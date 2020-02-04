Дыра в бюджете и Донбасс: Какая война ждет правительство Гончарука

Ігор Петренко / Depo.ua

Разговоры об изменениях в правительстве продолжаются с момента обнародования "пленок Гончарука". Ожидаемо, что они усилятся на фоне возобновления заседаний Верховной Рады.

В феврале планируется промежуточный отчет Кабмина. С этим событием эксперты связывают активизацию премьер-министра и членов его команды на нескольких направлениях, едва ли не самым главным из которых является тарифное. В пятницу Гончарук побывал в Житомире, где посетил жилой дом, в котором провели мероприятия по термомодернизации. "В 2020 году в полную мощность заработает Фонд энергоэффективности по новому принципу: "сверху-вниз", анонсировал он нововведения в сфере ЖКУ. В тот же день премьер сообщил про еще один успех: 43 предприятия осуществили перерасчет тарифов на тепло в 21 области и городе Киеве. "Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше", похвастался Гончарук. В то же время его оппоненты отмечают, что заслуга правительства в этом незначительна, ведь падение цены на газ стало трендом, Кабмин лишь воспользовался случаем. И сейчас пиарится.

Не в пользу Гончарука перед отчетом перед парламентом пойдет и падение гривны после определенного периода ее укрепления. Психологический эффект финансового улучшения благодаря росту национальной валюты рискует смениться эффектом неопределенности. Но самый мощный удар по позициям правительства могут нанести не реальные проблемы в экономике, а борьба между группами влияния во власти и вне ее за должности в Кабмине.

Еще в середине января парламентский комитет согласовал кандидатуру председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий вместо министра Алены Бабак. Поддержал Шмыгаля и Гончарук. Но возможное назначение сразу привязали к группе влияния Рината Ахметова. Дальше - больше: выступления Гончарука или его министров на телеканале "Украина" сразу обрастают предположениями об углублении дружбы Ахметова с Гончаруком. Вплоть до появления в правительстве других должностных лиц с орбиты Рината Леонидовича. То же касается и посещения министрами эфиров каналов Виктора Пинчука. При этом СМИ, которые рассказывают про кулуарные игры вокруг Кабмина, и Телеграм-каналы, раз за разом "увольняют" и "назначают" чуть ли не весь состав правительства с Гончаруком во главе. А еще отмечают, что кадровыми раскладами не довольны в группе влияния Игоря Коломойского, поэтому от ее представителей звучит больше всего критики в адрес премьера и его подопечных.

Что из этого правда, сказать пока сложно. Сам Гончарук излучает уверенность в сохранении своего правительства почти без изменений. Хотя, очевидно, что по определенным позициям ему придется учесть пожелания Банковой. А вот учтет ли она пожелания групп влияния? Здесь все будет зависеть от крупных торгов. На кону - окончательное принятие закона о рынке земли, закон о труде, также говорят о возвращении к законопроекту об изменениях в Конституцию относительно децентрализации и об императивном мандате. Что касается последнего, то его хотели нахрапом принять в сентябре, однако против выступили сами "Слуги". И вот эту идею достали из анналов. Как сообщил нардеп из "СН" Максим Бужанский, вопрос об императивном мандате появился в повестке дня на 4 февраля. Не исключено, что на фоне премьериады или министриады в Раду внесут еще несколько интересных законопроектов, которые получат поддержку в обмен на портфели в правительстве Гончарука. То есть, пока не принят закон о рынке земли и другие чувствительные законопроекты, о каких-то перестановках в Кабинете министров можно говорить лишь условно.

Но за всеми разговорами о ротации прячутся главные вызовы для Гончарука и его чиновников. Это - падение промпроизводства, дыра в бюджете (по данным Госказначейства, дефицит бюджета на конец 2019-го составил 78,050 миллиарда гривен, что на 32% выше, чем годом ранее), которая будет только увеличиваться. Так, по оперативным данным казначейской службы о выполнении бюджета в январе, доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи. То есть, в январе бюджет недополучил ¼ доходов. В Минфине нашли объяснение: причины недопоступлений - укрепление гривны, снижение цены на газ и ряд других товаров а также уменьшение объема импорта. То есть, все то, что правительство ставит себе в позитив.

Есть еще один вызов - артикулированное помощником президента Андреем Ермаком желание власти провести выборы на временно оккупированных территориях в октябре этого года. Не сложно догадаться, что под эти разговоры активизируется тема возобновления выплат пенсий жителям ОРДЛО, эти пенсии не получавших. Напомним, председатель комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова даже говорила, что эти категории граждан имеют право получать две пенсии - украинскую и от оккупантов. Эксперты же подсчитали: на 1 января 2020 года сумма задолженности перед пенсионерами из ОРДЛО достигнет 85 млрд грн. С каждым месяцем эта сумма будет расти. И если на Банковой решат стимулировать реинтеграцию Донбасса выплатой долгов перед пенсионерами на оккупированных территориях "под выборы", то удар по бюджету окажется грандиозным. С последующими негативными последствиями для миллионов граждан.

Поэтому, на самом деле, во всех этих баталиях вокруг правительства главным остается вопрос, когда уйдут того или иного министра, или когда отставят премьера, а также найдется на их место замена. Не для того, чтобы просто временно посидеть в мягких креслах, на это точно выстроится очередь желающих. Речь о другом - найдутся ли способные исправить ошибки и правительства, и Банковой, и парламента, и хватит ли у них для этого времени.