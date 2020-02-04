Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию

Антон Коломойцев / Depo.ua

Депутатам предстоит на этой неделе предварительно согласовать президентский законопроект об уменьшении количественного состава украинского парламента и введении пропорциональной системы выборов в Конституции.

На этой неделе Верховная Рада будет рассматривать президентскую законодательную инициативу изменений в Конституции в части сокращения депутатского корпуса до 300 депутатов и введения пропорциональной системы выборов парламента. Этот короткий законопроект должен стать тестом для нынешнего состава парламента на способность выполнять волю президента, и от его результатов будет зависеть, имеет ли смысл Зеленскому подавать другие, более чувствительные планы реформ Основного закона. Такие как децентрализация.

О чем проект

Этот законопроект как неотложный Владимир Зеленский подал в Раду еще летом прошлого года, когда только происходило формирование парламента после внеочередных выборов. Вскоре новоизбранные депутаты, как и положено по процедуре изменения Основного закона, отправили проект на экспертизу в Конституционный Суд.

В проекте Зеленского предполагается внести изменения в две статьи и переходные положения Конституции Украины. В статье 76 отмечается, что конституционный состав Верховной Рады Украины составляет триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет. (Тогда как в нынешнем варианте их у нас 450.) Также в эту статью включено требование к потенциальным кандидатам в депутаты владеть украинским языком, чего нет в действующей редакции 77 статьи.

Также президент Зеленский предложил отредактировать еще одну статью - 78-ю. В нее добавляется часть о том, что "Верховная Рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе. Порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом".

Надо сказать, что эта правка выглядит довольно противоречиво, поскольку требует жесткого закрепления пропорциональной системы. Хотя сейчас этот момент определяется соответствующим законом. Который, надо заметить, совсем недавно претерпел трансформации путем принятия Избирательного кодекса, в котором предусмотрена пропорциональная система.

В переходных положениях президент предложил предусмотреть, что изменения в Конституции не потянут за собой сразу внеочередных выборов для практической реализации нормы о 300 депутатах. По его мнению, действующему составу парламента есть смысл доработать до конца своей каденции, а уже новый состав Рады избирать по новым правилам.

В Конституционном Суде неотложную инициативу президента рассматривали вплоть до зимы - вывод КСУ был вручен парламету только 18 декабря 2019 года.

Этим выводом Конституционный Суд Украины признал предложенные изменения вполне конституционными и пришел к выводу, что предлагаемое президентом сокращения "не направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмены и ограничения прав и свобод человека и гражданина".

Тем не менее судьи нашли и пару мест в проекте, которые являются достойными отдельных замечаний. Так, они поставили под сомнение необходимость вводить непосредственно в Конституцию правило, о котором было упомянуто выше - о пропорциональных выборах Верховной Рады. Суд отметил в своем заключении, что "определение типа избирательной системы, ее признаков и особенностей является вопросом политической целесообразности и должно решаться парламентом согласно его конституционных полномочий при условии соблюдения конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов. Учитывая это, нет необходимости (императивности) для закрепления типа избирательной системы в Конституции Украины".

Также с определенным скепсисом в КСУ оценивают последствия применения именно в таком виде дополнения к Переходным положениям. Из-за возможности разного прочтения и применения норм закона может образоваться временной разрыв между моментом (днем) прекращения полномочий парламента и моментом (днем) вступления их новоизбранным парламентом, а следовательно, может привести "к нарушению конституционного принципа непрерывности функционирования законодательной власти".

Впрочем, в целом, как уже отмечалось, проект президента был конституционными судьями одобрен.

Какие перспективы

Процедурно после того, как проект вернулся из КСУ, парламент должен осуществить во время сессии его предварительное одобрение. Для этого требуется обычное большинство в 226 голосов. А для окончательного закрепления конституционных изменений уже на следующей сессии депутаты должны дать за проект конституционное большинство голосов - не менее 300 парламентариев должны нажать "за".

Вполне может быть, что рассмотрение и голосование, которые запланированы на эту неделю, состоятся с относительным успехом и проект Владимира Зеленского получит предварительное одобрение в количестве 226 голосов.

Но в то же время перспектива набрать 300 голосов во время окончательного одобрения выглядит несколько туманно, поскольку далеко не все в парламенте, а особенно это касается мажоритарщиков, склонны к собственноручному сокращению своих депутатских перспектив в следующем составе ВР.

Так, звучат мнения, что уменьшение состава парламента до 300 депутатов сделает его более покорным, ведь управлять тремястами людьми легче, чем в полтора раза больше и более разнорородным коллективом. Тем более, что пропорциональная система и императивный мандат позволят завести в Раду абсолютно послушные отряды парламентариев, которые очень чутко будут прислушиваться к указаниям своих партийных бенефициаров. Звучит даже саркастическое "300 соросят" с намеком на то, что в будущем парламенте может быть создано однополярное большинство, которое будет исповедовать импортируемые грантодателями ценности без учета альтернативных мировоззрений.

Мажоритарщикам, как из монобольшинства, так и от других фракций, и самовыдвиженцам не нравится конституционное введение однозначной "пропорционалки". И хотя открыто они в этом могут не признаваться, но это затрагивает их личные перспективы иметь гешефт с прикормленных округов. Поэтому они могут не открыто, а скрыто саботировать президентскую инициативу.

Поэтому предстоящее голосование даже во время предварительного одобрения проекта, для которого нужно собрать 226 голосов, продемонстрирует готовность парламента слушаться последующих президентских инициатив. А среди них, напомним, и упомянутая децентрализация, и такие чувствительные проекты изменений в Конституции, как предоставление главе государства права назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.