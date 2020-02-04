Нервное молчание Помпео: Почему гость из США «не услышал» Зеленского

Тарас Паньо / Depo.ua

Цели визита госсекретаря США явно не совпали с чаяниями украинского президента, поэтому разговор у них, кажется, вышел немного асимметричный. Помпео своей цели достиг, а вот насчет Зеленского возникают очевидные сомнения.

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Украину фактически подошел к концу. Суть сказанного американским чиновником по итогам визита была относительно проста.

Она сводилась к тому, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Украины, не признают российской аннексии Крыма, и будут противодействовать России с помощью санкций столько, сколько это будет необходимо. Также США будут поддерживать стремление Украины во вступлении в НАТО и в приближении к Евросоюзу. Если учесть имеющийся уровень отношений между США и ЕС, в этом месте хотелось добавить "спасибо, лучше не надо".

Также Помпео в очень дипломатичной манере намекнул, что у Украины не все в порядке с коррупцией, заявив, что "мы продолжаем поддерживать Украину, в том числе антикоррупционные усилия. США работают над тем, чтобы Украина перестроила верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость". Помпео также в очередной раз заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не выдвигал Украине никаких условий для визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского. И тем более никак не связывал этот момент с расследованием относительно Джо Байдена.

Фактически, это были и все осмысленные дипломатические месседжи госсекретаря США - которые Depo.ua в таком же порядке и предусмотрело.

А вот украинский президент был гораздо более многословным. Он говорил о безопасности - выражая надежду, что США будут активнее вовлечены в процессы мирного урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма. Он фактически попросил назначить нового спецпредставителя по Украине на место дезертира-Волкера. Он закинул словечко о том, что Украина рассчитывает на отмену пошлины на импорт стали со стороны США. Произошло это в приступе заботы о национальном производителе, или по подсказке небедных и влиятельных производителей той самой стали (а также труб из нее) - история доподлинно не знает. Но, в любом случае, упрек этот не достигнет своей цели, потому что накануне выборов, когда Трампу вспомнят, что он так и не выполнил обещания "защитить и возродить ржавый пояс Америки", снимать пошлины на зарубежную сталь ну совсем не с руки. Президент, конечно, не дошел до того, чтобы публично "проявлять заинтересованность в стратегических американских инвестициях в различные сектора украинской экономики", как сделал тонкий дипломат Вадим Пристайко - но его тональность, в общем, вполне вписывалась в подобный дискурс. Зеленский даже заявил, что ситуация вокруг импичмента Дональда Трампа не имела негативных последствий для отношений Украины и США, чем вызвал нервное подергивание лица Помпео.

Который, в сухом остатке, ровным счетом никак не прореагировал на многочисленные предложения украинской власти. Не пообещав толком не то что спецпредставителя отправить - а даже решить вопрос с отсутствующим послом, заявив, что "со временем мы решим все дипломатические вопросы".

И дело не в том, что плохо воспитанный Помпео не понял прозрачных намеков украинской стороны. Дело в том, что у него и у украинского президента были очень, очень разные задачи.

Помпео приехал сюда демонстрировать Сенату США, что политика администрации Трампа - если ей позволят остаться на месте - будет адекватной. И судя по ситуации в Сенате, где количество "раскольников"-республиканцев пока недостаточно даже для того, чтобы принять решение выслушать всех свидетелей в деле об импичменте, Помпео своей цели достиг.

А цели Зеленского - привлечение США к разруливанию ситуации на Донбассе, и активное "вхождение" американских денег в украинскую экономику - сейчас в планы Госдепа не входят ровным счетом никак.

Потому что хотя перед началом визита Помпео и рассказывал Bloomberg о том, что Украина - "огромный торговый партнер для Соединенных Штатов Америки", все это - не более чем слова. С одной стороны, товарооборот между США и Украиной и в самом деле стремительно растет третий год подряд. И достигает без малого 5 миллиардов в год. Впрочем, в общем списке торговых партнеров США Украина уверенно занимает 67-е место, расположившись между Алжиром и Багамскимим островами. Что, в общем, исчерпывающе характеризует важность этих отношений как для Вашингтона, так и для Киева (например, наш товарооборот с ЕС уверенно приближается к 50 миллиардам евро в год).

А втягиваться в непростое, и, главное, в данный момент безнадежное дело дипломатического урегулирования конфликта с Россией Помпео не отважится за все сокровища мира.

Поэтому сегодняшний разговор между президентом Украины и госсекретарем США оставил двоякое впечатление. С одной стороны, обе стороны сделали все необходимые дипломатические реверансы, и пообещали сделать все для обеспечения светлого будущего двусторонних отношений. Беда только, что каждая из сторон видит это светлое будущее очень по-своему. И шансов на то, что до завершения следующих президентских выборов в США ситуация хоть немного изменится, на самом деле крайне немного.