Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады

Антон Коломойцев / Depo.ua

Глава президентского офиса применяет тяжелую артиллерию ради усмирения строптивых «слуг народа».

Разновекторные информационные каналы, которыми пользуются представители новой власти для ретрансляции своих месседжей, в последние дни активно муссируют тему роспуска Верховной Рады IX созыва. Причиной активизации считают то, что депутаты "Слуги народа" все больше выходят из-под контроля Офиса президента и отказываются давать результат, которого требует Банковая. Мол, многие депутаты подхватили звездную болезнь и начали забывать, благодаря кому они оказались в лифте, который вынес их на поверхность украинской политики. Depo.ua выясняет, насколько серьезны намерения президента и его команды "расстрелять" парламент и как далеко может зайти противостояние.

Камень преткновения

Автором угроз о роспуске парламента называют Андрея Богдана, который является своего рода надзирателем за парламентским монобольшинством и который спускает слугам народа задачи по части законодательной работы. В помощь Богдану - законопроект об императивном мандате, который может быть действенным инструментом контроля за депутатами. Каналы разносят весть, что ОП переходит к жесткому формату разговора с парламентариями. Потому что дошло до того, что отдельные депутаты осмелели настолько, что начинают ставить своим кураторам условия относительно голосований за те или иные законопроекты. А законом об императивном мандате их якобы удастся загнать в стойло.

Кнутом же, при помощи которого нардепов заставят мобилизоваться и проголосовать за ограничение своих прав, что предусмотрено императивным мандатом, станет угроза роспуска Верховной Рады. И это должно быстро остудить горячие головы, вообразившие себя свободными от необходимости держаться в определенных рамках.

Справка. По определению императивный мандат является правилом, согласно которому депутат представительного органа власти связан наказами избирателей и в течение всей своей деятельности ответственен перед ними. При этом законодательно закреплена возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей. В государствах либеральной демократии императивный мандат, как правило, не применяется ввиду его противоречия принципу национального представительства. Одним из исключений является императивный мандат в одной из палат парламента Германии - Бундесрате, который формируется не избирателями, а правительствами земель федерации: депутаты обязаны следовать рекомендациям своих правительств.

В украинском варианте императивный мандат будет работать не столько во исполнение воли избирателей, сколько в выполнение установок партии, вместе с которой депутат получит свой мандат на выборах. То есть в случае со "Слугой народа" партии будет предоставлена возможность, используя несложную процедуру, отозвать нардепа, которого эта партия выдвинула. Коснется это и списочников, и мажоритарщиков. По факту, любой проявивший строптивость парламентарий может в короткий срок оказаться на улице. А не так, как недавно исключенные из фракции монобольшинства Скороход и Поляков, которые остаются депутатами, получив при этом "вольную" голосовать как угодно и говорить что угодно.

Угрожая роспуском и навязывая императивный мандат, президентская команда пытается заставить различные группы влияния внутри партии работать с ОП - это их задача. А те, кто чувствует себя слишком независимыми, пусть сдают мандаты и переизбираются без партийного бренда, в качестве самовыдвиженцев. Понятно, что повторить свой результат без логотипа "Зе" вряд ли у кого из нынешних мажоритарщиков получится, отмечают в руководстве.

Мятежники же во фракции "Слуги народа" пытаются сопротивляться и всячески саботируют стремление ОП "включить" императивный мандат. А на угрозы роспуска отвечают месседжем, что такой шаг будет невыгодным в первую очередь самому руководству. Ведь в случае роспуска, подчеркивает один из "внутренне-оппозиционных" каналов в СН, "Разумков больше никогда не будет спикером, Стефанчук - вице-спикером, Арахамия, его замы и Гончарук - вообще хоть кем-то, а у Богдана больше никогда не будет большинства".

Потерять большинство

Что касается Разумкова, Гончарука и других, то аргумент не слишком убедителен, поскольку в ОП вполне могут пожертвовать этими фигурами. А вот аргумент относительно того, что у Богдана (читай - Зеленского) не будет в новом парламенте большинства - действительно мог бы напугать. Но сработать он мог бы лишь в случае, если бы у президента было бы такое большинство сейчас. А все идет к тому, что большинство активно рассыпается. И склеивать его становится все труднее. Поэтому вскоре вполне может оказаться, что терять-то особенно и нечего.

Но что получит Зеленский, если вдруг решится на роспуск парламента? Уже сейчас можно с определенной очевидностью увидеть, что шансов сколотить монобольшинство будет действительно мало. И в случае, если останется действующая избирательная система с 450-ю депутатами и мажоритаркой, и в случае сокращения Рады до 300 штыков, которые будут избираться исключительно по партийным спискам. Поэтому придется создавать коалицию и брать в расчет интересы своих партнеров. Работать с таким парламентом президенту будет сложнее, поскольку коалиция, в которой кроме "зеленых кнопочек" будет еще какая-то сила, будет иметь значительно большую субъектность. И там уже не будет места для турборежимов и слепых голосований по указанию с Банковой.

В то же время, как мы помним, накануне летних выборов Рады властная команда и не рассчитывала на монобольшинство, а рассматривала возможности формирования полноценной коалиции. И лишь неожиданный бонус в виде 130 мажоритарщиков позволил Зе-команде устроить монокоалицию. Поэтому откат до предыдущего состояния с необходимостью договариваться с другими партиями может быть неприятностью, но отнюдь не является трагедией. А в условиях, когда нынешняя парламентская команда "Слуги народа" все больше увязает в коррупционных и секс-скандалах, избавиться от такого токисчного актива для президента будет безусловным благом.

Учитывая тот факт, что, согласно условиям Конституции, распустить этот парламент президент сможет не раньше лета 2020 года, у него еще есть время подготовиться. И в рамках этой подготовки попытаться изменить избирательную систему, отменив мажоритарку. С одной стороны, это увеличит потенциальную возможность получить как можно больше мандатов для его партии, а с другой - избавит в будущем от того геморроя, который ему сейчас устраивают избранные в округах "звезды".

Поэтому Зеленский, скорее всего, будет ждать, пока вернется из Конституционного суда проект закона об уменьшении количества нардепов до 300 и закреплении пропорциональной избирательной системы. А потом Рада имплементирует эти изменения в Конституцию, что потребует 300 голосов.

Что же касается законных оснований для роспуска, то он их получит в абсолютной достаточности уже будущим, как мы отмечали, летом.

Напомним, в мае 2019 года едва инаугурированный Зеленский выбрал в качестве грунта для досрочного прекращения полномочий парламента отсутствие коалиции на протяжении больше месяца. Ничто не помешает президенту использовать те же основания и в этот раз, ведь формально коалиция в Раде вообще не образовывалась. Депутаты перед первым заседанием новой Рады 29 августа заявляли, что заключат коалиционное соглашение именно в этот день. Но, когда состоялось собрание, председатель фракции "Слуги народа" Арахамия заявил, что монобольшинство заключать коалиционное соглашение не будет - им, якобы, достаточно партийной программы, согласно которой слуги народа и будут работать.

Поэтому вполне вероятно, что новый политический год мы снова проведем под знаком избирательных гонок. И парламентских, и, напомним, местных. Которые запланированы на осень 2020 года.