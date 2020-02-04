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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Король Харькова» и гепард. Против кого Кернес помирился с Ярославским

17:23 28.01.2020 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Два самых влиятельных в Харькове человека - мэр Генндий Кернес и бизнесмен Александр Ярославский, неожиданно помирились, готовясь к осенним местным выборам.

Кернес и Ярославский, не общавшиеся еще со времен президентства Виктора Януковича, весьма неожиданно помирились. "Семь лет не общались, не разговаривали, уже надо было, наверное, заканчивать эту историю. И мы поставили точку", - заявил Ярославский, сразу же оговорившись, что "тут нет никаких политических, никаких корыстных вещей - обычное человеческое здравомыслие. Так ли это, и почему поссорились, а теперь помирились "столпы" харьковской политики и экономики?

С чего все началось

Поссорились два харьковских "мастодонта" еще в 2012 году. Тогда Кернесу не понравилась поддержка Ярославским экс-главы Харьковского облсовета Василия Салыгин. Тот баллотировался на выборах в парламент, конкурируя с "регионалом" Анатолием Денисенко, которого поддерживал мэр Харькова. Но это, конечно, не вся история.

В конце 2012 года Ярославский продал "Металлист" "кошельку Януковича" Сергею Курченко, да еще и открыто заявил, что сделка состоялась, в том числе, под давлением городских властей. В ответ Кернес, на первой же пресс-конференции в статусе мера заявивший, что он гепард, просто обвинил Ярославского в жадности.

Позже бизнесмен заявил, что продал "Металлист" из-за невыносимой обстановки для бизнеса, созданной Виктором Януковичем. Впрочем, есть другая версия основной причины ссоры, к которой ни выборы, ни "Металлист" не имеют отношения.

Местные СМИ утверждают, что ссора разгорелась по-настоящему из-за того, что брат Александра Ярославского Алексей попросил Кернеса о некой услуге для бизнеса, в которой ему отказали. Ярославский-старший встал на защиту брата и оборвал все связи с Кернесом.

После бегства Януковича предприниматель жил в Британии, за это время купив Днепровский металлургический завод и контрольный пакет акций Харьковского тракторного завода. Судя по всему, именно этот завод - одна из причин харьковского "примирения десятилетия"

"Феникс" харьковской дружбы

Первые шаги к миру герои материала сделали еще в начале декабря прошлого года, когда Ярославский отмечал свое 60-летие. Харьковского мэра среди гостей не было, но поздравлявший именинника бизнесмен Павел Фукс, который, поговаривают, стал посредником в примирении, неожиданно передал "лучшие пожелания" от Кернеса - тот вдруг вознамерился сделать Ярославского почетным гражданином Харькова.

После этого Кернес в интервью местным СМИ заявил, что "топор войны" зарыт. "У нас не было никакой войны, были расхождения во взглядах. И мы оба нашли в себе силы - помирились, наша многолетняя дружба вернулась в новом ключе. Ярославский делает для Харькова много, но я думаю, что вместе мы можем сделать больше", - сказал Кернес.

Бизнесмен практически сразу же отреагировал на реверанс мэра. "Кернес всегда прислушивался ко мне, а я всегда делал то, что он просил, до определенного момента, потом что-то произошло. Но надо быть великодушным, он для Харькова сделал гораздо больше, чем сделали все предыдущие мэры до него", - сказал Ярославский.

Встретились двое бывших (нынешних?) друзей и на праздновании Нового года в принадлежащем Ярославскому отеле Kharkiv Palace. Позже в харьковских Facebook-сообществах разошлось видео, где бизнесмен говорит, что "за семь лет мы набрались ума, опыта. Это позволило нам сегодня быть вместе".

Выдавить Фельдмана и Кучера

С недавнего времени детище Ярославского, инвестгруппа DCH, которая ранее занималась инфраструктурой, недвижимостью и деятельностью в смежных отраслях, начала искать новые возможности и сферы для инвестиций. Так, в 2020 году Ярославский на 150 гектарах Харьковского тракторного завода начнет строить индустриальный технопарк "Экополис ХТЗ".

Естественно, чтобы воплотить в жизнь задуманное, "королю Харькова", как когда-то называли Ярославского, не обойтись без одобрения мэра и депутатов горсовета. В свою очередь, Кернесу на осенних местных выборах нужна мощная поддержка. Прошлогоднюю парламентскую гонку он проиграл "подчистую": в Раду не прошел ни один кандидат от "партии мэров", вместо этого все округа, кроме одного, на котором выиграл влиятельный бизнесмен Александр Фельдман, взяли "слуги народа".

Не благоволит Кернесу и президент Зеленский, который решил не звать его на представление нового губернатора области Алексея Кучера. Хорошие показатели "Слуги народа" в городе якобы склоняют ее руководство к поиску собственного кандидата в мэры, с которым, впрочем, еще не определились. Что касается упомянутого выше бизнесмена и депутата от "ОПЗЖ" Александра Фельдмана, то он уже заявил о своем участии в будущих выборах. Схватка Кернесу предстоит нелегкая, причем конфликт усиливается на фоне планов горсовета по строительству магистрали через рынок "Барабашово", которым владеет Фельдман.

Похоже, договоренности между Кернесом и Ярославским довольно многослойны. Во-первых, они, очевидно, предусматривают публичную поддержку последним мэра накануне выборов, а бизнесмен взамен получит полный "зеленый свет" в своем проекте технопарка на территории ХТЗ.

Во-вторых, Кернес перед выборами может попробовать запустить несколько имиджевых проектов. Например, он с помощью Ярославского может возродить "Металлист", ведь бизнесмен сам об этом не раз высказывался.

В-третьих, Ярославский может выступить посредником между Кернесом и российским бизнесом, о чем давно идут разговоры в кругах харьковских предпринимателей. Учитывая все это, поддержка Ярославского вполне может помочь Кернесу как выиграть у кандидата от "слуг", так и победить Фельдмана, за которым, по слухам, стоят экс-глава Администрации президента Игорь Райнин и Юрий Бойко.

Кроме того, такой "тяжеловес", как Ярославский, поможет многолетнему градоначальнику второго по значению украинского миллионника свести к минимуму влияние губернатора Кучера в городе.
 

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