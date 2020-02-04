Довыборы в Харькове. Расколет ли Портнов «слуг народа» походом по мажоритарке

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

"Слуга народа" решила двинуть Викторию Алексейчук на довыборы в 179-м округе в Харьковской области, где летом победил нынешний губернатор Алексей Кучер, а соперники у нее могут оказаться весьма непростые.

Выдвижение Виктории Алексийчук кандидатом на довыборы произошло довольно необычным способом. Дело в том, что о прошедшем съезде "Слуги народа" не знала не только пресса, но и многие нардепы от президентской политсилы. На собрании было около 30 человек и рассматривался только один вопрос - выдвижение молодой харьковской юристки Алексийчук, на довыборы в 179 округе, который "осиротел" после того, как избранный на нем нардеп Алексей Кучер стал губернатором Харьковщины. Так кого же "слуги" послали бороться за мандат?

Согласно информации, которую удалось найти в открытых источниках, Алексейчук окончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, где защитила кандидатскую диссертацию и работает доцентом кафедры криминалистики. Примечательно, что она уже участвовала в парламентских выборах - летом 2019 года она баллотировалась в Верховную Раду на 174-м округе, незначительно проиграв "ветерану" харьковской политики Александру Фельдману, который оказался единственным самовыдвиженцем, выигравшим у "слуг" в Харькове.

Кстати, во время избирательной кампании наблюдатели обратили внимание на предвыборный ролик Алексейчук, который, вероятно, был записан в здании Учебно-библиотечного комплекса Юракадемии. Дело в том, что согласно действующему законодательству, кандидатам в депутаты запрещается использовать для предвыборной агитации служебный транспорт, связь, оборудование, помещения, другие объекты и ресурсы по месту работы - а именно это и произошло. Правда, ни к каким последствиям для кандидата "шалость" так и не привела. Проиграв округ, Алексийчук недолго оставалась не у дел - после назначения Алексея Кучера губернатором она стала его советницей на общественных началах.

Неожиданное выдвижение советницы харьковского губернатора заставляет задуматься - а понимают ли "слуги", против кого они выдвинули неопытную преподавательницу Юракадемии? Тут-то и заключается самое интересное во всей истории с перевыборами на 179 округе. Очевидно, главными претендентами на победу, являются нардеп нескольких созывов Анатолий Гиршфельд, председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов и - внимание! - экс-регионал, бывший замглавы Администрации Януковича, Андрей Портнов, но обо всех по порядку.

Экс-регионал Анатолий Гиршфельд, скорее всего, как и летом, пойдет по округу самовыдвиженцем. В Верховной Раде Гиршфельд с 2002 года - последние 17 лет. Несколько созывов он в той или иной степени ассоциировался с "Партией регионов" или ее преемницами.

Бизнесмен владеет промышленной группой "УПЭК", в том числе Лозовским кузнечно-механическим заводом (ЛКМЗ), который является градообразующим предприятием, важным для округа - 80% Лозовой обеспечивается теплом от ЛКМЗ. Кроме того, Гиршфельд дает работу более 2 тысячам жителей города - весомая причина баллотироваться по этому округу, не так ли? С 2014 по 2019 год Гиршфельд был в депутатской группе "Воля народа", которая официально не входила в коалицию или в оппозицию, ситуативно голосуя в зависимости от своих интересов.

В целом, бывший нардеп имеет хорошие шансы на избрание, несмотря на то, что практически не выполнял своих предвыборных обещаний и пропустил тысячи (!) пленарных заседаний Рады. Что поделаешь, ведь именно на его предприятиях работают много избирателей, а мы знаем, как в таких случаях действует админресурс со стороны руководства...

Еще одним "крепким хозяйственником", который может составить конкуренцию Алексийчук, является председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов. Летом он уже пробовал силы на округе, заручившись поддержкой мэра Харькова Геннадия Кернеса. На своей должности Чернов с 2008 года, и фактически "пересидел" многих харьковских губернаторов - Арсена Авакова, Михаила Добкина, Игоря Балуту, Игоря Райнина, Юлию Светличную.

Старый номенклатурщик, Чернов пришел в управленческий сектор на заре Независимости и сумел пересидеть и "кучимистов", и "оранжевых", оставшись в должности при "бело-голубых", и при их оппонентах - "барыгах". Кстати, во время Революции Достоинства он активно выступал против нее. Так, довольно известным стало фото, где Чернов вместе с Добкиным на сессии Харьковского облсовета во время кровавых событий в Киеве надели футболки в поддержку милицейского спецподразделения "Беркут". Несмотря на такие "фокусы", он остался при должности и после 2014 года.

Глава облсовета часто совершает рабочие поездки по региону и делится планами насчет реализации социальных или инфраструктурных объектов - например, ремонтов школ, медпунктов. Правда, сроки реализации таких инициатив он часто не уточняет. Поверят ли ему жители округа - пока неизвестно, но на летних выборах он опередил Гиршфельда, придя к финишу "гонки" вторым после Кучера.

Впрочем, всем вышеозначенным кандидатам может спутать карты еще один потенциальный выдвиженец, который, правда, еще на заявил о своем желании побороться за мандат, но есть косвенные доказательства, указывающие на реалистичность такого варианта. На прошлой неделе известный юрист, бывший замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов, получил решение Печерского суда, гласящее, что он проживал на территории Украины последние пять лет. То есть, по законодательству имеет полное право быть избранным в парламент. Как печерское правосудие пришло к такому интересному вердикту, и куда подевалась австрийская "ссылка" Портнова - отдельный вопрос.

В случае, если экс-юрист Януковича действительно захочет ввязаться в борьбу на 179 округе, это серьезно изменит как расклад на самом округе, так и в партии "Слуга народа". Портнов давно известен теплыми отношениями с Игорем Коломойским и его группой в "Слуге" - нардепами Дубинским, Бужанским, Куницким и другими. Они, скорее всего, возьмуться активно и публично поддерживать "светоча юриспруденции", что, конечно же, совсем не на руку тем, кто выдвинул Викторию Алексийчук, то есть главе партии Александру Корниенко, Давиду Арахамии и иже с ними, другому крылу партии. Получается, довыборы на Харьковщине могут спровоцировать новый конфликт внутри "Слуги народа", которая и так раздираема противоречиями между "соросятами" и "коломойцами", ватниками и патриотами, "социалистами" и "либертарианцами".

Похоже, "токсичный" Андрей Портнов, с которым новая власть официально как бы не имеет ничего общего, может заставить руководство "слуг" пожалеть о своем поведении. Как известно, связи у него довольно обширные, да и "скелетах в шкафу" как прошлой, так и нынешней власти Портнов знает немало. Как он может это использовать, если все-таки пойдет на выборы, и во что выльется такой поход для Виктории Алексийчук и "Слуги народа" - скоро узнаем, волеизъявление пройдет уже 15 марта.