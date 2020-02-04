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Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы
Перекраивание районов будет проведено парламентом с подачи правительства. Они смогут сделать это по своему произволу, игнорируя мнение громад и районных советов.
К открытию новой сессии парламента правительство подготовило законопроект №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины". Если не отвлекаться на всякие частности, то главное, ради чего этот закон сейчас понадобился Зе-команде, это укрупнение районов перед местными выборами.
Согласно проекту область состоит из районов и только. Никаких городов областного подчинения не предусмотрено. Проект предлагает установить, что район состоит из громад, общая численность населения которых составляет не менее 150 тыс. жителей. В особых случаях (в горной местности и на территориях со сравнительно невысокой плотностью населения) - не менее 100 тыс.
Что это будет означать на практике, посмотрим на примере Киевской области. Сейчас она состоит из 37 административно-территориальных единиц - 12 городов областного подчинения и 25 районов. Из них, по данным областного управления статистики, имеют более 150 тыс. населения только город Белая Церковь и Киево-Святошинский район (оба по 209 тыс.). Остальные 35 городов и районов насчитывают в среднем всего лишь до 39 тыс. жителей. В результате укрупнения из этих 37 административно-территориальных единиц получатся около 10 районов (возможны варианты от 8 до 12). Вокруг их списка и состава еще, несомненно, будет идти нешуточная борьба.
Теперь о том, кто будет решать все эти вопросы. В проекте записано, что образование, ликвидация, установление (изменение) границ районов осуществляется Верховной Радой; проект решения об установлении (изменении) границ района вносится на рассмотрение Верховной Рады Кабинетом министров на основании представления соответствующего районного совета. Такой порядок начнет действовать через год после вступления закона в силу.
А в течение первого года действия закона правительство и парламент смогут обойтись без учета мнения местных советов. В законопроекте записано, что за это время правительство должно без представлений соответствующих райсоветов внести на рассмотрение парламента проекты законодательных актов о приведении районов в соответствие с требованиями этого закона (то есть, проще говоря, об укрупнении районов). Это означает, что парламент с подачи правительства объединит городские, поселковые, сельские громады в районы по своему произволу. И сможет проигнорировать мнение громад.
Хотя в проекте на укрупнение районов отводится один год, однако это может быть сделано и в более короткие сроки. Все зависит от того, когда на Банковой захотят провести местные выборы. Алгоритм понятен: сначала - переформатирование административно-территориальных единиц, а затем уже - местные выборы (но не наоборот).
Понятно и то, что этот алгоритм может усложниться из-за других планов Банковой. В частности, из-за тех уступок, которые может сделать Владимир Зеленский на переговорах с Путиным. Пока что законопроект, внесенный правительством, не содержит никаких "зрад" типа особого статуса ОРДЛО. Но все может измениться.
Кроме того, на данный момент неизвестно, каким будет третий вариант законопроекта Зеленского №2598 о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти (первые два варианта были отозваны 27 декабря и 17 января). И потребует ли он внесения каких-либо корректив в основы административно-территориального устройства, предложенные правительством.
1 февраля помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что через три месяца должен состояться саммит нормандской четверки, к которому Украина готовит новый пакет договоренностей. По словам Ермака, он надеется, что будут сделаны шаги для того, чтобы местные выборы по украинским законам прошли в конце октября не только на неоккупированной территории Украины, но и в ОРДЛО. Однако совершенно непонятно, насколько согласуются эти ожидания Ермака с законопроектом правительства. Например, действительно ли Банковая хочет, чтобы Верховная Рада еще до ухода на летние каникулы (иначе не получится провести местные выборы в октябре) успела переформатировать административно-территориальные единицы во всех областях, включая и оккупированные части Донетчины и Луганщины.
Подытоживая, можно сказать, что законопроект №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины" прелестен тем, что он затронет интересы жителей всех областей Украины. Всюду будет укрупнение районов и передел власти, а значит, всюду добавится недовольных - особенно в тех городах и поселках, которые лишатся статуса райцентров. Свои эмоции украинцы выплеснут на местных выборах, а если одновременно пройдут еще и выборы в Донецкий и Луганский облсоветы с участием жителей ОРДЛО, то осень может оказаться очень жаркой.
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