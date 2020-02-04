Фантазии Ермака: Несколько вопросов о выборах на Донбассе

Андрій Коваленко / Depo.ua

Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей Нормандской встрече украинская сторона сможет договориться о проведении местных выборов на всей территории страны.

Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале KRYM - критическое мышление.





Фантазии Ермака о местных выборах в ОРДЛО уже в октябре озвучены не впервые. Однако, стоит понимать риски такого решения для Украины. Потому что выборы и в самом деле можно будет провести. Ермак с Козаком договорятся, Украина закроет глаза на то, что огонь так и не прекратили, хоть и договаривались в Париже об этом до нового года. Закроет глаза на отсутствие еще трех точек разведения, доступа украинских медиа и политиков до ОРДЛО и так далее. И тогда мы рискуем получить не только в ОРДЛО пророссийские партии боевиков в своем большинстве. Они могут перекинуться и на подконтрольный Донбасс. Таковы ментальные особенности этого региона. Сегодня там царит ОПЗЖ. А завтра...

У меня к Ермаку есть несколько вопросов:

1. Если очередная нормандская встреча в апреле, каким образом он хочет организовать местные выборы в ОРДЛО уже в октябре с отсутствием законодательной базы и механизмов вывода иностранных войск, взятия под контроль границы? Или этот момент в Минских договоренностях реально переписать и выполнить? Или мы пойдем на выборы без границы и с российскими войсками?

2. Каким образом Ермак видит информационную стратегию в ОРДЛО? Неужели не понятно, что за 6 месяцев невозможно сделать так, чтобы украинские телеканалы и украинская информация вычистила из голов "зазомбированных" жителей ОРДЛО российскую пропаганду. Более того, как власть собирается делать так, чтобы потоки этой пропаганды там уменьшились? Этого же не произойдет. Поэтому украинские партии точно проиграют, потому что у населения будет страх

3. И отсюда следующий вопрос. Как Ермак хочет помочь жителям ОРДЛО преодолеть страх и проголосовать за украинские партии, а не политсилы ОРДЛО? Как он хочет доносить правду о наших политсилах?

4. Каков механизм проведения выборов? Как за такое короткое время законодательно урегулировать амнистию? Как допустить в ОРДЛО наших политиков? Как законодательно распространить децентрализацию на ОРДЛО и в целом урегулировать там работу наблюдателей, решить вопрос пленных? Как законодательно организовать там выборы?

Вопросов еще очень много. Пока что все идет к двум сценариям. 1. Выборов в ОРДЛО в октябре не будет. 2. Выборы будут гибридные по российскому сценарию.