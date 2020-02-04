Цена реинтеграции: Когда Киев начнет платить репарации и контрибуции Донбассу

Ігор Петренко / Depo.ua

История с исками жителей "ЛДНР" к Украине только начинается. И чем дальше мы будем втягиваться в "возвращение Донбасса", тем больше на той территории будет становиться людей, которые имеют претензии к нашему государству.

Лица, проживающие на временно оккупированной территории Украины, а именно в городе Дебальцево на Донбассе, намерены добиться компенсаций за их жилье, пострадавшее в 2014 и 2015 годах во время русско-украинской войны - якобы из-за обстрелов с украинской стороны. Жалобщики, как сообщил Depo.Донбасс, уже подготовили первые иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Их общая сумма пока составляет 203,3 тысяч долларов США в эквиваленте.

Пока речь идет только о жителях двух многоквартирных домов, расположенных на одной из улиц Дебальцево, поврежденных в период активных боевых действий. Документы в суд жалобщикам помогает готовить "общественная комиссия", которая опирается на поддержку марионеточной "власти ДНР".

Тем же путем идут и в так называемой "ЛНР": местная "власть" говорит, что помогла подготовить более полутысячи жалоб на убытки вследствие действий украинской армии от жителей региона в ЕСПЧ. В частности, жители оккупированного прифронтового поселка Голубовское Кировского горсовета подали иск в Европейский суд по правам человека, в котором требуют от Украины 477,3 тысяч долларов. Кроме возмещения ущерба, "нанесенного украинскими военными", они настаивают на компенсации морального вреда, причиненного действиями киевских силовиков".

Несомненно, дальше количество таких исков будет только увеличиваться. Ведь официальный Киев сейчас демонстрирует готовность к шагам навстречу интересам жителей оккупированного Донбасса. Причем эти иски имеют шансы быть удовлетворенными в Европейском суде по правам человека. Опять-таки, если Украина говорит, что готова реинтегрировать Донбасс (точнее, присоединиться к нему, но это тема другого текста), то почему бы и суду не пойти навстречу тем, кто пострадал от бедствий войны, и не помочь им компенсировать убытки за счет тех, кто готов платить?

К такой ситуации приводит пока молчаливое, но все более очевидное согласие представителей нынешней украинской власти с тем тезисом кремлевской пропаганды, который маркирует войну с агрессором на востоке Украины как наш внутренний гражданский конфликт. А если внешней силы в указанных событиях нет, то логично, что платить по счетам должно и государство, в пределах которого указанные события и происходят. В таком случае можно закрыть глаза на то, что государство это не контролирует свои восточные границы и не будет контролировать еще не один год, что присутствие российских войск на Донбассе уже стало общеизвестным фактом... Войны нет - значит, виноват Киев. Он и должен заплатить за все.

Одним из первых, еще в середине 2019 года, "гражданский конфликт" на Донбассе усмотрел миллиардер Игорь Коломойский, влиянияе которого на нынешнюю конфигурацию украинской власти трудно переоценить. Слова эпатажного владельца телеканала "1 + 1" были восприняты как сигнал Кремлю о готовности олигарха мириться и договариваться прежде всего о сохранении своих бизнес-интересов. При этом из официальных источников в Киеве так и не поступило опровержение этих высказываний. Лишь равнодушное отмежеванение от них.

Следовательно, почувствовав, что уже можно, разномастные деятели начали вбрасывать в информационное поле эти же тезисы, медленно сводя войну до уровня некоего недоразумения "между своими". Которое свои же и должны решить. Говорят об этом не только из откровенно пророссийского лагеря. К примеру, советник секретаря Совбеза по реинтеграции и восстановлению оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо, которого непосредственно относят к окружению президента Зеленского, говорит о необходимости "вернуть ментально" жителей Донбасса. Как они возвращаются и с какими настроениями - видим в том числе и по упомянутым искам к Украине.

В свое время Сивохо в Фейсбук изложил план, который, очевидно, можно считать "дорожной картой" реинтеграции Донбасса от Зеленского и зеркалом того, как этот процесс видят в президентской команде.

Здесь Сивохо рекомендует именно украинской власти "найти способ компенсировать ущерб от разрушенного и утраченного жилья из-за вооруженного конфликта на Донбассе". А также "вернуть пенсии" жителям оккупированных территорий. Правда, никто до сих пор не объяснил, как это сделать на практике. Может, поэтому мантры о пенсиях пока поутихли. Судя из общей логики, временно: возвращение к пенсионной теме происходит волнами, по логике информационных кампаний.

Между прочим, странно, что речь идет лишь о защите прав тех жителей Донбасса, которые остались по ту сторону линии фронта. А о жилищных, имущественных и других правах граждан, которые выбрали Украину и переехали из региона на свободные от оккупантов территории, - советник секретаря Совбеза молчит. Сценарий видимо не тот. Как ни слова о крымчанах, которые остались верными Украине.

Поэтому тема "репараций и контрибуций" Донбассу со стороны Украины звучит все более громко. И это логично, потому что платит всегда тот, кто проиграл войну. И если Киев согласится на реализацию кремлевского плана возвращения Донбасса - то обязательно заплатит по всем счетам, которые лишь начинают ему выставлять те, кто во времена президента Януковича "кормил Украину".