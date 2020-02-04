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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Односторонняя война. Как оккупанты пользуются результатами разведения сил на Донбассе

08:46 28.01.2020 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Ситуация на фронте, судя по всем признакам, близка к критической и в ближайшие буквально несколько недель стоит ожидать локального обострения.

И это вполне ожидаемо - как прямой результат "беззубой" политики умиротворения агрессора, которую Украина проводит, как минимум, последние месяцы. Еще на этапе создания так называемых "демилитаризованных" зон все, кто так или иначе связан с войной на Донбассе и отслеживает тенденции заявляли: россияне воспримут это как слабость и только усилят давление с переходом в открытые наступательные действия.

И с началом нового года на фронте началось резкое обострение - на многих участках в ход со стороны оккупационных корпусов пошел крупный калибр в виде артиллерии 122-мм и 152-мм. Понятно, что в ответ наша группировка была вынуждена тоже применять артиллерию. Причем, по всей видимости, только батальонного уровня - даже со стороны донецких и луганских СМИ, близких к оккупационным властям, не было сообщений о применении "крупняка" с нашей стороны. А судя по предыдущим годам, будь такое даже в единичном случае мы бы уже видели телесюжеты не только на оккупированном Донбассе, но и в России.

Печально, но за просчеты политиков в очередной раз расплачиваются солдаты своей кровью. Так, с 1 января кровавый счет потерь Украины в войне не Донбассе возрос сразу на 11 погибших воинов. Причем это только боевые потери, а есть еще небоевые и просто огромное количество раненных, многие из которых уже никогда не станут в строй. Обстоятельства гибели всех достаточно стандартны для позиционной войны - снайперский огонь (по всей видимости, сообщения нашей разведки о появлении на фронте большой группы боевиков, подготовленных на снайперских курсах в России, оказались правдой), подрывы на прифронтовых территориях.

Причем, что характерно, погибшие есть и на так называемых участках разведения - прежде всего речь идет об участке разведения № 2 Золотое-4 и рядом. Там же идут и довольно серьезные обстрелы со стороны противника - причем даже более интенсивные, чем до так называемого "разведения".

А 26 января пресс-центр штаба проведения ООС наконец то официально признал и обострение на другом участке - в пределах участка разведения № 3 Петровское. Конечно, как всегда официальное сообщение несколько попахивает махровым трэшем. Так в сообщении прямо говорится, что мол: "Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в свою сторону". Причем делали они это так, чтобы эти действия попадали под камеру ОБСЕ. И якобы эта провокация необходима для обвинения Украины в нарушениях договоренностей.

Вряд ли боевикам критически необходимы были такие вот действия - тем более "освященные" ОБСЕ. Если Кремлю понадобится, то отчет Миссии будет прямо пестреть придуманными нарушениями со стороны Украины - благо россиян, белорусов и армян там более, чем достаточно.

В общем, совершенно невразумительное сообщение, тем не менее имеет очень важное значение - чуть ли не впервые на официальном уровне признано, что боевики не соблюдают договоренности. Причем что интересно, ранее ОБСЕ прямо заявило о том, что на участке разведения №3 оккупационный корпус начал инженерное оборудование новых позиций.

На фоне такого обострения уж очень комичными выглядят уверения генералов и лично министра обороны Украины, которые они давали в преддверии разведения о том, что чуть что украинские войска вернутся на свои старые позиции. Как и тогда, так и сейчас вполне очевидно, что отдать такой приказ в армии просто некому. Нет реальных боевых генералов в том же Генеральном штабе или Министерстве обороны, которые могут пойти против "линии партии" и дать команду войскам прекратить провокации боевиков.

Ведь такая ситуация с обострением на линии соприкосновения совсем не нова на Донбассе. Но до лета 2019 г. ответ был одним - жестким. И неважно, что при этом в соцсетях говорили о некоей "третьей силе", а официальная пресс-служба хранила молчание. Главное - был результат и после того, как боевики "получали по зубам" наши потери уменьшались практически до нуля.

И еще один крайне неприятный момент, который может иметь далекоидущие негативные последствия для нашей обороноспособности. Речь идет о том, что после ранения полицейского в ночь на 25 января в Деснянском районе Киева был задержан некий гражданин Украины. Который на поверку оказался 36-летний ранее неоднократно судимым за тяжкие преступления уроженец Донецкой области Тимур Евтушенко.

Причем не просто банальным уголовником, а боевиком незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Причем не простым, а "командиром разведки подразделения "Оплот", который принимал участие в боях под Дебальцево и Иловайском в 2014-2015 гг. Причем вся эта детальная информация есть на сайте "Миротворец". И самое главное - ныне задержанному объявили лишь о подозрении по статье 296 часть 4 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство" (!). И это при том, что был ранен офицер полиции и преступник имеет такой откровенно террористический бэкграунд.

То есть все "пугалки" россиян и их приспешников о базе "Миротворец" как о карательном инструменте являются не более, чем мифом. И при прохождении КППВ на Донбассе наши пограничники пользуются исключительно официальными базами СБУ, которые совсем неполные и, как оказывается, совсем не направленные на прекращение террористической деятельности наших граждан на оккупированных территориях Восточного Донбасса. А это очень плохой сигнал того, что в случае "отмашки" из Москвы улицы наших городов вполне могут оказаться ареной для выполнения террористических актов. А мы по-прежнему будем упирать на гуманитарном характере пунктов пропуска на линии соприкосновения и массово пропускать на свою территорию вражескую агентуру. Только такие выводы можно сделать из этого весьма проходного случая - ведь не рань он офицера полиции в пьяных разборках, то боевик по-прежнему спокойно жил бы рядом с нами и нашими детьми.

В целом же можно говорить о том, что если буквально в ближайшие дни военно-политическим руководством страны не будут приняты экстраординарные меры, то ситуация может пойти по своему сценарию. Вряд ли командиры среднего звена будут долго мириться с постоянными потерями своих подчинённых. И тогда в ход могут пойти и совсем другие аргументы.
 

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