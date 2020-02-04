Бесконкурсный отбор. Почему застрял социальный лифт Зеленского

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Правительство отменило конкурсный набор руководителей госкомпаний. Это облегчит верхушке Зе-команды трудоустройство своих знакомых и протеже своих спонсоров.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах было много разговоров о социальном лифте, который поможет подняться наверх честным профессионалам. Сам Зеленский в своей предвыборной программе пообещал, что основанием для назначения на должности будут "ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей", и гарантировал "честным должностным лицам" "открытые конкурсы на должности".

Если посмотреть на депутатов из парламентской фракции партии "Слуга народа", на членов правительства, на глав областных госадминистраций, то следует признать, что тогда, в первые месяцы после победы Зеленского, социальный лифт действительно поднял наверх множество новых лиц. Честных или не очень, профессионалов или не совсем - это уже другой вопрос.

Однако в последнее время этот лифт практически не работает. Более того, можно даже утверждать, что его специально ломают, чтобы он больше никого наверх не возил. И чтобы сделать карьеру можно было только по блату.

Как отправить обещание Зеленского в мусорное ведро

Пример намеренного вредительства показал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он предложил правительству внести изменение в постановление Кабмина от 3 сентября 2008 г. № 777 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики", с тем чтобы отменить выбор руководителей госпредприятий по конкурсу и дать право назначать их наблюдательным советам.

В сопроводительных материалах прогнозируется, что реализация инициативы будет способствовать более быстрому назначению руководителя в случае появления вакансии. Также утверждается, что для крупных госпредприятий надлежащей практикой считается использование профессиональных консультантов по подбору персонала.

Фактически же, как предупреждают знающие люди, все назначения будут проводиться в ручном режиме в два приема. Сначала правительство назначает удобный ему набсовет, а затем набсовет назначает удобного правительству руководителя госкомпании.

Эта инициатива была рассмотрена на заседании правительства 24 января. На брифинге по окончании заседания премьер Алексей Гончарук не смог ответить на вопрос журналистов, внесло ли правительство изменение, предложенное Криклием.

Однако на самом деле такое решение было принято. Об этом узнали 30 января внимательные читатели официального издания "Урядовий кур'єр", обнаружив там постановление Кабмина от 24 января 2020 г. № 25 "О внесении изменения в пункт 1-1 постановления Кабинета министров Украины от 3 сентября 2008 г. № 777". Согласно внесенному изменению Порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики не применяется для отбора руководителей государственных унитарных предприятий, на которых создан наблюдательный совет.

Постановление вступило в силу в день публикации, то есть 30 января. Но Кабмин до сих пор его замалчивает. На Банковой тоже никак не комментируют это решение. Хотя с момента заседания правительства прошла уже неделя, сам Зеленский до сих пор ни словом публично не прореагировал на то, что его предвыборное обещание нагло и втихаря выброшено правительством в мусорное ведро.

Как послать подальше честных профессионалов

Помимо госкомпаний, есть еще различные центральные органы исполнительной власти. Там конкурсы пока что не отменены, но правительство нашло другое ноу-хау. Конкурсы можно проводить так, чтобы честные профессионалы не имели никаких шансов, а победа гарантированно досталась нужному человеку.

В качестве испытательного полигона для опробования этой политтехнологии было выбрано ведомство, которое Зе-команде не жалко, то есть Госкино. Сначала там был проведен конкурс, на первых трех этапах которого больше всего баллов набрала Юлия Синькевич, снискавшая огромное уважение в профессиональном киносообществе: она генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член набсовета и соучредитель Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии, Украинского оскаровского комитета и т. д. Но 22 ноября стало известно, что ее кандидатуру завалили на четвертом этапе - на собеседовании в Нацагентстве по вопросам госслужбы.

Затем в Госкино был проведен второй конкурс, на который Юлия Синькевич свою кандидатуру уже не подала (вместо этого она подала в суд). Этот конкурс завершился собеседованием 21 января, в итоге к рассмотрению Кабмином были рекомендованы пять кандидатур. Наибольшее количество баллов по итогам всех этапов конкурса набрал Сергей Зленко, опять же заслуживший большое уважение в профессиональном киносообществе: он зампредседателя Совета по господдержке кинематографии и директор киевских кинотеатров "Магнат" и Boomer. Однако Кабмин остановил свой выбор на другой кандидатуре. 29 января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что правительство назначило председателем Госкино Марину Кудерчук.

В биографии последней с кино связаны только три года: с марта 2017-го по ноябрь 2019-го она работала замдиректора и директором коммунального заведения "Киноконцертный зал им. Александра Довженко" в Запорожье. Следующим этапом ее карьеры стала должность замглавы Запорожской облгосадминистрации. И вот теперь она будет руководить Госкино.

У многих из тех, кто ознакомился с показаниями Кудерчук на собеседовании 21 января, сложилось впечатление, что правительство при назначении в Госкино руководствовалось критериями непрофессионализма и некомпетентности. Но это, говоря ученым языком, лишь необходимое условие, но еще не достаточное. А что же было достаточным условием, быстро выяснили неравнодушные представители общественности: во время работы в киноконцертном зале она "отличилась тем, что не допустила показ фильма о героях УПА "Червоний", зато была истинным почитателем Владимира Зеленского и "95 квартала" - их она с удовольствием принимала у себя в кинотеатре на премьерах их высокохудожественных фильмов".

Добрые люди нашли на фейсбук-страничке Кудерчук ее фото в компании с Зеленским, датированное декабрем 2018-го. Ни у Юлии Синькевич, ни у Сергея Зленко такого достижения в биографии нет. Так что профессионалы всех отраслей получили урок, кому светит победа на конкурсах, а кому не светит, и почему.

Как набрать старых знакомых вместо новых лиц

По сравнению с центральными органами власти ближе к людям местные органы - областные и районные. Казалось бы, туда социальный лифт должен был бы поднимать наибольшее число амбициозных честных профессионалов. Есть и специальная программа Зе-команды Lift (ее курирует вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров) со своим сайтом, где представлено немало вакансий, в том числе глав райгосадминистраций.

Однако в телеграм-каналах, связанных с различными группировками среди "слуг народа", можно найти немало ярких подробностей реального положения вещей. Мы сначала приведем несколько самых красочных фрагментов, а затем подытожим, почему все так получилось.

Начнем с самой программы Lift. "Сегодня ТГ-каналы пишут про нерабочую программу Lift. У Lifta не было шансов, потому что его поручили делать людям, которые никогда ничего подобного не делали. К моменту поручения создания социального лифта для 45-миллионной страны Миша Федоров в свои 28 лет умел создавать аккаунты в соцсетях и продвигать их за деньги. 1-й зам главы Офиса президента Сергей Трофимов, которого Lift должен был снабжать кадрами, вообще не имел отношения к созданию системы. Федоров создал, что умел, - сайт, симпатичный и адаптирующийся под экран девайса. Первая вакансия, которая появилась на сайте - "руководитель проекта Lift". То есть к моменту запуска проекта у него не было не то что концепции и положения, но даже руководителя!!! Кстати, на сайте до сих пор не указано, кто его ведет, кто отвечает. У проекта нет наблюдательного совета, критериев отбора кандидатов, только общие фразы", - пишет канал "ЗеРада".

Он сообщает еще некоторые детали: "Это проект "команды Зеленского", сказано на сайте. И поднимает лифт только "команду". Работает это так: нужному человеку говорят перед назначением подать документы в лифт. Дальше нужный человек продвигается якобы от лифта. Заметьте, проект никак не связан с законом "Про госслужбу", положением про конкурсы в органы власти и т. д. Он как бы сам по себе. Короче, фейк, как и все, что делает "команда Зе", к сожалению".

Нардеп Антон Поляков, в декабре исключенный из "слуг народа" (СН) и по мере сил им мстящий, предлагает собственную версию: Lift - это камуфляж для обмана нардепов и глав объединенных территориальных громад (ОТГ). "Кстати, чтобы все понимали. Лифта не было, нет и не будет. Лифт придумали для того, чтобы объяснить выдвижения и назначения определенных кандидатов "новой" властью. Еще осенью депутаты СН начали жаловаться президенту на старую власть в областях, Андрей Богдан разрешил им подать свои кандидатуры на глав РГА. "Новые" губернаторы начали думать, как обойти депутатов. В итоге попросили глав ОТГ тоже подать своих кандидатов. А некоторые депутаты и главы ОТГ оказались едины в своем мнении, и это единство не понравилось губернаторам и Офису президента. Какой выход? Правильно! - объявить отбор через ЛИФТ".

Еще Поляков поделился информацией из своей почты: "Есть вариант, как разоблачить глав ОГА по саботажу Liftа. Пусть они опубликуют ДАТУ прохождения ТЕСТОВ И их РЕЗУЛЬТАТ главами РГА, которых они поназначали. А также дату собеседований (3 этап). Выяснится, что назначенные (поднятые вверх по СЛУЖЕБНОМУ лифту) всего этого не проходили вообще или проходили постфактум. Массовое на*балово вскроется сразу. Кстати, вы заметили, что сам сайт Lift не обновляется и никаких отчетов не публикует?!"

Подобную информацию с мест распространяет канал "Легитимный": "Программа Lift не работает. Сейчас практически во всех регионах страны главами ОГА она полностью игнорируется... Рейтинги президента и партии валятся от такой кадровой политики. На местных выборах Слуги получат дулю с маком".

Каким будет следующее звено цепочки обмана

Можно было бы приводить еще аналогичные сообщения, но суть в общем-то понятна. Как Зеленский первым делом трудоустроил деятелей из своего "Квартала 95", затем - протеже своих спонсоров и ближайших соратников по предвыборной кампании, так и назначенные им главы ОГА, естественно, последовали его примеру, ведь они тоже не лохи. Они продвинули на важные должности своих людей и знакомых своих знакомых - или же оставили старых кадров, если те убедили их в своей лояльности и полезности. А брать в свою команду новых лиц, не имеющих никакого опыта и ничьего поручительства, и потом отвечать за их провалы никому не хочется.

Теми же соображениями руководствуются нардепы из числа "слуг народа", когда продвигают своих людей на должности в ОГА, РГА и региональных структурах центральных органов исполнительной власти, а также министры, когда трудоустраивают в своей ведомственной системе своих знакомых. Они берут пример с Зеленского, который обошелся без публичного праймериз при подборе "слуг народа" для выдвижения на парламентских выборах и не провел никакого конкурса кандидатов на должности в правительстве.

Конечно, тут возникает вопрос: а зачем же было обещать Lift? Ответ: чтобы проголосовали. Кстати, когда придет время местных выборов, Lift опять будет вовсю рекламироваться. И миллионы опять поверят, что у честных профессионалов есть возможность подняться наверх - в областные, городские, районные советы и в их исполкомы, а также в мэры городов. Тут нет ничего удивительного: ведь верят же миллионы до сих пор в то, что "слуги народа" в самом деле служат народу.