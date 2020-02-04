Импичмент Трампа, военная помощь Украине и инвестиции. О чем говорили Зеленский и Помпео в Киеве

В ходе визита Помпео встретился с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, а также с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Также он почтил память погибших украинцев, которые защищали независимость и территориальную целостность нашей страны на Донбассе.

После визита в Михайловский златоверхий собор Помпео отправился в Офис главы государства на улицу Банковую, где дал совместный брифинг с президентом Владимиром Зеленским. "ДС" собрала самые интересные цитаты Помпео и Зеленского.





Импичмент президента США Дональда Трампа

"Мне кажется, что наоборот. У нас очень хорошие отношения между нашими странами, мы хотим, чтобы эти отношения были... Вопрос не только в словах", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, ухудшились ли отношения между Украиной и США после импичмента Трампу.

"Мне кажется, что у нас новый шаг в наших отношениях, мы много встречаемся. Я не уверен, что на эти теплые отношения как-то повлиял вопрос с импичментом президента США. Но это наш стратегический партнер. Мы делаем все, чтобы увеличилось инвестирование, чтобы улучшить наши отношения", - высказался президент.

Военная помощь США Украине

"Мы благодарны за активную роль США в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО. Отношения Киева и Вашингтона неизменно прочны, ведь фундаментом для них является полное доверие и совместные длительные стратегические интересы. Поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США, о чем свидетельствует объем программ помощи на 2020 год, что составляет почти $700 млн. Отдельно отмечу помощь в сфере безопасности, которая составляет $365 млн, которая ощутимо усиливает нашу обороноспособность. Мы ценим вашу поддержку в реформировании ВСУ и поставках оружия и техники, а также в проведении военных учений", - заявил Владимир Зеленский.

"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса "Айленд" и укреплении ПВО Украины, где мы готовы рассматривать опции закупки необходимых вооружений", - сказал президент.

Майк Помпео также подтвердил планы США предоставлять военную помощь Украине.

"Начиная с января 2017 года мы предоставили более $1 млрд помощи в сфере обороны. Это будет продолжаться. Мы никогда не поддержим ничего, кроме полного контроля над суверенной территорией Украины. Мы будем продолжать дипломатическую работу, поддержим инвестиции, потому западные партнеры очень важны. Инвестиции будут продолжаться", - сказал он.

Привлечение американских инвестиций и отмена пошлин на сталь

"Я уверен, что 2020-й станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Мининфраструктуры и "Укрзалізниця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду, что "США смогут устранить такие торговые ограничения, как защитные пошлины на импорт стали в размере 25%, потому что это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта".

"Мы приглашаем большой американский бизнес для развития инфраструктуры Украины и участия в проекте строительства наших мостов и дорог, а также добычи украинского газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", - сказал он.

"Кроме этого, Украина хочет построить очень эффективное сотрудничество с международной корпорацией финансирования и развития. Мы заинтересованы в реализации совместных кейсов в различных областях нашей страны", - добавил президент.

Санкции против России и конфликт на Донбассе

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы урегулирования ситуации на востоке Украины, а также деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного лица с госдепартамента", - заявил Зеленский.

"В ходе беседы поблагодарил (Майка Помпео. - "ДС") за эффективную и действенную санкционную политику США. Она помогает нам противостоять существующим вызовам, в частности, в вопросах энергетической безопасности и "Северного потока-2". Показательным примером нашего партнерства стала четкая и слаженная работа во время трагедии со сбитым украинским "Боингом" в Иране. Я поблагодарил США за помощь, поддержку и за очень важную информацию", - добавил Зеленский.

В то же время Помпео подтвердил, что США будут поддерживать Украину и отстаивать ее территориальную целостность.

"Мы с президентом обсудили отношения Украины и России. США защищают суверенитет Украины и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Украину в присоединении к НАТО и ЕС. Мы возобновили работу комиссии работы США-Украина по вопросам стратегического партнерства, мы выдали Крымскую декларацию, в которой четко сказано, что Крым - это часть Украины. США никогда не признает попытки России аннексировать Крым", - сказал Помпео.

Также он отметил, что в марте 2019 года вместе с партнерами из Канады и ЕС США скоординировали санкции в ответ на российскую атаку на украинские корабли в Керченском проливе. Также Штаты продвинули санкции в отношении "Северного потока-2".