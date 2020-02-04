Труханов и Скорик – на старт: В Одессе неофициально начали мэрскую кампанию

Олеся Калайтович / Depo.ua

До городских выборов остается не так уж много времени, как кажется на первый взгляд, и, чем они ближе, тем больше звучит заявлений о желании возглавить Одессу.

Прошедшая неделя в политической жизни Одессы ознаменовалось фактическим началом мэрской избирательной кампании. Сразу несколько известных политиков заявили о своем выдвижении, а спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что выборы состоятся осенью. Однако главным вопросом является не то, кто выдвинет свою кандидатуру, а будет ли допущен к гонке действующий мэр Геннадий Труханов. Depo.Одесса разбиралось, какие есть шансы у нынешнего мэра, и кто готов уже сейчас составить ему конкуренцию.

Окончание прошлой недели мэр Одессы провел в столице, участвуя в судебных заседаниях по делу сокрытия имущества бывшей жены. Суд продолжил рассмотрение доказательств, причем оба дня они прошли в закрытом режиме, и если ранее прокурор настаивал на открытости процесса, то на этот раз поддержал позицию защиты Геннадия Труханова. Журналисты и общественные активисты видят в этом признаки попыток развалить дело. Отметим, что в четверг, 23 января, в общении со СМИ мэр Одессы был на эмоциональном подъеме и излучал уверенность. Он не просто в очередной раз заявил о собственной невиновности, но и официально озвучил намерение идти на избирательные гонки. "Конечно, я буду баллотироваться и выиграю, у конкурентов нет шансов", - заявил Геннадий Труханов.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов уверен в своей победе

Безальтернативность

По мнению экспертов, результаты выборов мэра Одессы напрямую зависят от того, будет ли баллотироваться Труханов. "Несмотря на судебные дела, он остается топ-кандидатурой - рейтинг действующего городского главы хотя и просел после феноменального успеха "Слуги народа" на парламентских выборах и фиаско союза Труханова и "Оппозиционного блока", однако сегодня он вновь пошел вверх. Этому способствует разочарование одесситов в представителях правящей партии, слабость главы ОГА, назначенного Киевом, и очень активная пиар-кампания мэрии на фоне трагедии на Троицкой (4 декабря во время пожара на улице Троицкой погибли 16 человек, - Ред.). Муниципалитет полностью взял на себя роль хозяйственника, что выполнил работу за тех ребят - чиновников ОГА. Если учесть, что "Слуга народа" и близко не подготовила кандидатуру на выборы мэра, то кандидатура Труханова выглядит безальтернативной", - считает политолог Дмитрий Поливанов.

Вялость "Слуги народа" в Одессе действительно удивляет, и если раньше мэрские амбиции фактически озвучивал нардеп Алексей Леонов, то сейчас он сбавил обороты. "Я пока не могу называть Труханова своим конкурентом, ведь решать, кто от "Слуги народа" пойдет на выборы, должен съезд политической силы. Конечно, если меня выдвинут, я приму этот вызов", - заявил недавно Алексей Леонов в эфире "Седьмого телеканала".

Скорик VS Рабинович

Не все так однозначно и в "Оппозиционной платформе "За жизнь". Эта политическая сила, которая на парламентских выборах в Одесской области заняла второе место, вроде бы выдвинула своего кандидата, которым стал народный депутат Украины Николай Скорик. Об этом сообщил один из лидеров партии Юрий Бойко во время визита в Одессу. Он подчеркнул профессионализм и опыт кандидата и отметил, что политик имеет серьезные шансы на победу. "В отличие от действующего мэра Труханова, работавшего на Порошенко и имеющего кучу уголовных дел, Николая Скорика знают и уважают в Одессе", - заявил Юрий Бойко.

Скорик не против занять кресло городского главы Одессы

Казалось бы, все понятно, партия определилась с кандидатом, но едва ли не в тот же день другой лидер ОПЗЖ - Вадим Рабинович - заявил, что Скорика... никто не выдвигал. "У меня есть мнение по поводу кандидатуры на пост мэра. Высоко ценю работу Николая Скорика, он достойный партиец... Но мы не будем спешить, возможно, будут и другие фамилии. Мы обязательно назовем кандидатуру на выборы мэра, когда это решение примет наш руководящий коллективный орган "Оппозиционной платформы "За жизнь", - добавил нардеп.

Рабинович не в восторге от кандидатуры Скорика на должность мэра Одессы

Таким образом, борьба за кресло городского главы Одессы уже активно идет, хотя еще даже не известно, когда именно те выборы состоятся. Понятно, что разные политические силы выдвинут своих кандидатов. Согласно данным Depo.Одесса, количество участников гонки будет исчисляться десятками, причем в списке кандидатов будут фигурировать как никому не известные "технари", так и мастодонты. Скорее всего, свои силы попробуют экс-мэр Эдуард Гурвиц, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, экс-нардеп Сергей Кивалов. Стоит заметить, что в этом списке может появиться и кандидатура Вадима Рабиновича, который давно мечтает о кресле одесского мэра. Правда, осенью прошлого года он заявил, что не имеет таких планов, однако к следующей осени все может поменяться. Но все это будет находиться в тени двух событий - кого выдвинет в мэры "Слуга народа" и примет ли участие в выборах Геннадий Труханов. Времени до осени еще хватает, а вот с судебными делами одесскому городскому главе надо разбираться именно сейчас. В понедельник Высший антикоррупционный суд должен был рассмотреть апелляцию на оправдательный приговор Малиновского районного суда по так называемому делу "Краяна", однако из-за болезни председательствующего судьи пока что заседание перенесли.