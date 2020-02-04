Загадочные планы Ермака: Чем опасны разговоры о «немедленной реинтеграции» Донбасса

Тарас Паньо / Depo.ua

Умение не замечать тот факт, что Россия не собирается выводить войска и наемников с Донбасса, позволяет представителям команды Зеленского имитировать какую-то дипломатическую и экономическую деятельность в отношении дальнейшей судьбы региона. Но подогретые нереалистичными обещаниями надежды электората через несколько месяцев сыграют с этой политсилой злую шутку.

Свежее интервью помощника президента Украины Андрея Ермака, пожалуй у каждого, кто его смотрит впервые, вызывает подозрение, что он что-то пропустил. То ли какой-то большой кусок невероятно успешных переговоров в "нормандском формате", то ли, может, секретную миссию Госдепа США в Кремль, или еще какой-то решающий этап в завершении украинско-российского конфликта.





Поскольку главный чиновник президентской администрации говорит о том, что Украина приедет на следующую "нормандскую встречу", через каких-то три месяца, уже с готовым пакетом договоренностей, которые позволят провести в октябре местные выборы в ОРДЛО, и что прямо-таки сейчас "заканчивается работа по формированию со Всемирным банком крупного фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса". Будто бы все, что осталось сделать - это проинформировать жителей Донбасса о том, как старательно Украина собирается о них заботиться.

В этом месте появляется подозрение, что то ли Владимир Путин неожиданно покинул этот мир и Россия вывела с Донбасса войска и наемников. То ли, возможно, Украина стала частью союзного государства России и Беларуси и конфликт на Донбассе опять-таки кончился, пусть и катастрофическим образом.

Но нет, достаточно посмотреть на ленту новостей и убедиться, что мины и снаряды на Донбассе летают, как и летали, "двухсотые" и "трехсотые" разъезжаются по Украине, как и годом ранее, а, например, благие пожелания последней встречи в Париже были реализованы весьма отчасти и только в отношении обмена пленными. Так в чем же дело?

Если бы оптимистичные заявления о возможности "скоростной реинтеграции" Донбасса делал, к примеру, Гончарук - это еще можно было бы понять. Это был бы намек на то, что правительство готово (по крайней мере, теоретически) к началу выполнения каких-то своих экономических функций в регионе. Аккурат в тот момент, когда политики договорятся о завершении конфликта.

Но эти вещи говорит именно Ермак. Который, собственно, и является одним из ответственных за политические договоренности. И который должен был бы знать, насколько война на Донбассе далека от завершения. И понимать, что можно написать один, три или целых пять "пакетов договоренностей" относительно проведения свободных выборов а также подготовить большой фонд для экономического восстановления впридачу. Но до момента, пока Донбасс не перейдет под контроль Украины и границу с Россией не закроют украинские пограничники, разговоры хоть о выборах, хоть об "экономическом восстановлении" Донбасса, являются пустыми. Ибо убедить даже наиболее неприхотливую украинскую публику в том, что на Донбассе произошло свободное волеизъявление при военном присутствии России, Зеленскому и его команде не удастся.

И публичные отчеты про светлые перспективы - это, может, и является действенным способом приостановить падение рейтинга политсилы, которая сейчас находится при власти. Но этот способ имеет крайне кратковременное действие. И может принести немало вреда.

Первым и наиболее очевидным следствием является то, что разговоры о "вот-вот победим" стимулируют у электората Зеленского ничем не подкрепленные надежды. И если с "победой" в октябре не получится (в чем, кажется, не сомневается и сам Ермак), то действующий президент окажется через полтора года от начала каденции с колоссальным падением рейтинга. И будет вынужден, в лучшем случае, рассказывать о русских, которые "не оправдали надежд". А в худшем - на радость Кремлю, отчаянно попытается слепить "победу" из тех карт, которые на тот момент будет иметь на руках.

Вторым нежелательным последствием заявлений Ермака может быть ослабление поддержки Украины со стороны ЕС. Потому что если "Украина и Россия имеют прогресс в отношениях" - по крайней мере, о возможности такого прогресса регулярно говорят украинские чиновники - то даже имеющееся давление на Россию можно, при большом желании, пересмотреть. Исключительно с целью налаживания "конструктивного диалога".

И, в конце концов, есть третий, и, возможно, худший результат подобных заявлений. Они, с одной стороны, служат для временного самоуспокоения действующей политической элиты и ее сторонников. А с другой - четко демонстрируют Кремлю, что адекватных сценариев противодействия России в деле конфликта на Донбассе у Киева сейчас не просто нет - над ними, очевидно, никто даже не работает. Все заняты созданием "пакета договоренностей" относительно выборов, которых на самом деле не будет.

А вообще, слушая интервью Ермака, в голову приходит довольно банальная вещь. Мировая дипломатия знает примеры, когда политические игроки маскировали свои истинные намерения под оптимистичными, чтобы не сказать пропагандистскими, заявлениями. Недавно отставленный Сурков - яркий пример подобной тактики. Но дипломатия, кажется, не знает ситуаций, когда замена политического плана оптимистичными заявлениями привела бы к чему-то, отличному от катастрофы.