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ВСУ «идут в наступление»: Зачем Путин создает альтернативную реальность относительно Донбасса
15:59 31.01.2020 |
У PRщиков есть такое выражение: не важно, как выглядит положение вещей на самом деле - важно, как о нем напишут; похоже, в Кремле крепко взяли это на вооружение.
Странные вещи продолжают происходить в информационном пространстве временно оккупированных Россией территорий украинского Донбасса. Боевики массово распространяют информацию, что украинская армия нарушает договоренности и срывает разведение сил и средств. Буквально вчера мы об этом писали.
Но данная история получила свое продолжение. Кроме неподтвержденной информации о том, что Вооруженные силы Украины вблизи Золотого не только не отошли назад, а даже продвинулись вперед и заняли прежние позиции банды "Призрак", начала распространяться такая же неподтвержденная информация о том, что под Петровским на Донетчине ВСУ также никуда не ушли, а остались на тех же позициях, что и до разведения.
Получается, что ЛОМы боевиков "Л-ДНР" пытаются навязать тем, кто их читает, что вблизи Золотого ВСУ пошли в наступление и заняли новые позиции, возле Петровского они остались на прежних позициях, и только в Станице Луганской более-менее сохраняется режим тишины, вызванный удачным разведением сил.
Все это может означать лишь две вещи: либо президент Украины Владимир Зеленский ведет двойную игру, и ВСУ действительно тихонько делают свое дело, несмотря на все заявления высшего командования об обратном, или в Кремле хотят, чтобы все так думали, и для этого спустили ЛОМам террористов соответствующие темники.
Но даже этого террористам мало, ведь они начали заново распространять истории многолетней давности о массовом уничтожении боевиков украинскими военными. В частности, что под оккупированной Горловкой 21 января украинские военные разгромили разведроту "ДНР" с командованием, в результате чего боевики получили 12 погибших.
О бое под Озеряновкой, которая расположена недалеко от Горловки, написал боевик под ником CraZzyJoker.
"Наша артиллерия не только не смогла раздолбать вражеский опорный пункт за Озеряновкой и Михайловкой, она даже не придушила его. Разведрота попала под плотный огонь из него - в результате сразу погибли командир роты Шайтан, его заместитель и несколько наиболее решительных и толковых бойцов. Остальные взять опорный пункт не смогли и отступили", - написал боевик.
И все бы ничего, но описанные террористом события имели место в январе 2015 года. Стечение обстоятельств? Не думаю...
Таким образом, в сухом остатке мы имеем картинку, в которой украинская армия нарушает все возможные договоренности: мало того, что не отошла на определенные в рамках разведения сил позиции, так еще и во время режима тишины уничтожает боевиков "Л-ДНР" десятками.
Для чего это делается? Во-первых, в эти дни проходит очередной этап переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, и любой "аргумент" о нарушении Украиной предыдущих договоренностей может быть использован против нас.
А во-вторых, неуклонно приближается март, а с ним и следующая встреча в "нормандском формате", на которой Макрон с Меркель спросят с Зеленского и Путина о выполнении договоренностей предыдущей встречи. И если Зеленскому по состоянию на сегодня есть чем похвастаться, то Путин пока что позиционно проигрывает, и поэтому максимально заинтересован в дискредитации всего того, что Зеленский сейчас пытается выдать за свою победу.
Может ли это быть связано со сменой кремлевского куратора украинского вопроса с Суркова на Козака? Вполне возможно, но не факт. Тем более, что эта перемена до сих пор на 100% не подтвердилась.
В конце концов, что из этого правда, что полуправда, а что откровенная выдумка - пока доподлинно неизвестно. Больше всего настораживает то, что эту ситуацию никак не комментируют официальные пресс-службы украинских соответствующих органов, таких как штаб ООС, СНБО, СБУ, Минобороны и прочие.
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