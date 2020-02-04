Telegram-пузырь: Сколько стоят политические войны и создание «сетей» в Украине

Антон Коломойцев. Андрій Коваленко / Depo.ua

Перехватит ли новая альтернативная информационная платформа денежные потоки у других игроков рынка СМИ.

Бум микромедиа, которые транслируются через мессенджер Telegram, возник из-за кризиса доверия к традиционным медиа, а также вследствие цензурированности самой популярной соцсети в Украине - Facebook. Для украинцев Telegram стал как бы глотком свободы, как когда-то для граждан СССР - западные радиостанции, которые рассказывали о жизни в Союзе больше правды, чем все тогдашние СМИ.

Но вместо того, чтобы сделать украинскую политику более прозрачной и понятной, Telegram лишь запутал потребителя, погрузив его в пучину фейков и манипуляций.

Российский шаблон

Telegram как способ распространения информации, такое себе СМИ нового типа, пришел в Украину из России. Его создал известный российский интернет-менеджер Павел Дуров после того, как потерял влияние на социальную сеть "Вконтакте". Сначала это был просто мессенджер, который продвигали как более защищенную альтернативу Viber'у и WhatsApp. Но в какой-то момент в нем увидели потенциал массового информирования.

Приманкой Telegram'а стала возможная анонимность, которую гарантирует разработчик. Вы можете создать один или десяток каналов, регулярно наполнять их любым контентом и при этом оставаться в тени. Это создало специфическую возможность сливать компромат без опасности быть пойманным и наказанным. И этот инструмент слива оказался намного удобнее и безопаснее, чем традиционные медиа и даже соцсети, в которых довольно сложно оставаться абсолютно непрозрачным.

Пару лет назад кто-то, приближенный к центрам влияния в российском Кремле, увидел в этом новую возможность влиять на массы. Набивать читателей сначала пробовали с помощью соцсетей. Но потом в игру вступили Роскомнадзор совместно с ФСБ, которые пытались заблокировать мессенджер на территории России. Дискуссия о необходимости блокировать Telegram вышла в широкий простор и сделала для его популяризации больше, чем все предыдущие средства раскрутки. В итоге, Кремль был вынужден купить наиболее популярные политические каналы и создать собственную сеть.

В Telegram начали вливаться большие средства, ведь каждая более-менее влиятельная политическая группа начала создавать свою сеть анонимных каналов или перекупать уже существующие. Традиционным медиа оставалось только с завистью наблюдать за стремительной капитализацией новой платформы, которая стала едва ли не основным полем для информационных войн.

Что ищут украинцы в Telegram

В Украине популярность Telegram'а обусловили те же самые российские анонимные каналы, которые начали искать новые рынки. В мощных российских телеграм-сетях начали возникать специфические каналы, посвященные событиям в ОРДЛО и в Украине. Наиболее очевидную заинтересованность демонстрировали так называемые политические эмигранты из окружения Януковича, которые так или иначе ищут возможность быть в украинском контексте. Среди ассоциированных с ними называют "Женщину с косой", "Крокодил" и другие разного рода "информированные" каналы.

Но, в отличие от России, у нас популярность Телеграма была обусловлена не тем, что его начали запрещать, а новым способом подачи информации, который позволяет потребителю почувствовать свою принадлежность к узкому кругу посвященных. На фоне дефицита истины причастность к сокровенным знаниям создает иллюзию информированности и якобы контроля за процессом. Понятие "инсайд" стало сакральным символом достоверности вброшенной информации.

По сути Telegram играет на низменном стремлении потребителя к сплетням. Ведь именно анонимные телеграм-каналы создали возможность почувствовать себя приобщенным к "тайнам" реальных отношений внутри власти. Отсутствие понятного и выразительного представления об истинных мотивах принятия решений властью, читатели с восторгом потребляют различные версии и слухи, маркированные как "инсайд".

Именно дефицитом информации объясняется и то, что многие украинские СМИ "подсели" на Telegram и часто используют его как источник информации. Подход здесь такой: информация похожа на правду, выглядит как правда, а значит и является правдой. Тем более, что проверить ее нет никакой возможности из-за недоступности и закрытости того же Офиса президента, правящей партии, вокруг которых в основном и происходят все telegram-интриги.

Telegram как политический инструмент

Специфика украинского Telegram'а проявилась в том, что наряду с анонимными каналами есть много и авторских. Они сначала становились дублерами аккаунтов в Facebook, а затем переходили и в статус основных. Так, в Telegram прочно обосновался блогер и с недавних пор партийный лидер Анатолий Шарий, который по количеству своей аудитории даст фору большинству анонимок. Правда, канал у него частично набит ботами - это легко проверяется в статистических серверах. Поговаривают, что именно Шарий причастен к наиболее инсайдерским каналам. Аналогично уверенно себя чувствуют на новой платформе Александр Дубинский, Андрей Портнов или Максим Бужанский, которые также не гнушаются ботами.

В то же время практика свидетельствует, что наиболее успешным в плане информационного воздействия является симбиоз авторских и анонимных каналов, когда первый вброс делается через безымянный, а потом подхватывается блогерами и традиционными СМИ.

Конечно, никто из крупных игроков, в том числе и ОП, не признают своей причастности к сетям каналов. Особенно анонимных. Чтобы классифицировать их по группам принадлежности нужно некоторое время отслеживать контент, публикуемый на предмет его полезности тому или иному политическому бенефициару.

Примечательно, что использовать Telegram как политический инструмент в Офисе президента начали довольно быстро. Так называемый пул "каналов Банковой" начали использовать по российскому примеру для внутривидовой борьбы. Среди активных сеток можно также найти пул каналов, который ориентируется на интересы олигарха Игоря Коломойского. Поговаривают, есть своя сеть у министра внутренних дел Арсена Авакова. Также солидный пул есть у уже упомянутых выше политических эмигрантов. Пробует свои силы в "телеге" и Петр Порошенко, хотя и не так успешно, поскольку в его медиа-офисе долго оставались консерваторами и не признавали перспективность новой платформы. А сегодня, судя по активности его канала по приумножению аудитории, им занимаются не очень профессиональные SMM-щики, которые закупают аудиторию.

Кроме конкретно ориентированных на тот или иной центр влияния, в Telegram'е стремительно растет сегмент политически-коммерческих каналов. Их целью является уже не столько обслуживание единого спонсора, как зарабатывание на информации. Формируется даже своеобразный рынок, когда право владения на те или иные каналы и целые сетки может передаваться из рук в руки.

Сколько это стоит

Если говорить о бюджете, то существует несколько способов инвестиций в Telegram. Первый - создать чистый канал и набирать живую аудиторию, рекламируя его в Фейсбук, в других каналах Telegram и различными инструментами. Это более дорогостоящий и довольно медленный метод. Чтобы получить канал в 10 тысяч подписчиков, придется потратить минимум 100 тысяч гривен на продвижение. Отдельно стоит закладывать зарплаты ЅММ-щикам и райтерам. Достичь 10 тысяч можно за срок от 2 до 5 месяцев. Можно делать это быстрее, если иметь свою сеть каналов или доступ к СМИ. Это будет живой канал с реальными людьми.

Второй - создать искусственный канал и постепенно набивать его реальными людьми. Здесь все довольно просто. Владелец создает канал. Покупает условно 10 тысяч ботов (от 2000 гривен). Также тратит в месяц $500-1000 на покупку просмотров своего канала у ботоферм. Проще говоря, за эти деньги посты канала будут читаться теми самыми 10-ю тысячами подписчиков. Для чистоты статистики. Этот вариант хорош для создания сразу готовой иллюзии влиятельного канала. Чаще всего так делают с целью сразу добавить этот канал в существующую сетку. Один из последних примеров такого бото-канала - Картель.

Сеть из двух-пяти каналов может обойтись владельцу в 5-10 тысяч долларов в месяц, включая зарплаты SMM-щиков и райтеров.

Но уже сегодня такие инвестиции окупаются. "Джинса" в Телеграме стартует от $500 долларов. И эти каналы - сети каналов - становятся еще одними точками доступа, в которые вбрасывается и распространяется необходимая информация.

Telegram-гейты

Крупнейшим феноменом украинского Telegram'а можно считать анонимный канал Джокер, который благодаря ряду пранков смог развести кое-кого из известных политиков на компрометирующие признания. Так было с известным парламентским повесой Богданом Яременко, который имел неосторожность не узнать собеседника и выболтал лишнего. С Джокера начался и постельный скандал в Минтрансе, который стоил должности заместителю министра Александре Клитиной. Но похоже, что Джокер все же недавно сменил владельца, поскольку практически перестал продуцировать компромат на власть.

Немало "шороха" наделал канал Темный рыцарь, который некоторое время будоражил общество секретами внутренней кухни "Слуги народа", публикуя скриншоты внутрифракционных переписок. Но в какой-то момент рыцарь потерял доступ к этим данным и начал кормить читателей уже не секретами партии, а оценками и трактовками. Темный рыцарь связан с Александром Дубинским и Максом Бужанским.

Скандальным стал также пул каналов, которые многие наблюдатели связывают с Банковой. А конкретно - с коммуникационным менеджером Зеленского Кириллом Тимошенко, который формально является заместителем председателя ОП. Вбрасывая инсайды, которые в выгодном свете выставляют руководителя президентского Офиса Андрея Богдана, эти каналы нарвались на гнев помощника президента Андрея Ермака, о котором создано представление как об альтернативном богдановскому центре влияния на Владимира Зеленского. Якобы Ермак обвинил Тимошенко в подрыве своего и президентского авторитета с помощью Telegram, чем вынудил последнего оправдываться и дистанцироваться от причастности к анонимной сетке, в которой флагманские функции выполняют довольно популярные каналы Легитимный и Резидент.

Последний скандал, кстати, становится фактором дальнейшего роста популярности Telegram'а, поскольку привлечение внимания со стороны высших должностных лиц и попытки докопаться до истинных владельцев сыграет ту же роль, какую в свое время сыграл Роскомнадзор в РФ.

Перспективы

Если рассматривать украинский сегмент Telegram'а как кальку с российского, то можно прогнозировать дальнейший рост с вливанием в эту сферу существенных средств. Не исключено, что мы наблюдаем надувание очередного пузыря, который за короткий срок будет насыщен продуктом, который потребитель просто не будет успевать переваривать.

Поэтому, если пузырь громко не лопнет в результате потери, например, возможности сохранения анонимности, придет стабилизация. И Telegram станет еще одним сегментом медиапространства, частично потеснив конкурентов в лице ТВ, радио и консервативных интернет-площадок. Впрочем, учитывая в целом низкую капитализацию медийного рынка Украины с низкими объемами рекламных бюджетов, вполне может случиться так, что "Боливар" не выдержит очередного наездника.