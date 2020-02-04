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Борды с Россией: Какого мнения семья Катющенко относительно самого сюжета на бигбордах?
14:18 30.01.2020 |
Ночью по Киеву развесили бигборды с надписью "Россия - наш главный стратегический партнер". Похоже, это дело рук конкурентов бизнесмена Катющенко, изображенного на борде. Но эта история обнажила сразу несколько проблем.
На баннере есть фото бизнесмена Олега Катющенко, который является основателем строительной компании "Холли Индастриал". Его жена, Инна Катющенко, - президент компании "Эдипресс Медиа", издающей журнал Viva. Компания "Холли Индастриал" продает свою продукцию под брендом URETEK, занимается усилением и стабилизацией бетонных конструкций без земляных и экскаваторных работ. То есть речь идет о прибыльном бизнесе. И теперь стало очевидно, что у Катющенко появились серьезные враги. Или по бизнесу, или, вообще, в жизни.
Инна Катющенко через "Фейсбук" поблагодарила полицию, активистов и коммунальные службы Киева, которые в течение 40 минут демонтировали билборды. "Полиция занимается расследованием данного инцидента. У нас нет предположений, кто может быть заказчиком этого преступления", - отметила она. Странно звучит это отсутствие предположений, ведь сейчас Олег Катющенко как никто другой должен быть заинтересован в совместном с полицией поиске провокаторов. Также госпожа Инна ни словом не обмолвилась, какого мнения семья Катющенко относительно самого сюжета на тех бигбордах. Имеем в виду "партнерство с Россией".
На ЧП с пророссийскими бигбордами оперативно отреагировали и общественность, и столичная власть. Это хорошо, значит "национальное примирение" парализовало сознание еще не всех киевлян. "Наша общественность - это наши вторые глаза. Благодаря вашей бдительности оперативно обнаружили "мусор" на нескольких бигбордах, который, наверное, прилип с мокрым снегом. Для того, чтобы он не упал на проезжую часть или на голову пешеходам, мы организовали "уборку" и ночной мониторинг всех конструкций, чтобы сделать невозможным повторение ситуации", - написал в "Фейсбуке" начальник управления по вопросам рекламы Александр Смирнов. Сопроводив сообщение фотографиями о демонтаже русофильского мусора.
Отреагировал на провокацию и советник городского головы Дмитрий Белоцерковец. "Самовольно размещенная пиратская расклейка. Город реагирует. Все будет снято с рекламных носителей. Дано задание инспекциям города и районов выявить возможное размещение таких рекламных сюжетов на территории столицы", - написал он в "Фейсбуке".
Оказалось, что "сюжетов" нашли и демонтировали целых девять. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. "Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу", - подчеркнул он. И призвал жителей города сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях.
Проще говоря, благодаря внимательным гражданам и оперативной реакции коммунальщиков, проблему решили. Но вместе с тем эта история демонстрирует, что у нас, к сожалению, можно очень легко разместить что угодно и где угодно. Хоть портрет Путина прямо перед мэрией. Ведь деньги не пахнут. Да, вполне возможно, что на билбордах плакаты с Россией лепили пираты, но где-то же это было напечатано? Это же не листовки, которые можно тиражировать кустарно.
Еще один момент: данная история должна стать толчком для проверок всех носителей наружной рекламы. Размещение откровенно пророссийских сюжетов - единичный случай (по крайней мере пока), а вот нарушение закона о государственном языке можно встретить чуть ли не на каждом шагу. И в рекламной продукции, и в названиях кафе, ресторанов, магазинов. Если власть будет проявлять нулевую толерантность к нарушителям законодательства не постфактум, когда гром грянет, а до того, вряд ли кто-то будет браться печатать фейковые плакаты и размещать их на внешних носителях рекламы, и вряд ли владельцы кафе и ресторанов добровольно будут платить штрафы за "какую разницу" в названиях своих заведений.
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