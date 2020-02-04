Таможня, правительство и Разумков: Какую войну в «Слуге народа» ведет Коломойский

Антон КОЛОМОЙЦЕВ / Depo.ua

Накануне принятия знаковых решений в парламенте отдельные группы внутри "Слуги народа" пытаются застолбить свои зоны влияния.

Этап первоначального накопления политического капитала эры Зеленского, когда кланы в погоне за властью действовали хаотичным нахрапом, завершается. Борьба наконец переходит к традиционному для Украины византийскому способу распределения благ, когда снова востребованными оказываются мастера тонких интриг и комбинаций. И если на первом этапе предсказуемо побеждал тот, кто первым подходил к телу "Первого", то теперь это окно возможностей закрывается, пишет Depo.ua.

Поэтому любимая украинская византийщина - снова на повестке дня. А это значит, что балансы между различными группами влияния вокруг власти будут непременно смещаться. Побочным же продуктом такой трансформации становится большая очевидность формирований внутри "Слуги народа", которые до этого скрывались под темным одеялом монобольшинства.

Группа Павлюка-Калетника

В тот период, когда команде, которая зашла вместе с Зеленским во власть, хватало забот по захвату должностей, потоков и зон влияния, внутренняя конкуренция не была заметной - всем было выгодно делать вид, будто внутри царит мир и дружба. Когда же нераспределенные "пастбища" начали становиться дефицитом и конкуренция усилилась, в зеленом серпентарии начались одиночные извержения в публичное пространство информации об истинных раскладах.

С самого начала работы этой Верховной Рады неоднократно всплывало формулировка "группа Павлюка". Для большинства непосвященных это было какое-то призрачное образование внутри монобольшинства, которое якобы подчинялось Илье Павлюку - бизнесмену с Буковины и личному другу новоизбранного президента Зеленского.

Из-за абсолютной непубличности самого Павлюка и неоформленности его группы внутри фракции многие из новоизбранных нардепов и других членов Зе-команды долго не понимали как выглядит группа Павлюка.

Впрочем, в декабре благодаря обширной публикации на "ЛигаБизнесИнформ" широкой общественности стало известно о том, что именно Павлюк вместе со своим отрядом является тем незримым резидентом олигарха Рината Ахметова, который скупает лояльность нардепов. То есть слухи об этом нашли определенное подтверждение.

Речь шла о том, что группа Павлюка, к которой причисляют от 20 до 56 депутатов, всячески саботирует законопроекты, несущие вред интересам олигарха. В частности, законопроекты о рынке электроэнергии и о повышении ренты на руду. Оказалось, что тем самым павлюковцы подставляют Богдана, которому раз за разом не удается обеспечить результативное голосование.

Игорю Валерьевичу Коломойскому, как главному бенифициару победы, совсем не нравилось, что его пытаются переиграть на рынке, в частности электроэнергии и остановить очень полезные для его заводов новые схемы поставок электричества.

Поставить Павлюка на место пробовали сначала только кулуарным способом: "переагитируя" его депутатов и настраивая против него самого Зеленского. Но последний не слишком снисходительно относился к идее расправы над Павлюком. Отдавая должное его вкладу в победу (Павлюка называли одним из финансовых столпов команды Зеленского на выборах; также он считается человеком Игоря Калетника по таможне), президент пытался как-то смягчить ситуацию и не доводить до разрыва.

А между тем яблоком раздора стал уже такой лакомый кусок, как таможня.

Здесь надо вспомнить, что у Павлюка есть давние заделы в таможенной сфере. Он в свое время сотрудничал с Игорем Калетником, который возглавлял таможню во времена Януковича. А также еще с одним деятелем времени Януковича - Юрием Иванющенко. Говорят, что в те времена имя Павлюка упоминалось как имя самого влиятельного "решалы" всех возможных вопросов и схем по делам пересечения таможенных границ.

Когда же победил Зеленский, а у Павлюка появилась возможность восстановить свое влияние, он начал этой возможностью пользоваться.

Но и здесь коса нашла на камень Коломойского. Для внешнего наблюдателя интерес олигарха к делам таможенным является заметным по повышенному градуса разоблачений, которые обнародуют его рупоры. Почти ежедневно публикуется компромат на таможенников "старого формата", которых руководитель ГНС Максим Нефедов расставляет на ключевые посты. Дошло даже до того, что Нефедову пришлось запретить публиковать информацию о кадровых процессах внутри службы.

У Коломойского понимают, что большинство этих людей - из обоймы Павлюка. И чтобы предотвратить его усиление, начинают бить уже конкретно по нему и его депутатам, вытаскивая наружу весь возможный компромат.

Так на днях в сеть вбросили видеоролик якобы встречи Павлюка с рядом нардепов в одном из ресторанов Киева. На встрече присутствовал, кроме Павлюка, экс-депутат ВР VIII созыва от БПП Сергей Тригубенко, которого связывают с Калетником и Иванющенко, с которыми в свое время работал и Павлюк.

Как следует из ролика, во встрече приняли участие почти 30 нардепов из фракции "Слуга народа" - из числа тех, кого относят к "группе Павлюка". По информации канала, встреча была посвящена стратегии по голосованию за законопроекты, выгодные группе Павлюка.





Этим роликом, авторство которого некоторые приписали райтерам Коломойского, пытаются, с одной стороны, скомпрометировать нардепов. С другой - формализовать наконец группу Павлюка в ее рамках. Публичная информация о каждом участнике становится мощным способом давления на них с целью отказаться от сотрудничества с одиозными бизнесменами и перейти на сторону "добра".

Раскачка Разумкова

Между тем открытая война Коломойского с Павлюком изрядно расшатывает не только монобольшинство, но и весь парламент. И в жернова уже попал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который изрядно пытается быть над схваткой, провозглашая себя главой "всей Рады".

Как сообщают источники Depo.ua, у Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова недавно состоялся серьезный разговор. Зеленский выразил Разумкову свое недовольство из-за того, что многие законы в Верховной Раде голосуются с трудом, либо не голосуются вообще. Также есть проблемы с дисциплиной нардепов.

По информации источника, Зеленский спросил Разумкова, не хочет ли он сменить работу. На что тот посоветовал президенту поставить этот вопрос на голосование в Верховной Раде.

Причиной недовольства президента было то, что Разумков якобы саботирует инициативы Офиса президента и не может обеспечить результативных голосований. И при этом еще и лелеет влажные холостяцкие мечты о собственном политическом проекте.

Между тем все эти возмущения, противостояния и недоверие играют на то, что в конце под вопросом окажется успех по голосованию за знаковые законопроекты. А Рада, напомним, в ближайшее время примет закон о земле, об игорном бизнесе, децентрализации и увольнении/назначении нескольких министров.

Плюс рано или поздно встанет вопрос замены премьера Алексея Гончарука.

Имеющаяся сегодня условная коллаборация групп внутри "Слуги народа", где представлены, кроме упоминавшихся отрядов Коломойского и Павлюка, еще и колонны соросят и ортодоксальных "кварталовцев", вряд ли имеет общее видение кандидатуры нового премьера и всего состава правительства. И привести всех к общему знаменателю вряд ли удастся путем одних лишь наставлений со стороны Зеленского и его Офиса.

Здесь нужно несколько больше: или консенсус, основанный на распределении сфер влияния, или уничтожение недоговороспособного участника договоренностей. И группа Павлюка, кажется, первая в списке на ликвидацию.