Услуга Трампу. Чем Шокину не угодил Байден и причем здесь Помпео

Владислав ГИРМАН / Деловая стоилца

Два месяца. Столько времени прошло с момента, когда адвокат 45-го президента США Рудольф Джулиани, доселе рисовавший экс-главе ГПУ Виктору Шокину образ невинной жертвы, дополнил его утверждением о попытках отравить бывшего "честного генпрокурора", который пытался вывести на чистую воду компанию Burisma Holdings и Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Затем умы конгрессменов, аналитиков и журналистов взволновал нож в спину Джулиани от Льва Парнаса, принявшегося с энтузиазмом сливать и своего партнера, и Дональда Трампа. После на горизонте объявился бывший советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон со своей книгой. И история с покушением на Шокина померкла. До вчерашнего дня, когда Джулиани анонсировал публикацию подтверждающего отравление Шокина диагноза врача из Австрии, где томится олигарх Дмитрий Фирташ (совпадение?).

Более того, в тот же день стало известно, что бывший генеральный прокурор подал в ГБР заявление с требованием расследовать "совершение уголовного правонарушения гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами". Правонарушение Байдена, по словам Шокина, состоит в том, что экс-вице-президент США пытался добиться его отставки и остановки расследований по Burisma.

Взаимосвязь этих медийных событий очевидна. Но по какой причине по ту сторону Атлантики решили достать из колоды карту Шокина, явно действующего не от своего имени? И что он получит за такую услугу? Последний вопрос, впрочем, скорее риторический - вариантов хватает.

Что же до первого, ответ прост. Заявление в ГБР и анонс публикации медицинских документов, а ко всему прочему еще и открытие НАБУ дела на Петра Порошенко и Барака Обаму в связи якобы расхищением военной помощи США по заявлению нардепа от ОПЗЖ, гособвинителя Юрия Луценко и Юлии Тимошенко Рената Кузьмина - все это случилось за день до прибытия в Киев госсекретаря Майка Помпео.

Добавляет экспрессии долгожданному визиту главы американской дипломатии и скандал с журналисткой NPR Мэри Келли, по ее утверждениям, задавшей неудобные вопросы об Украине и экс-после Мари Йованович, на что, опять же по ее словам, Помпео отреагировал бурно, с использованием нецензурного слова из четырех букв (на английском): "Вы думаете американцам есть дело до Украины?". Мимо не смогли пройти коллеги Помпео - бывший поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и экс-спецпредставитель по делам Украины Курт Волкер. Они опубликовали статьи с доводами необходимости помогать Киеву в The New York Times и Foreign Policy соответственно. Справедливости ради, ничего крамольного Помпео не сказал. Задайте себе вопрос: а интересуют ли рядовых украинцев перипетии на Капитолийском холме, все эти джулиани, парнасы, макконнеллы, пелоси и т.д.?

В контексте большой политики и в медийном плане заявление Помпео все же имеет значение. Как и выход Шокина на сцену, потому как Помпео и Джулиани, в принципе работают в одной упряжке по Украине, пусть с разным функционалом и статусом. Да, вполне вероятно, что в Госдепе не были в курсе манипуляций адвоката Трампа. Это, однако, не означает, что ход Джулиани не будет полезен госсекретарю в ходе переговоров в Киеве, где он, среди прочего, может поднять тему Байденов и Burisma. Заявление в ГБР и дело в НАБУ создают ситуацию, когда от вопросов о Байдене, прежде всего, Офису Зеленского будет крайне сложно уйти.

Заглушить демократов

Однако какой-никакой результат, помимо четкого подтверждения поддержки Киева, Майклу Помпео привезти нужно, раз уж надеяться на "слив" Игоря Коломойского, к которому у ФБР есть вопросы, не приходится. Потому как текущий расклад в Сенате, где рассматривается импичмент Трампу, вызывает легкое беспокойство. Причиной тому Болтон, чьи откровения, в частности, о связи просьбы провести расследование относительно Байдена и блокирования президентом военной помощи Украине, несколько подточили монолитность республиканского большинства. Глава "слонов" в Сенате Митч Макконнелл пытался максимально обезоружить демократов, продвигая ускоренную процедуру и запрет на вызов дополнительных свидетелей, а тут объявился бывший советник Трампа. Его пожелали увидеть на слушаниях умеренные республиканцы Митт Ромни, Сьюзан Коллинс и Лиза Мурковски. В итоге же Макконнеллу пришлось признать, что голосов заблокировать инициативу демократов по вызову Болтона может и не быть. "Ослам" нужно-то всего четыре республиканских сенатора.

Нельзя сказать, что Болтон сообщил нечто из ряда вон выходящее. Но в данном случае первостепенное значение для процедуры импичмента имеет его фигура и готовность давать показания. Следовательно, Белому дому нужно дать соизмеримый ответ. И ответ, естественно, на украинскую тему, созвучный позиции Белого дома, которая, как известно, следующая: никакого quid pro quo, президент заботился о национальных интересах США и страдающих от коррупции Украины; Украина вмешивалась в американские выборы - взломала серверы демократов. Последнее - фейк, опровергнутый американскими спецслужбами и демократам, но по-прежнему активно используемый Трампом с расчетом на его электорат.

В целом же принуждение Киева к расследованию по Байденам в сугубо медийной плоскости подается очень "вкусно" - если уж бывший вице-президент США наломал дров, способствуя коррупции, в государстве, являющемся союзником Штатов, то это государство должно привлечь его к ответственности. А Вашингтон не должен тому противиться, поскольку это вопрос не только репутации, но и национальных интересов. Вам нужны доказательства? Все доказательства уже обнародованы. Но вот вам еще ход конем от жертвы Байдена - Шокина. Таким образом Трампу, получается, предъявить собственно и нечего. Им двигал едва ли не альтруизм. И Украину россиянам он не сдает. Создаваемая администрацией для зрителей и читателей реальность искривляет позицию Демпартии, представители которой в Сенате будут выглядеть весьма непривлекательно, если попытаются защищать своего "коррупционера".

Только вот для данного сценария Белый дом нуждается в конкретном результате Помпео - в чем-то, что можно предъявить публике. Например, чью-то коррупционную голову. К слову, кандидаты среди украинских чиновников у Джулиани имеются, если верить показанным юристом Парнаса письмам адвоката Трампа к Минфину с требованием наказать санкциями 12 госслужащих из Украины (среди них Николай Злочевский, Валерия Гонтарева, Екатерина Рожкова) якобы за участие в коррупционных схемах в "оборонке". Если же кого-либо потянут на дно, чтобы показать борьбу с коррупцией под эгидой Трампа, то в первую очередь все же нужно винить себя. Это следствие украинской политики, попыток Киева оказать влияние на американские внутренние дела в своих интересах.