Наезд на Путина: Почему Зеленский атакует Россию в стиле Лукашенко

Ігор Петренко / Depo.ua

Во время пребывания в Польше президент Украины сделал ряд резонансных заявлений. Они порадуют патриотического украинского избирателя, но есть вопрос: это изменение политики Банковой или влияние ситуации и конъюнктуры.

Владимир Зеленский во время двухдневного рабочего визита в Польшу, приуроченного к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (в бывшем СССР извесен как Освенцим), сделал ряд заявлений, касающихся сферы исторической памяти. Эти высказывания вызвали немалый резонанс. Прежде всего привлекли внимание слова украинского президента, которыми он признал совместную ответственность СССР и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны. Этот тезис прозвучал из уст Зеленского на брифинге после встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве. "Польша и польский народ первыми ощутили последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертельный маховик Холокоста", - сказал Зеленский.

Фактически эти слова означают, что украинский президент стал на сторону Польши в публичном споре между Варшавой и Москвой об ответственности СССР за начало Второй мировой. И вообще начал атаковать Путина и РФ в стиле президента Беларуси Лукашенко.

Напомним, в декабре 2019 года Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что в сентябре 1939-го Советский Союз не оккупировал Польшу, а ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию, и что сама Польша была агрессором, когда в 1938 году захватила часть Чехословакии. На это польский премьер Матеуш Моравецкий сказал, что Путин сознательно клевещет на Польшу, СССР в начале Второй мировой был агрессором, а Сталин союзником Гитлера. Заявления Путина Моравецкий назвал попыткой скрыть последние проблемы и поражения России. На прошлой неделе польский президент Анджей Дуда не поехал в Иерусалим для участия в Мировом форуме Холокоста, потому что там должен был выступить Путин. Туда поехал Зеленский, но не выступал и официально отказался от участия в мероприятиях. Кстати, президента России не пригласили в Польшу для участия в церемонии 75-летия освобождения концлагеря.

Зеленский пошел и дальше на упомянутом брифинге. Он назвал Варшавскую битву (победу польской армии при поддержке сил Украинской Народной Республики над красной армией в 1920 году) образцом объединения Украины и Польши и отметил, что обе страны будут делать акцент на историческом прошлом, которое их объединяет, а не на том, что разъединяет. Отметим, одним из итогов этого события стало почти 20-летнее существование Западной Украины в составе Польши.

И к еще одному заявлению Зеленского привлечено внимание общества. Это поддержка им обращения Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин в центр памяти Холокоста "Яд Вашем" о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания Праведника народов мира. "Не могу не вспомнить и о семье Шептицких, которая не только спасла более 160 евреев, но и открыто требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование. Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста "Яд Вашем" присвоить митрополиту Андрею Шептицкому звание Праведника народов мира. Я приобщаюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости", - цитирует заявление Зеленского сайт президента Украины.

Каждое из этих заявлений точно вызвало прилив ярости в Кремле и у его сателлитов. Особенно то, которое про совместную ответственность двух диктатур, Рейха и СССР за развязывание войны. Судить об этом можно хотя бы по направленности публикаций на популярном среди русофилов сайте "Страна". Зеленскому уже напомнили, что он "забыл про своего деда", назначив СССР виновным в Холокосте. Конечно, упоминание о деде президента, Семене Ивановиче Зеленском, который командовал минометным взводом, затем стрелковой ротой и закончил Вторую мировую в звании гвардии лейтенанта с двумя орденами Красной звезды, здесь только для манипуляции и передергивания, как элемент информационной войны.

Очень похожие тезисы начали озвучивать различные группы пропагандистов, которые в таких случаях действуют до удивления синхронно. Это и откровенные фаны Кремля из среды нардепов от фракции "Слуга народа", и разного рода леваки и провокаторы. Иронически о заявлениях президента вспоминает анонимный Телеграмм-канал "Темный рыцарь" ("Советский Союз виноват в разжигании 2-й мировой войны наравне с Германией, уверен президент. Поэтому когда встал вопрос, кому отдать железную дорогу, мы выбрали Германию. И то лишь потому, что СССР больше нет"). И здесь тоже удивительно синхронно с прокремлевскими ресурсами использована упомянутая манипуляция - выложенное фото Зеленского на могиле деда-ветерана войны.

Такие деятели, как Эдуард Долинский, Андрей Манчук и другие напоминают, что это Красная армия освободила лагерь Освенцим. Плачутся, что Зеленский и Дуда сказали: узники Освенцима были освобождены Украинским фронтом, и не вспомнили про "героическую Красную армию". Якобы это как-то отрицает заключенные шестью годами раньше, в 1939-м, тайные пакты сталинской Москвы с гитлеровским Берлином. Не забыли, конечно, и тезис об "участии тогдашних украинцев в решении еврейского вопроса".

Аж целую серию постов в соцсетях посвятил заявлениям Зеленского член его команды, депутат украинского парламента Максим Бужанский. Пошла в бой и "тяжелая артиллерия" - бывший заместитель главы администрации президента Януковича Андрей Портнов предупредил, что Зеленский "пошел явно не в ту идейную сторону и вряд ли обвинения против Советского Союза - то, чего от него ждал избиратель".

На самом деле такая реакция лишь подтверждает, что президент действует правильно. Другими словами, заявления Зеленского в этом случае полностью находятся в контексте заявлений не только польских лидеров, но и Европейского парламента. Который в сентябре 2019 года одобрил резолюцию, где четко сказано: Вторую мировую развязали не только нацистская Германия, но и СССР. Два диктаторских режима сотрудничали в политической, экономической и военной областях и договорились о разделе Европы, оформив свое решение в Пакте Молотова-Риббентропа и его секретных протоколах. С текстом документа можно ознакомиться на сайте Европарламента. Поэтому украинский президент ничего не придумал. Как и не читал он со "шпаргалки" своего предшественника Петра Порошенко, в подражательстве которому Зеленского начал обвинять хор критиков.

Объективно правильно поступил президент Украины и в Израиле, отказавшись от сидения в одном зале с Путиным и роли пассивного слушателя циничного спича кремлевского хозяина. Все объективные наблюдатели отметили, что мероприятие в "Яд Вашем" превратилось в театр одного актера с Путиным в главной роли. Зеленский встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, которому рассказал об украинских Праведниках мира, которые, рискуя жизнью, спасали евреев от нацистов, в частности о крымской татарке Саиде Арифовой и священнике Греко-католической церкви Емельяне Ковче.

Также президент Украины провел встречу с израильским коллегой Реувеном Ривлином. А перед визитом Зеленский дал интервью изданию The Times of Israel, где удачно парировал пропагандистские клише России заявлением о том, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе, и напомнил: "У меня еврейская кровь. И я президент".

Поэтому каждое из этих заявлений заслуживает уважения. Впрочем, можно прогнозировать, что волна негатива от пророссийских политиков, контролируемых ими изданий и любителей России всех калибров еще некоторое время будет накрывать Банковую. И здесь важно, чтобы высказанная Зеленским в столице иностранного государства мысль не трансформировалась для нужд внутреннего, точнее, "ватного", слушателя-зрителя в какую-то иную, пусть даже и в свою противоположность. То есть речь идет в данном контексте о конъюнктуре или об отработке устойчивого набора идеологических принципов. Потому что есть заявления Зеленского, но во фракции "слуг" есть персонажи вроде Бужанского и ряда его единомышленников с известными взглядами. Продолжат ли они выступления против своего лидера? И будет ли это угрожать стабильности и без того неустойчивой фракции.

Наконец, последнее. В Польше сейчас у власти правые политики. В принципе, нормальные отношения с президентом Дудой - это хорошо, однако Банковой стоит следить за тем, чтобы не возникла проблема, когда якобы взаимные компромиссы на самом деле окажутся компромиссами только с нашей стороны.