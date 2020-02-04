Засуха и цены. Чего ждут аграрии от 2020 года

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

В 2020-й украинские аграрии вошли с хорошими результатами года предыдущего, но и с проблемой - нехваткой влаги в почве. Погода, конечно, еще может все исправить, но пока прогноз тревожный.

2019 г. выдался не самым дождливым, скорее даже засушливым. Достаточно вспомнить, как в Киеве весь июнь жгло солнце, а единственный дождь выпал лишь в последний день месяца. И так было в большинстве регионов Украины: сухое лето, осень без дождей, а теперь и зима без снега. Рекорд среднегодовой температуры был превышен на 2,5 °C.

Понятно, что это очень плохо для озимых культур: если почва не насыщена влагой в должной мере, они просто не смогут вырасти. А насыщаться она как раз и должна была осенью и зимой. Поэтому неудивительно, что прогноз погоды на 2020-й украинских аграриев беспокоит больше, чем цены на мировых рынках.

"2019-й был чрезвычайным в плане погодных условий. Во все месяцы, кроме июля, среднемесячная температура была слишком высокой для нашей страны. В том числе февраль, март, июнь, октябрь и ноябрь оказались аномально теплыми", - рассказала журналистам начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко. По ее словам, в декабре Украина снова поставила рекорд: этот месяц напоминал начало ноября или марта.

Непредсказуемые погодные условия привносят все больше рисков в работу АПК. К примеру, если бы в июне этого года не было аномальной жары, Украина имела бы абсолютный рекорд по урожаю озимой пшеницы. Однако высокие температуры вызвали преждевременное созревание зерна.

По мнению главного агроклиматолога Украины, озимым культурам под урожай 2020 г. пока - но только пока - ничего не угрожает, поскольку более 50% посевов были проведены в октябре. "Сейчас мы имеем прекрасные результаты по всей территории Украины, кроме Черкасской и Одесской областей, там были большие засухи, - говорит Адаменко. - В целом судьба озимых культур будет зависеть от того, как пройдет похолодание. В то же время мировые центры прогнозирования погоды, которые делают долгосрочные предсказания, сошлись на том, что у нас будет теплая зима".

На проблему жары накладывается проблема недостатка влаги. Украина в этом году имеет один из худших уровней увлажнения почвы за последние 10 лет. Это заставляет производителей приспосабливаться: менять технологии, покупать специализированную технику, внедрять аграрные инновации.

К примеру, если раньше кукурузу в Украине сеяли с междурядьями 70 см, то сейчас переходят на междурядья 50 см. Это дает более равномерное размещение растений, скорейшее закрытие междурядий и сохранение дефицитной влаги. Хозяйства, которые в 2019-м поменяли парк сеялок и перешли на 50-сантиметровое междурядье, получили прибавку урожайности по сравнению с традиционной технологией - от полтонны до тонны кукурузы на гектаре.

Кроме того, засуха заставляет аграриев переходить с традиционных на жидкие формы комплексных удобрений. Из-за недостатка влаги сухие удобрения просто не срабатывают. То же самое - в сфере защиты растений. Изменения климата ведут к необходимости изменения портфеля СЗР. На рынке появляются новые препараты, соответствующие актуальным вызовам, с которыми сталкиваются аграрии.

О том, как к работе в аграрном сезоне после сухих осени и зимы готовятся в одном из крупнейших агрохолдингов Украины, "ДС" рассказал руководитель департамента агропроизводственной деятельности компании Ukrlandfarming Владислав Тютюнник.

"На данный момент трудно прогнозировать 2020-й для аграриев, сейчас конец января, впереди еще месяц зимы. Не надо забывать, как было дело в марте 2013-го: тогда все были на старте мероприятий в полях, а за сутки выпало около метра снега. В любом случае нужно готовиться к худшему, самое главное, при наступлении физической спелости почвы закрыть ту влагу, которая все же накопилась за зимний период, как на пашне, так и на озимой пшенице, - объяснил эксперт. - С рапсом ситуация хуже, ведь во время боронования данной культуры происходят большие потери растений. При малейшей возможности выхода в поле стоит провести подкормку азотными удобрениями, чтобы растения восстановили вегетацию и с тем зимним запасом влаги начали набирать вегетативную массу".

По словам главы департамента, севооборот холдинга Ukrlandfarming выстраивался годами и особых изменений делать не приходится, ведь даже некоторое увеличение площадей одной из культур может "сломать" севооборот, на восстановление которого потребуется не один год. По сортовым и гибридным составам, однако Ukrlandfarming не остается в конкретном диапазоне группы спелости, ведь в зависимости от года разные сорта или гибриды проявляют свой потенциал по-разному. Конкретное решение по семенам в каждом регионе будет приниматься уже ближе к посевной.

"Что же касается посева яровых культур, то особых изменений мы не планируем. Главное - провести посев в сжатые, оптимальные сроки для получения дружных всходов. Особое внимание нужно уделить плотности. 2019 г. показал, что принцип "сей густо, и не будет пусто" для сои, подсолнечника и кукурузы в реальности приводит к уменьшению урожайности, а цены на семена не маленькие", - констатировал Владислав Тютюнник.

Закончить все же хочется хорошей новостью: в 2020-м цены на зерно на мировых рынках вырастут из-за планов минсельхоза РФ ограничить экспорт. Аграрное ведомство хочет установить квоту в 20 млн т (пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза) с 1 января по 30 июня. Соответствующее постановление правительство РФ должно было принять в январе, однако его отставка может отсрочить введение ограничений.

"Цены на черноморскую пшеницу резко выросли. Российскую пшеницу с протеином 12,5% предлагают по 228-230 $/т, тогда как цены спроса на нее повысились до 225 $/т, - отмечают аналитики GrainTrade. - В Украине закупочные цены в порту выросли до 204-205 $/т на продовольственную пшеницу и до 198-200 $/т на фуражную, тогда как цены предложения выросли до 225-226 $/т".