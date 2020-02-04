Обтекаемая конкретика. О чем Помпео попросил Зеленского в Киеве

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Киев должен выполнить определенные условия, чтобы Владимир Зеленский смог наконец посетить Белый дом.

Государственный секретарь США Майкл Помпео после скандала "Вы думаете, американцам есть дело до Украины?" прибыл в Киев в личном порядке подтвердить, что, может, простым американцам она и впрямь до лампочки, но руководство страны на этот вопрос отвечает очень и очень утвердительно. Причем отвечает конкретно администрация Дональда Трампа, что глава Госдепартамента за время совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинга на Банковой подчеркнул дважды.

В свои выступления Зеленский и Помпео вложили как перечисление достижений в двусторонних отношениях, так и призывы к действию, а также прозрачные и непрозрачные намеки.

Сталь и преемник Волкера

Так, украинский президент порадовался обсуждению поставок новой партии американских локомотивов (компании General Electric) "первой в истории (видимо, Украины) прямой закупке Javelin", поставке катеров класса Island и выразил желание прикупить вооружения для укрепления украинской ПВО. Также отметил, что активное сотрудничество со Штатами в реформировании украинского оборонпрома может обусловить кооперацию "с топовыми оборонными компаниями США". Зеленский поблагодарил США как за поддержку суверенитета, так и за санкции, в частности в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2"; ну и, конечно, за то, что Вашингтон поделился важной информацией о сбитом Ираном украинском "Боинге".

Призывы/просьбы Зеленского к Штатам следующие:

Первый - назначьте чиновника в Госдепартаменте, т. е. преемника Курта Волкера, который бы поспособствовал более активному вовлечению США в процессы мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.

Второй - отмените 25-процентные пошлины на импорт стали, что является "чувствительным вопросом для нашего металлургического экспорта".

Третий - американский бизнес приглашается для строительства в Украине мостов, дорог, добычи нефти и газа, включая разработку Черноморского шельфа.

Отдельно следует отметить, что Зеленский прислушался к бывшему поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору и обозначил важность двухпартийной поддержки Украины - и республиканцами, и демократами. То, что это прозвучало публично, хорошо. Хотя неизвестно, формируют ли на практике в ОПУ внешнюю политику, исходя из важности поддержки обеих партий.

Слушайтесь МВФ и ждите

Майкл Помпео начал свое выступление с извинений за то, что не прилетел в Киев в начале января, как планировалось. "Вопросы, связанные с Ираном, задержали меня в Вашингтоне", - сказал он, поблагодарив за понимание. После чего выразил соболезнования в связи с крушением самолета МАУ и пообещал помощь в этом направлении.

Убрать неприятный осадок от вероятных высказываний об отношении американцев к Украине госсекретарь попытался тем, что напомнил о своих визитах в Киев - в 2014 и 2015 гг., и похвалой за достигнутый на сегодня прогресс. Кроме того, Помпео назвал Украину "крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом" и, по сути, упрекнул ЕС за недостаточную поддержку Киева (о чем постоянно говорит Трамп), когда заявил, что Украина "кормит европейцев" и создает условия, чтобы батареи в их квартирах были теплыми.

Помпео, как и ожидалось, пообещал Украине дальнейшую поддержку в реформировании, антикоррупционной деятельности, достижении верховенства права, укреплении инвестклимата, оборонного климата и энергонезависимости. При этом напомнил, что, защищая Украину от российской агрессии, Штаты никогда не признают аннексию Крыма, вместе с Канадой отреагировали на захват украинских катеров и буксира в Керченском проливе, ввели санкции против "Северного потока-2", а главное - с января 2017 года, т. е. с начала каденции Трампа, Вашингтон дал Украине больше $1 млрд помощи в сфере безопасности. Помпео заверил Киев в том, что инвестиции будут, но одним из условий того назвал выполнение Украиной требований МВФ. По крайней мере вслед за инвестициями именно МВФ он упомянул.

Нелегкая это работа...

За вступительным словом последовали вопросы. По два для украинских и американских СМИ Зеленскому и Помпео. Естественно, они касались процедуры импичмента и расследования относительно Джо и Хантера Байденов.

Зеленский, отвечая на вопрос Валерии Чепуренко (канал "Украина 24") о том, не ухудшил ли импичмент отношения двух стран, попытался отшутиться: "Я все думал, когда будет этот вопрос. Потому что когда мы начинаем говорить с США, всегда вопрос про импичмент президенту Трампу". Помпео посмеялся, а Зеленский продолжил: мол, не ухудшили, а "наоборот" и в отношениях "новый шаг". Пытаясь же уйти, размыть неудобный вопрос, президент перевел его в плоскость роста американских инвестицией, что для Банковой является "такой же трагедией... стратегией (исправился Зеленский), как на Донбассе".

Аналогично пространный и затянутый ответ гарант дал и на вопрос уже от корреспондента AP относительно визита в Белый дом. Да, говорит, визит хочу, потому что это "правильно для обеих стран, правильно для отношений между нашими странами, правильно для статуса Украины". После чего зачем-то опять всем напомнил, как тяжело ему работать президентом, и пустился в рассуждения о том, как, собственно, следует выстраивать отношения с другой страной - дабы "каждое слово было не просто словом политического путешественника", а способствовало конкретным договоренностям, чему-то, что "можно взять" для страны. Сразу в памяти всплывает его невразумительная поездка в Оман - отдых, оказавшийся рабочим визитом. Что конкретно президент "взял" у Омана?

Да и на вопрос можно было ответить короче: "хоть завтра". Эту фразу он сказал в самом конце своих рассуждений. По сути, Зеленский укрылся за шторкой прагматизма. Несколько дырявой, правда.

Приходите завтра

Помпео же отвечал на каверзные вопросы куда виртуознее. "Было ли расследование по Байденам условием для встречи Трампа и Зеленского в Белом доме?" - поинтересовались у госсекретаря. Тот был лаконичен: никаких условий не выдвигалось. А вот ответ на вопрос о назначении нового посла и дате встречи президентов следует разобрать детальнее.

Во-первых, посол будет. В свое время. И учитывая, что конкретные кандидатуры уже имеются, то это технический вопрос по большей части. Во-вторых, встреча пока не планируется. У Зеленского и Трампа была "очень хорошая встреча" в сентябре в Нью-Йорке. Не в Вашингтоне, но "Большое яблоко" Дональду Трампу ведь даже ближе. В общем, пока хватит. Чтобы были назначены и посол, и конкретная дата визита Зеленского в Вашингтон, "покажите значительный прогресс". Прогресс в чем?

Как писала "ДС", одним из краеугольных камней диалога Белого дома с Банковой является требование интенсифицировать борьбу с коррупцией. Этим тезисом администрация отвлекает внимание от фактов вероятного давления на Киев и процедуры импичмента. И нельзя не обратить внимания на фразу Помпео в ходе ответа на вопрос о после и встрече: "Нужно меньше думать о том, что говорим, а больше о том, что делаем, чтобы был результат для американского и украинского народов". Де-факто это обращение к Зеленскому: хотите переговоров - докажите, что действительно в них заинтересованы, и выполните известные вам просьбы Трампа касаемо Байденов.

При этом по своей сути ответ Помпео - прекрасный образец американского дипломатического искусства политической обтекаемости, поскольку фактически госсекретарю нечего предъявить на это "когда будет показан значительный прогресс". Размытая формулировка позволяет в случае необходимости конкретизировать условие, а значит, и решить определенные вопросы. Этого очень сильно не хватает украинской внешней политике. Киев в большинстве случаев стремится как раз к публичной демонстрации конкретики, тем самым сужая собственное пространство для дипломатических маневров.

Выводы

Все переменные дальнейшего диалога Вашингтона и Киева понятны. Но визит Майкла Помпео в Киев следует все же расценивать в двух плоскостях. Первая касается непосредственно двусторонних отношений. Вторая - международный контекст и интеграция визита в турне главы американской дипломатии в страны условного "восточного фронта". Ведь из Киева Помпео направляется в Минск, затем будут Казахстан и Узбекистан. В контексте национальных интересов и противодействия режимам в России и Китае Соединенных Штатов лишних стран в этом списке попросту нет.