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Месть отвергнутого. Может ли Труба добиться любви Зеленского через суд
08:29 29.01.2020 |
Сомнительно, чтобы Зеленский поверил в то, что иск Трубы - это чисто его самодеятельность, а не происки Портнова.
Случилось ожидаемое: экс-директор ГБР Роман Труба предпринял попытку восстановиться в должности через суд. Эта история завершится не быстро и успеет попортить нервы многим. У нее есть две составляющие: юридическая и политическая. И обе весьма интересны.
Чью сторону примет Верховный суд
Напомним даты основных событий, имеющих отношение к данному делу. 3 декабря прошлого года парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований". В его переходных положениях записано, что со дня вступления его в силу полномочия директора ГБР и обоих его заместителей прекращаются досрочно. Закон вступил в силу 27 декабря. В тот же день Владимир Зеленский издал указ об увольнении Трубы с должности директора ГБР.
И вот утром 28 января Труба сообщил в своем Telegram-канале, что он подал в Верховный суд иск о признании этого указа противоправным. "Снятие с должности было политическим решением, которое появилось вследствие реализации сценариев разных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени. Однако должно быть правовое решение", - заявил Труба и добавил, что "досрочное прекращение полномочий на должности директора должно получить, кроме политической, правовую оценку".
Может ли Верховный суд удовлетворить этот иск? Прецедент уже есть: не далее как 19 декабря, за восемь дней до увольнения Трубы, Верховный суд признал противоправным и отменил указ Зеленского от 24 мая об отмене назначения Владимира Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Правда, окончательная точка в этом споре еще не поставлена, но, как видим, отменять президентские указы Верховный суд умеет. А значит, шанс у Трубы есть.
Кроме того, у Верховного суда есть дополнительный аргумент, чтобы удовлетворить иск экс-директора ГБР. 16 декабря, за 11 дней до увольнения Трубы, Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующим требованиям части первой статьи 157 Конституции законопроект Зеленского о внесении изменений в статью 106 Конституции, которые, в частности, должны были закрепить полномочия президента назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора ГБР.
В своем решении КСУ подчеркнул, что "опосредованное подчинение НАБУ и ГБР президенту Украины через назначение и увольнение руководителей создаст угрозу независимости этих органов, приведет к концентрации исполнительной власти у президента Украины, его конкуренции с органами исполнительной власти, а следовательно, к нивелированию гарантий прав и свобод человека и гражданина".
Узрит ли Зеленский в Трубе "руку Портнова"
Тут самое время перейти от юридической к политической стороне дела. "ДС" сразу после решения КСУ спрогнозировала, что политическая война за НАБУ и ГБР разгорится с новой силой. Не исключено, что судьи КСУ могли быть мотивированы кем-то достаточно могущественным и влиятельным, кто не хочет, чтобы Зеленский получил полный контроль над НАБУ и ГБР. И тут в первую очередь приходит на ум экс-соратник Януковича Андрей Портнов. Среди судей КСУ достаточно тех, кто работал в судебной системе в то время, когда ее курировал Портнов как сотрудник администрации Януковича. И у них есть все мотивы не хотеть давать Зеленскому контроль над НАБУ и ГБР.
В таком случае нельзя исключать и того, что иск Трубы в Верховный суд тоже инспирирован Портновым. Пока Труба руководил ГБР, Портнов многократно демонстрировал чудесную осведомленность о том, что там происходит, какие уголовные производства там открываются и кто должен стать их жертвой. Труба и ГБР стали для Портнова своеобразным инструментом влияния на государственную политику. А с уходом Трубы влияние Портнова внутри ГБР, да и в целом в Украине стало ослабевать. Не случайно в последнее время Портнов выказывает недовольство Зеленским.
Напомним, 27 декабря, уволив Трубу, Зеленский тут же подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности директора ГБР Ирины Венедиктовой - нардепа от партии "Слуга народа". Она написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий (оно было удовлетворено парламентом 14 января) и 28 декабря приступила к работе в ГБР.
2 января Труба поделился впечатлениями о том, как повела себя Венедиктова, заняв его кресло. "Уже прозвучал и в ближайшие месяцы, думаю, постоянно будет звучать месседж о том, что команда ГБР не справилась с работой. Подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений. Также в течение этих дней происходит распределение работников по принципу "свой" и "чужой", где чужих увольняют под конвоем, а критерий профессионализма оказался не важным. Это свидетельствует об одном: интересы ГБР для нового руководства - не важны, главное - доказать свою значимость. Ради этого можно пренебрегать репутацией органа, репутацией руководителей управлений и работой сотрудников", - рассказал экс-директор.
Впрочем, важнее даже не то, как все обстоит на самом деле, а то, как оно будет воспринято Зеленским. Похоже, он уверен (или по крайней мере его в этом убедили), что Венедиктова - на 100% его человек и к тому же человек грамотный. Именно благодаря этому Венедиктова получила очень престижное третье место в партийном списке "слуг народа" на парламентских выборах, а после выборов - кресло главы комитета по вопросам правовой политики. И именно поэтому сейчас ей доверили руководить ГБР. Судя по всему, Зеленский рассчитывает, что Венедиктова (в отличие от Трубы) будет блюсти только его интересы (а не чьи-то еще) и притом блюсти эффективно (то есть с требуемым результатом и без зашкваров).
Сомнительно, чтобы Зеленский поверил в то, что иск Трубы - это чисто его самодеятельность. В конце концов, если бы Труба был действительно самостоятельной фигурой, то это все видели бы в течение всего времени его работы. И не было бы никаких утечек информации из ГБР Портнову и никаких свидетельств о влиянии Портнова на Трубу и ГБР. Также как не обнаружилось бы никаких проявлений желания Трубы прислужиться Зеленскому и никаких подтверждений готовности Трубы прислушиваться к пожеланиям с Банковой.
Поэтому интересно, какой будет реакция Зеленского, если он узрит в Трубе "руку Портнова". И соответственно в иске Трубы - происки Портнова. Возможно, добрые люди подскажут Зеленскому, что Портнов хочет вернуть в ГБР Трубу, чтобы получить контроль над ГБР и использовать его как инструмент давления на всю Зе-команду.
Опять же, неважно, насколько обоснованы эти подозрения. Главное - станут ли в результате связи с Портновым порочащим обстоятельством в глазах Зеленского. И захочет ли Портнов отомстить.
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