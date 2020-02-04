«Слуги народа» в минусе: Почему рейтинг Зеленского стремительно падает

Ігор Петренко / Depo.ua

Обнародованные свежие социологические данные демонстрируют пока незначительное, но снижение рейтингов президента Зеленского, как и его партии "Слуга народа". На "свято место" все более уверенно претендуют конкуренты - оппозиционеры всех цветов и направлений

По обнародованным сегодня данным Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, рейтинг Владимира Зеленского впервые за время его президентства упал ниже 50%, а партии "Слуги народа", которая зашла в парламент исключительно на волне поддержки избирателями "новых лиц" из "Квартала 95" - ниже 40%. Опрос проводился в конце января.

Социологи говорят, что сейчас доверяют или скорее доверяют Зеленскому 49,4%, не доверяют 39,3%. Значительно выше, 65,5%, рейтинг недоверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, которому доверяют 23,5%. После истории с прослушкой отношение к премьеру ухудшилось у более чем четверти, 38,5% опрошенных (у 46,9% не изменилось). Рейтинг же "Слуги народа" составил 38,9%, впервые после выборов упав ниже 40%. При этом вырос рейтинг у "Оппоплатформы" (14,8%), "Батькивщины" (10,8%) и "Евросолидарности" (10,6%). У "Голоса" рейтинг меньше проходных в Раду 5%. До 4% вырос рейтинг партии "Свобода".

Выводы из этой информации однозначны: очередная порция "зашкваров", в которые попадала в январе властная команда, все же сказалась. Это и запись то ли разговора, то ли совещания в кабинете премьера, где голоса, похожие на голос Гончарука, министра экономики Милованова, финансов Маркаровой и руководителей Нацбанка на уровне персонажей анекдотов обсуждают ситуацию в экономике страны, положение гривны и несколько издевательски высказываются о глубине понимания экономических реалий главой государства. Не прошел без последствий и таинственный вояж Зеленского в Оман, который, по данным канцелярии президента. И это еще украинцы в соцопросах не отреагировали на "собачий скандал", в который попал депутат-"слуга" Евгений Брагар.

Поэтому эти скандалы начали работать на снижение рейтинга власти. Однако показатели доверия к "зеленой" команде все же остаются на недосягаемой для конкурентов высоте. Однако речь идет исключительно о личном рейтинге президента Зеленского. А вот позиции главы правительства заметно ослабли. В том числе и из-за информационных атак бизнес-политических группировок, на мушке у которых оказались кресла премьера и ряда министров. Прежде всего речь идет об Игоре Коломойском и внимательных к его мнению депутатах-"слугах", которые заполняют информпространство "антиправительственным" контентом через социальные сети, главным образом Телеграмм и Фейсбук. А дальше эти новости и фейки радостно подхватывают, "отмывая" их, интернет-медиа.

Уверенно можно прогнозировать, что тенденции снижения рейтингов власти только усилятся. Ведь у "Слуг" на фоне метаний их идеологов от либертарианства через популизм к солидаризму так и не вырисовалась четкая стратегия развития государства. Нет и целостной команды - фракция в Раде не скрывает готовности разбежаться по клубам по интересам, правительство превратился в группу тренажеров для битья.

Причем правительственных коней на переправе могут начать менять уже вот-вот. Начиная с 4 февраля, согласно поручению президента, которое он дал лично премьеру, глава Кабмина должен отчитаться о снижении заоблачных зарплат руководителей госкомпаний и топ-чиновникив, оптимизации работы министерств. Наконец, Гончарук должен доложить о снижении тарифов на энергоносители. Действительно, цена газа уменьшилась, но учитывая экономические реалии и это обещание может провалиться. И тогда мяч окажется на половине президента, который будет иметь основания или продолжить ждать, пока "необкатанная машина" Гончарук все же обкатается и куда-то отправится, или принять кадровые решения.

Потому что это, кстати, не первое поручение Зеленского, которое игнорируется чиновниками. Вспомним историю с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком, которого президент еще летом выгнал с совещания и приказал разобраться с этим "разбойником". Но ничего дальше не произошло: Годунок отошел в "тень" - и все плохое для него на этом закончилось.

Так и не сложил мандат депутата бывший член фракции "Слуги народа" Роман Иванисов, который скрыл факт осуждения за изнасилование. Можно вспомнить и громкие разгоны на таможнях, о последствиях которых доподлинно ничего дальше неизвестно. Постоянно возникают новые и новые приколы, которые подносят снаряды оппонентам президента. Все эти "собачьи" и другие пикантные моменты активно используются ими для атаки на позиции власти. Поэтому и не удивительно, что уже заговорили о досрочных парламентских выборах летом 2020 года. Телеграмм-каналы и СМИ прямо пишут: нынешние "слуги" не оправдали доверия - давайте новых. Но по такой логике когда-то у них могут дойти руки и до идеи перевыборов президента.