддержки" Сытника из числа "антикоррупционеров-грантоедов", наиболее активным из которых является руководитель неправительственного Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, заявляет, что обвинительным приговором суда следует считать лишь приговор по уголовному делу, а глава НАБУ признан виновным в административном правонарушении. Закон о НАБУ содержит запрет на назначение в Бюро человека, на которого "в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение коррупционного правонарушения". "Сытник уже назначен на должность" - парируют его "адвокаты".

Этот юридический пинг-понг будет продолжаться до тех пор, пока на Банковой не будет принято принципиальное решение - сохранить на посту запятнанного включением в реестр коррупционеров директора Антикоррупционного органа или освободить кресло для кого-то другого. Кто сможет продемонстрировать тот результат, которого ждет общество.

Уволить Сытника может и парламент. Для этого Раде нужно собрать 150 голосов за рассмотрение этого вопроса, а после проголосовать в зале не менее чем 226 голосами. Здесь важно решение профильного антикоррупционного комитета, который не смог (или не собирался) рекомендовать парламенту пойти путем отставки директора НАБУ ни 15 января, ни 3 февраля. Такая позиция может быть связана с наличием за спиной Сытника влиятельных защитников. Раньше таковыми считали некоторых представителей политических кругов США. А сейчас председателем комитета ВР по вопросам противодействия коррупции является депутат от "Слуги народа" Анастасия Красносельская: до получения мандата - заместитель упомянутого Шабунина в Центре противодействия коррупции. Стоит ли удивляться, что она, как и ее бывший шеф, защищает Сытника.

Как ранее информировал Depo.ua, в Раде зарегистрирован законопроект №2714 об изменениях в законодательные акты Украины относительно усиления борьбы с коррупцией, который в случае его принятия сделает директора НАБУ "неприкасаемым" для украинской власти. Проект закона авторства группы нардепов от "Слуги народа" и "Голоса" (главенствующим автором указана Красносельская, а среди прочих под проектом стоит подпись председателя партии "Слуга народа" нардепа Александра Корниенко).

Он предусматривает принципиальные изменения процедуры аудита НАБУ, неудовлетворительные результаты которого являются основанием для отставки директора. Проект увеличивает периодичность проведения аудита НАБУ вдвое, до двух лет, и меняет процедуру создания комиссии "ревизоров". Сейчас их по одному назначают президент, Рада и правительство из числа людей, которые имеют большой опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуре, судах за границей или международных организациях. А предлагается формировать комиссию из кандидатур только от Кабмина, на основании "предложений доноров, которые предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции". Причем оплачивать их работу хотят разрешить за счет третьей стороны. То есть влияние на Сытника будут иметь только международные организации. Сейчас этот закон, согласно информации на сайте парламента, прорабатывается в комитете. И гипотетически, в случае его принятия, нынешний глава Бюро не просто сохранит должность, но и усилит позиции.

Группе защитников Сытника противопоставляют свои аргументы его оппоненты. Надежды последних на успех связаны с тем, что против директора НАБУ играет крупная фигура: олигарх Игорь Коломойский. По каким причинам - отдельный вопрос. Но именно группа нардепов, которую связывают с этим миллиардером, публично атакует руководителя Бюро. Депутат Антон Поляков, за расхождение с "линией партии" исключенный из фракции "Слуги народа", в Фейсбук пишет, что 3 февраля на антикоррупционном комитете "поднимал вопрос" пребывания Сытника на посту. Важно, что Поляков признает: "Де-юре мы не имеем законных оснований для увольнения господина Сытника с должности" и ведет речь о моральной стороне дела.

Заработала и "тяжелая информационная артиллерия" Коломойского: нардеп Александр Дубинский заявил, что подал в Госбюро расследований заявление о якобы совершенном Сытником преступлении, предусмотренном ст.364 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением".

Как будет развиваться ситуация вокруг пребывания Артема Сытника в главном антикоррупционном кресле? Его намерены уговаривать уйти с должности, он будет сопротивляться, пока будет чувствовать теплое дыхание "доноров" за плечами. В свою очередь, его оппоненты могут внести в Раду проект постановления об отставке директора Бюро и в теории начнут собирать подписи за отставку директора, которых нужно, повторим, не менее 150. Тем временем антикоррупционный комитет не сможет рекомендовать Раде уволить директора НАБУ. Это шоу продлится еще некоторое время, пока не появятся голоса за отставку Сытника. А появиться они могут тогда, когда Банковая даст соответствующую отмашку. Не исключено - согласовав этот вопрос с западными друзьями Украины. Поговаривают, что они в целом и не против, ведь осознают большой имиджевый вред от того, что Сытник попал в реестр коррупционеров. Но при этом западные партнеры боятся проблем во время подбора нового директора НАБУ: существует риск, что на конкурс поедут лица, задача которых - заблокировать сам конкурс постоянными судебными исками. В итоге - НАБУ длительное время будет оставаться без руководителя, а, следовательно, будет происходить делегитимизация этого органа в глазах общества.