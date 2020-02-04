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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Зеленский ждет от Путина большой уступки - некоего пошагового плана возврата Донбасса в Украину

10:02 28.01.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Ради встречи с Путиным в Мюнхене Зеленский готов дать согласие на прямые переговоры с фейковыми "республиками" непосредственно в Донецке и Луганске.

Бывают вещи настолько явные, что крайне трудно поверить в случайную ошибку. Вот, к примеру, заявление Владимира Зеленского 26 января: "Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить".

Для тех, кто в теме, это заявление прозвучало как признание в готовности пойти на еще большие уступки Путину. Ведь украинская сторона уже сделала очередной шаг навстречу пожеланиям Кремля и предложила для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки. Это контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). 24 января эту информацию официально подтвердил замкомандующего Операции объединенных сил Богдан Бондарь.

Это предложение будет обсуждаться на очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которое запланировано на 29 января. И сейчас выглядит так, что оккупанты обстрелами наших позиций и гибелью наших воинов подталкивают Зеленского к отводу украинских войск. А Зеленский на это соглашается, чем как бы заверяет оккупантов в их безнаказанности и стимулирует их совершать еще больше обстрелов наших позиций.

Конечно, тут возникает недоуменный вопрос: неужто Зеленский не понимает, как это выглядит, и не догадывается, как на это реагируют в соцсетях? А там, кстати, вовсю разгоняется зрада. Радуются ей только те интернет-ресурсы, которые откровенно работают на врага.

Среди версий, пытающихся объяснить поведение Зеленского, одну можно назвать умной. Она говорит о том, что слова Зеленского о необходимости "еще с большими усилиями пытаться завершить войну" следует расшифровывать как усиление его желания встретиться с Путиным. Не более - но и не менее.

Действительно, 23 января в интервью израильскому "9 каналу" Зеленский подтвердил, что он ищет прямого диалога с Путиным, чтобы попытаться завершить войну. "По-другому мы ничего не закончим", - пояснил он.

При этом Кремль в общем-то поощряет Зеленского в его ожиданиях. 26 января в эфире "Россия 1" пресс-секретарь Путина Песков, касаясь взаимоотношений Путина и Зеленского, заявил, что "между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события". А насчет несостоявшейся встречи Путина и Зеленского в Израиле Песков сказал, что "отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно".

Комментарий Пескова вызвал восторг у студии Klymenko Time экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, известного как "кошелек Януковича". "Этот комментарий показателен по двум причинам. Во-первых, тон комментария - явно располагающий к дальнейшим переговорам для урегулирования ситуации на Донбассе. Во-вторых, эти слова Пескова прозвучали после недавней новости об отставке Суркова. В плане переговоров ждем активный февраль и активную весну", - надеется теперь Klymenko Time.

Telegram-канал "Резидент" сообщил, со ссылкой на свой источник в офисе Зеленского, что подготовка встречи между двумя президентами ведется последние две недели. На Банковой этот вопрос курирует помощник Зеленского Андрей Ермак. В Кремле - замруководителя администрации Путина Дмитрий Козак. Сейчас обсуждается возможность организовать встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Тот же канал уверяет, что "сейчас международный трек по реинтеграции Донбасса будет основным, а Офис президента собирает голоса под внесение изменений в Конституцию Украины и особый статус". По сведениям "Резидента", с начала года активно ведется подготовка к саммиту нормандской четверки в Берлине, а после отставки Суркова эта подготовка "приобретет другой смысл. Россия желает снять санкции с себя любым способом, ее экономика находится в крутом пике, а возврат Донбасса в Украину позволит выполнить обязательства по минским соглашениям", - внушает канал своим читателям. Похоже, он пытается таким образом оправдать готовящиеся Зеленским очередные уступки Путину.

Telegram-канал "Легитимный" обещает еще больше зрады. Он сообщает, тоже со ссылкой на источник на Банковой, что Зеленский всерьез думает, что его прямой диалог с Путиным ускорит решение вопроса по "донбасскому кейсу" в разы. Зеленский хотел бы оставить Трехсторонней контактной группе в Минске только чисто формальную роль, а все важные вопросы решать сразу с Путиным. Однако, говорит источник, "Кремль не особо заинтересован уменьшать роль переговорщиков ЛДНР", поэтому на Банковой придумали "интересный алгоритм, как заменить минскую площадку".

Канал поделился и подробностями планов Банковой: "переговорную площадку в Минске могут заменить на Донецк/Луганск/Киев. Стратегия заключается в том, что каждый раз переговоры будут проходить в одном из этих городов. Сергей Сивохо по "донбасскому кейсу" должен будет воплощать эту задумку и налаживать первоочередной диалог с ЛДНР". По сведениям источника, продолжает попытки войти в этот кейс Медведчук.

Наконец, для полноты картины стоит привести сообщение сайта tZEinform. Ему удалось узнать подробности об эшелоне из 24 пассажирских вагонов и двух тентованных открытых платформ, который прибыл 17 января в 08:00 по киевскому времени на железнодорожную станцию Дебальцево на оккупированной части Донетчины. По информации, раздобытой сайтом, в Дебальцево прибыло подразделение 45-й отдельной бригады специального назначения, место постоянной дислокации Кубинка Московской области. Количество личного состава - 626 человек, разделенных на сформированные группы по 30 человек. Штабная группа подразделения сформирована из офицеров среднего звена оперативного отдела Генштаба ВС РФ. Штабная группа имеет собственную систему связи как со своими боевыми группами, так и с Генштабом ВС РФ. Боевые группы разворачиваются вдоль всей линии фронта. По сообщению того же сайта, 17 января в 05:42 по киевскому времени аналогичное подразделение прибыло на железнодорожную станцию Иловайск на оккупированной части Донетчины. Эшелон состоял из 32 пассажирских вагонов и 11 тентованных открытых платформ.

И еще - свежее сообщение штаба ООС. Вечером 26 января в пределах участка разведения №3 Петровское на Донетчине оккупанты "зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации. Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины".

То есть налицо пример, зафиксированный украинской стороной, когда оккупанты зашли на участок, с которого были выведены украинские войска, и с этого участка открыли огонь. Ранее представители украинских властей заявляли, что в случае подобных провокаций наши войска вернутся на оставленные позиции. В частности, это обещал с парламентской трибуны министр обороны Андрей Загороднюк. И вот теперь как раз такой случай. Однако приказ вернуться на оставленные позиции в районе участка разведения №3 Петровское до сих пор не поступил. И вряд ли поступит.

Если теперь охватить всю эту картину одним взором, то получается вот что. Ряд телеграмм-каналов, в том числе и связанных с Банковой, рассказывают о готовности Зеленского пойти на новые уступки Путину - и тем самым сеют панику. Сам Зеленский добавляет оснований для паники, когда в ответ на гибель наших воинов говорит о желании поскорее завершить войну. Но на самом деле Зеленский сейчас не торопится завершить войну любой ценой. Он ждет от Путина большой уступки - некоего пошагового плана возврата Донбасса в Украину. По ожиданиям Зеленского, об этом плане они договорятся на двусторонней встрече, после чего он сразу же будет одобрен на саммите нормандской четверки и немедленно начнет реализовываться. Уже есть и дата, и место встречи - 14-16 февраля в Мюнхене. Поэтому, чтобы она состоялась, Зеленский готов делать «маленькие» (на самом деле очень даже немалые) уступки типа нового отвода украинских войск и согласия на прямые переговоры с фейковыми «республиками» непосредственно в Донецке и Луганске, закрывать глаза на провокации оккупантов и не предпринимать никаких мер в ответ на гибель наших воинов.

А что будет, если Путин обманет и устроит масштабные провокации по всей линии фронта, для чего в Дебальцево и Иловайск уже прибыл спецназ из России? Беда в том, что даже у апологетов Зе-режима нет ответа на этот вопрос. Наиболее грозная реакция, которую они прогнозируют у Зеленского, это уволить Ермака, но и это неточно.
 

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